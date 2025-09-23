Gia Lai tăng cường xử lý, xóa bỏ chợ tự phát

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 3657/UBND-XDCT về việc kiểm tra, xử lý, giải tỏa, di dời và xóa bỏ dứt điểm các chợ tự phát trên địa bàn tỉnh.

Trước tình trạng một số chợ nông thôn, tuyến đường bị lấn chiếm để họp chợ, gây mất mỹ quan và an toàn giao thông, UBND tỉnh chỉ đạo UBND các xã, phường thường xuyên tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân; yêu cầu các tổ chức, cá nhân cam kết không lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ để họp chợ trái phép.

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý, giải tỏa, di dời, xóa bỏ dứt điểm các chợ tự phát trên địa bàn. Ảnh: A.H

Cùng với đó, quản lý chặt chẽ các chợ đã được xây dựng và đang hoạt động dọc các tuyến đường bộ; tổ chức sắp xếp hợp lý để người dân mua bán trong khuôn viên chợ, chấm dứt tình trạng bán hàng, dừng đỗ xe bên ngoài lấn chiếm lòng lề đường và hành lang an toàn giao thông.

Đồng thời, thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý, giải tỏa, di dời, xóa bỏ dứt điểm các chợ tự phát trên đường thuộc địa bàn quản lý và các trường hợp bán hàng hóa lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang an toàn đường bộ.

Chủ tịch UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông trên địa bàn quản lý do tình trạng này.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh tăng cường phối hợp với các địa phương kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm trái phép lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ để họp chợ trái phép theo quy định.