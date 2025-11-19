Nỗ lực khôi phục chăn nuôi sau bão

(GLO)- Bão số 13 khiến hàng nghìn chuồng trại và đàn gia súc, gia cầm của người dân ở các xã, phường khu vực phía Ðông tỉnh bị thiệt hại nặng nề. Người dân đang khẩn trương dựng lại chuồng trại, chăm sóc đàn vật nuôi còn lại và mong mỏi chính sách hỗ trợ để tái sản xuất.

Tại khu vực phía Đông tỉnh, xã Tuy Phước Đông là địa phương chịu thiệt hại khá lớn về đàn vật nuôi. Theo thống kê đến ngày 17-11, toàn xã có hơn 135.800 con gia cầm (gà, vịt) và 856 con gia súc bị chết hoặc bị nước lũ cuốn trôi. Gió mạnh kết hợp triều cường dâng cao còn làm ngập và cuốn đổ nhiều khu chăn nuôi tập trung của người dân.

Ông Nguyễn Quang Thái (thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông) thuê thợ hồ sửa lại chuồng trại để chuẩn bị tái đàn. Ảnh: T.Lợi

Gia đình ông Nguyễn Quang Thái (thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông) là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng do bão số 13. Khi chuồng nuôi của gia đình bị sập hoàn toàn, 6.000 con gà 85 ngày tuổi bị nước cuốn ra biển, thiệt hại ước tính khoảng 700 triệu đồng. Trước bão, ông vay 200 triệu đồng từ Quỹ Tín dụng nhân dân xã để đầu tư vào lứa gà này.

“Giờ tôi gần như trắng tay. Chăn nuôi gà là nguồn sống chính của gia đình. Hiện tôi phải vay mượn tạm để sửa lại chuồng trại rộng khoảng 300 m² và dự định tái đàn 3.000 con gà. Nhưng nếu bắt đầu nuôi vào cuối tháng 11 thì chắc chắn không kịp bán dịp Tết. Tôi rất mong Nhà nước có chính sách hỗ trợ và ngân hàng tạo điều kiện cho vay lại để tiếp tục đầu tư chăn nuôi”, ông Thái bày tỏ mong mỏi.

Cách khu chuồng trại của ông Thái không xa, gia đình ông Nguyễn Thanh Việt (thôn Vinh Quang 1) cũng rơi vào cảnh trắng tay sau bão số 13. Chỉ trong một đêm, bão quật sập 2/3 khu trại nuôi và cuốn trôi gần 4.000 con gà của gia đình, thiệt hại gần 300 triệu đồng. Khu trại nuôi gà trước kia giờ chỉ còn lại những mảng tôn xoắn, khung tre gãy đổ.

Sau bão, ông Việt lặng lẽ thu gom từng tấm tôn còn sót lại, dựng tạm vài cột chống để hy vọng khôi phục nghề. Nhưng khó khăn lớn nhất mà gia đình ông đối mặt vẫn là nguồn vốn. “Nuôi gà bao nhiêu năm nay rồi, giờ bỏ nghề thì không biết làm gì. Bây giờ chỉ ráng dựng lại chuồng rồi tính tiếp. Chỉ mong Nhà nước quan tâm hỗ trợ ít nhiều để gia đình tôi có thể gượng lại”, ông Việt trầm giọng.

Bão số 13 làm sập hoàn toàn trang trại nuôi gà của ông Nguyễn Văn Sơn ở tổ dân phố Nhơn Thuận, phường An Nhơn Bắc. Ảnh: T.Lợi

Tại phường An Nhơn Bắc, bão số 13 cũng làm chết hơn 22.000 con gia cầm, chủ yếu là gà 1 tháng tuổi của 8 hộ dân ở các tổ dân phố Dương Xuân, Nhơn Thuận, Phú Thành và Thanh Mai. Chuồng trại nhiều nơi bị đổ sập, bay mái tôn. Gia đình ông Nguyễn Văn Sơn (tổ dân phố Nhơn Thuận) mất 600 con gà khi toàn bộ khu trại nuôi bị gió quật sập. Sau bão, gia đình thuê nhân công dọn dẹp, dựng lại chuồng để chăm sóc số gà còn sống.

Ở xã An Nhơn Tây, nhiều chuồng trại chăn nuôi bị tốc mái, đổ sập khiến hơn 3.500 con heo, gà bị chết sau bão số 13. Gia đình ông Đào Thành Lập (thôn Tráng Long) thiệt hại phần chuồng nuôi và 458 con gà, heo. Ông đã thuê nhân công sửa lại chuồng trại, tiêu độc khử trùng để ổn định việc chăm sóc đàn gà còn lại, kịp xuất bán vào cuối năm.

Ông Huỳnh Văn Thạnh, viên chức Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 3, cho biết, trong số 13 xã, phường do trạm quản lý, Tuy Phước Đông là địa phương thiệt hại nặng nhất. Gió mạnh kèm triều cường từ đầm Thị Nại vào đã làm sập nhiều chuồng trại và cuốn trôi nhiều gia cầm. Một số xã, phường khác cũng bị ảnh hưởng nhưng mức độ nhẹ hơn.

Hiện nhân viên thú y đang phối hợp với chính quyền các xã, phường hướng dẫn người dân tiêu hủy động vật chết bảo đảm đúng quy trình để hạn chế ô nhiễm môi trường và nguy cơ dịch bệnh. “Thời gian tới, Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 3 sẽ phối hợp với địa phương triển khai đồng loạt việc tiêu độc, khử trùng khi tiếp nhận nguồn thuốc sát trùng do Sở Nông nghiệp và Môi trường cấp”, ông Thạnh nói.

Theo ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường), Chi cục đang tiếp tục rà soát số liệu thiệt hại do bão số 13, đồng thời hướng dẫn các hộ chăm sóc, phòng bệnh để bảo vệ đàn vật nuôi còn lại sau bão.

Các xã, phường cũng đã báo cáo khó khăn của người dân trong việc dựng lại chuồng trại, tái đàn; kiến nghị tỉnh xem xét cơ chế hỗ trợ khẩn cấp và đề nghị ngân hàng giãn nợ, khoanh nợ, cho vay bổ sung để bà con khôi phục chăn nuôi. Bên cạnh đó, các địa phương vận động người dân tranh thủ thời tiết thuận lợi để dựng lại chuồng trại, vệ sinh khử trùng nhằm khôi phục sản xuất kịp thời vụ cuối năm và sau Tết Nguyên đán 2026.