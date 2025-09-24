Gia Lai tăng cường xử lý, xóa bỏ chợ tự phát

Tin nhanh đầu ngày:
- Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại xã Đề Gi và phường An Nhơn Nam
- Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tập huấn chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo
- Tăng cường xử lý, xóa bỏ dứt điểm các chợ tự phát
- Hơn 1.500 trẻ em nghèo, mồ côi được đón Trung thu ý nghĩa
- Xã Tuy Phước cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Nguyễn Thị Xíu
- Tham gia bán hàng trên Tiktok, 1 người ở Gia Lai bị lừa hơn 1,1 tỷ đồng
Nhịp sống hôm nay: Từ đam mê trồng rau sạch đến "Nông dân Việt Nam xuất sắc" năm 2025
Sống khỏe mỗi ngày: Những lợi ích không ngờ khi ăn lá hẹ thường xuyên
Thời tiết hôm nay: Biển Đông tiếp tục đón bão số 10, có thể đổ bộ vào miền Trung nước ta