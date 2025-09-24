Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai tăng cường xử lý, xóa bỏ chợ tự phát

(GLO)- Trước tình trạng một số chợ ở nông thôn tổ chức họp ngay giữa lòng đường và một số tuyến đường bị lấn chiếm để họp chợ gây mất mỹ quan và an toàn giao thông, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành công văn về việc kiểm tra, xử lý, giải tỏa, di dời và xóa bỏ dứt điểm các chợ tự phát trên địa bàn.
Tin nhanh đầu ngày:

- Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại xã Đề Gi và phường An Nhơn Nam

- Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tập huấn chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo

- Tăng cường xử lý, xóa bỏ dứt điểm các chợ tự phát

- Hơn 1.500 trẻ em nghèo, mồ côi được đón Trung thu ý nghĩa

- Xã Tuy Phước cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Nguyễn Thị Xíu

- Tham gia bán hàng trên Tiktok, 1 người ở Gia Lai bị lừa hơn 1,1 tỷ đồng

09:40

Nhịp sống hôm nay: Từ đam mê trồng rau sạch đến "Nông dân Việt Nam xuất sắc" năm 2025

13:37

Sống khỏe mỗi ngày: Những lợi ích không ngờ khi ăn lá hẹ thường xuyên

15:27

Thời tiết hôm nay: Biển Đông tiếp tục đón bão số 10, có thể đổ bộ vào miền Trung nước ta

