Gia Lai tăng cường xử lý, xóa bỏ chợ tự phát

(GLO)- Trước tình trạng một số chợ ở nông thôn tổ chức họp ngay giữa lòng đường và một số tuyến đường bị lấn chiếm để họp chợ gây mất mỹ quan và an toàn giao thông, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành công văn về việc kiểm tra, xử lý, giải tỏa, di dời và xóa bỏ dứt điểm các chợ tự phát trên địa bàn.