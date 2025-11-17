Xã Ia Krêl hỗ trợ phường An Nhơn 50 triệu đồng để khắc phục hậu quả bão số 13

Tại buổi gặp mặt, ông Diệp Bảo Trung đã chuyển lời thăm hỏi, động viên của cán bộ và nhân dân xã Ia Krêl đối với những thiệt hại về người và tài sản do bão số 13 gây ra đối với phường An Nhơn và mong muốn địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai để người dân ổn định cuộc sống.
Đại diện chính quyền phường An Nhơn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cán bộ và nhân dân xã Ia Krêl. Theo báo cáo của lãnh đạo Phường An Nhơn, bão số 13 đã khiến 1 người chết, 1 người bị thương, 3.938 ngôi nhà bị hư hỏng. Theo thống kê ban đầu, tổng thiệt hại do cơn bão gây ra trên địa bàn phường là hơn 80 tỷ đồng.
Theo dự kiến, xã Ia Krêl và phường An Nhơn sẽ tổ chức kết nghĩa để hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong thời gian tới.