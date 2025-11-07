Tiếp sức người dân vùng cao phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa

(GLO)- Tại Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã thông qua nghị quyết tiếp tục áp dụng chính sách khuyến khích nuôi gà thả đồi tại 21 xã trung du, miền núi khu vực phía Đông tỉnh.

Chính sách nhằm hỗ trợ người dân phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa bền vững, nâng cao thu nhập và hình thành vùng sản xuất đặc trưng của địa phương.

Chính sách hợp lòng dân

Theo nghị quyết, tỉnh tiếp tục áp dụng Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 20-7-2022 của HĐND tỉnh Bình Định (cũ) về chính sách khuyến khích nuôi gà thả đồi giai đoạn 2022-2026, cùng Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 12-12-2024 sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 1 của Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND.

Chính sách hướng đến hỗ trợ người dân phát triển chăn nuôi gà thả đồi theo hướng hàng hóa, an toàn, bền vững, áp dụng tại 21 xã trung du, miền núi gồm: Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn; Vân Canh, Canh Liên, Canh Vinh; Tây Sơn, Bình An, Bình Khê, Bình Phú, Bình Hiệp; An Lão, An Hòa, An Toàn, An Vinh; Hoài Ân, Ân Hảo, Ân Tường, Kim Sơn và Vạn Đức.

Chính sách khuyến khích nuôi gà thả đồi trên địa bàn 21 xã trung du, miền núi, góp phần thúc đẩy phát triển chăn nuôi hàng hóa. Ảnh: Trọng Lợi

Qua triển khai thực tế, chính sách này đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Đến cuối năm 2024, chương trình hỗ trợ 36 lượt hộ chăn nuôi với tổng đàn 110.400 con gà, kinh phí hơn 656 triệu đồng.

Đặc biệt, sau khi Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND có hiệu lực từ đầu năm 2025, mức hỗ trợ được nâng lên, tạo động lực mạnh mẽ để người dân tham gia.

Ông Huỳnh Ngọc Diệp-Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết: Cuối năm 2024, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 1 của Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 20-7-2022 về chính sách khuyến khích nuôi gà thả đồi giai đoạn 2022-2026.

Theo đó, nâng mức hỗ trợ từ 6.000 đồng lên tối đa 10.000 đồng/con giống, áp dụng cho 2 lứa nuôi/năm trong 2 năm liên tục. Quy mô tối thiểu cũng được giảm từ 3.000 con xuống 2.000 con/lứa, diện tích đất đồi từ 3.000 m² xuống 1.000 m².

Những điều chỉnh này phù hợp thực tế, giúp nhiều hộ dân có cơ hội tiếp cận chính sách hơn, nhất là hộ vùng đồi núi còn hạn chế về vốn và diện tích chăn nuôi”.

Nhờ được hỗ trợ đúng mức, người dân mạnh dạn đầu tư, hình thành vùng chăn nuôi hàng hóa bền vững. Tại 5 xã gồm: Hoài Ân, Ân Hảo, Ân Tường, Kim Sơn và Vạn Đức, năm 2025 có 14 hộ tham gia chương trình; trong đó, 11 hộ đợt 1 đã kết thúc chu kỳ với 31.900 con, 8 hộ đợt 2 đang chăm sóc 22.800 con.

Ông Huỳnh Thanh Vương-Trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 1-cho hay: “Chính sách hỗ trợ này thực sự là “cần câu” giúp người dân tiếp cận giống gà chất lượng, giảm chi phí đầu vào và nâng cao hiệu quả kinh tế”.

Người dân phấn khởi mở rộng chăn nuôi

Tham gia cả 2 đợt với tổng đàn 6.400 con gà, bà Nguyễn Thị Huấn (xã Ân Hảo) chia sẻ: “Đợt đầu tôi thả nuôi 3.200 con, gà phát triển tốt, bán được giá, trừ chi phí vẫn có lãi khá. Hiện gia đình đang nuôi lứa hai cũng 3.200 con, dự kiến bán vào dịp Tết Nguyên đán năm nay. Chính sách hỗ trợ rất thiết thực, vừa giúp giảm áp lực vốn, vừa tạo niềm tin để chúng tôi mở rộng quy mô chăn nuôi”.

Ông Huỳnh Ngọc Diệp nhìn nhận: “Việc HĐND tỉnh thông qua nghị quyết tiếp tục áp dụng chính sách khuyến khích nuôi gà thả đồi là rất kịp thời. Đây là bước nối tiếp quan trọng giúp người dân các xã trung du, miền núi mở rộng quy mô, phát triển kinh tế gia đình, đồng thời góp phần hình thành vùng chăn nuôi hàng hóa đặc sản của tỉnh”.

Việc HĐND tỉnh thông qua nghị quyết tiếp tục áp dụng chính sách khuyến khích nuôi gà thả đồi là rất kịp thời. Ảnh: Trọng Lợi

Theo nghị quyết, chính sách sẽ được áp dụng đến cuối năm 2026. Việc triển khai kỳ vọng nâng cao thu nhập cho người dân vùng trung du, miền núi; thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Những điều chỉnh tích cực này mở rộng cơ hội cho người dân, đồng thời tạo nền tảng để ngành chăn nuôi gà thả đồi trở thành sản phẩm hàng hóa đặc trưng của tỉnh trong thời gian tới.

“Từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ-2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y sẽ tiếp tục chỉ đạo các trạm khu vực đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thủ tục, hỗ trợ bà con hoàn tất hồ sơ để kịp thả nuôi lứa gà đầu năm 2026”-ông Diệp nhấn mạnh.