Xã Ia Krêl hỗ trợ phường An Nhơn 50 triệu đồng để khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)-Chiều 16-11, đoàn công tác do ông Diệp Bảo Trung, Bí thư Đảng ủy xã xã Ia Krêl làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng 50 triệu đồng hỗ trợ nhân dân phường An Nhơn bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 13.

Lãnh đạo xã Ia Krêl trao kinh phí hỗ trợ phường An Nhơn khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Tại buổi gặp mặt, ông Diệp Bảo Trung đã chuyển lời thăm hỏi, động viên của cán bộ và nhân dân xã Ia Krêl đối với những thiệt hại về người và tài sản do bão số 13 gây ra đối với phường An Nhơn và mong muốn địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai để người dân ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo phường An Nhơn thông tin về tình hình thiệt hại do bão số 13 gây ra. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đại diện chính quyền phường An Nhơn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cán bộ và nhân dân xã Ia Krêl. Theo báo cáo của lãnh đạo Phường An Nhơn, bão số 13 đã khiến 1 người chết, 1 người bị thương, 3.938 ngôi nhà bị hư hỏng. Theo thống kê ban đầu, tổng thiệt hại do cơn bão gây ra trên địa bàn phường là hơn 80 tỷ đồng.

Theo dự kiến, xã Ia Krêl và phường An Nhơn sẽ tổ chức kết nghĩa để hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong thời gian tới.