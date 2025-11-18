Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Mưa lũ gây ngập úng, chia cắt nhiều điểm dân cư khu vực Tây Gia Lai

VŨ CHI VŨ CHI
(GLO)- Mưa lớn kéo dài từ ngày 16 đến 18-11 cùng với việc thủy điện xả lũ đã khiến mực nước các sông suối dâng cao, gây ngập ngầm tràn, chia cắt nhiều khu dân cư tại các xã, phường khu vực phía Tây Gia Lai.

ngam-tran-qua-thon-mo-nang-2-ngap-sau-khien-hon-300-ho-dan-bi-co-lap-anh-nguoi-dan-cung-cap.jpg
Ngầm tràn qua thôn Mơ Nang 2 ngập sâu khiến hơn 300 hộ dân bị cô lập. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo đó, ngầm tràn qua các thôn: Mơ Nang 2 (xã Ia Pa), Plei Du và khu vực thao trường (xã Pờ Tó) bị ngập sâu hơn 1 m khiến hơn 500 hộ dân bị cô lập.

Chính quyền các địa phương đã lập rào chắn, đặt biển cảnh báo và bố trí lực lượng trực tại 2 đầu ngầm tràn, không cho người dân di chuyển qua lại để đảm bảo an toàn. Đồng thời, yêu cầu các thôn nắm bắt tình hình, trường hợp khẩn cấp có người dân ốm đau phải báo ngay cho chính quyền địa phương để triển khai phương án hỗ trợ.

muc-nuoc-song-ba-tai-khu-vuc-cau-ben-mong-hien-da-gan-muc-bao-dong-3-khien-toan-bo-khu-vuc-bo-ke-bi-ngap-sau-anh-vu-chi.jpg
Mực nước sông Ba tại khu vực cầu Bến Mộng (phường Ayun Pa) đang dâng cao gần mức báo động 3 khiến toàn bộ khu vực bờ kè ven sông bị ngập sâu. Ảnh: Vũ Chi

Được biết, từ đầu tháng 8 đến nay, mỗi khi mưa lớn kéo dài, các ngầm tràn này đều bị ngập sâu, riêng ngầm tràn qua thôn Mơ Nang 2 bị sạt lở nghiêm trọng khiến giao thông chia cắt kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và đời sống người dân.

nuoc-song-ba-dang-tiep-tuc-dang-nhanh-nhieu-khu-dan-cu-co-nguy-co-ngap-lut-anh-vu-chi.jpg
Một khu dân cư tại phường Ayun Pa có nguy cơ ngập lụt nếu nước sông Ba tiếp tục dâng cao. Ảnh: Vũ Chi

Trong khi đó, mực nước tại chân cầu Bến Mộng trưa ngày 18-11 đã gần mức báo động 3, khiến toàn bộ khu vực bờ kè sông Ba (phường Ayun Pa) bị ngập sâu. Nhiều diện tích hoa màu tiếp tục chìm trong biển nước. Hiện trời vẫn đang mưa lớn và nước sông tiếp tục lên nhanh. Chính quyền các địa phương đã bố trí lực lượng tại chỗ, sẵn sàng di dời dân cư các khu vực trũng thấp đến nơi an toàn khi có ngập lụt xảy ra.

Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trao hỗ trợ xây nhà cho người dân bị sập cho cơn bão số 13.

Thanh niên Gia Lai góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Từ ngày 12-11 đến 14-11, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với nhiều đơn vị triển khai hoạt động hỗ trợ tại các địa phương chịu thiệt hại nặng sau bão số 13. Từ sửa điện, sửa nhà đến trao quà và học bổng, lực lượng thanh niên đang nỗ lực góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão.

Dân làng chung tay hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13 gây ra.

Cây trồng đổ ngã, người dân Hra gượng dậy sau bão số 13

Đời sống

(GLO)- Bão số 13 (Kalmaegi) đã khiến hàng trăm hecta cây trồng, hoa màu trên địa bàn xã Hra bị thiệt hại nặng nề, thiệt hại ước tính lên đến hàng tỷ đồng. Sau bão, chính quyền và người dân địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.

Bão số 13 quật ngã hàng chục ngàn cây cao su ở Kbang.

Bão số 13 quật ngã hàng chục ngàn cây cao su ở Kbang

Xã hội

(GLO)- Cơn bão số 13 để lại hậu quả nặng nề chưa từng có tại tỉnh Gia Lai. Riêng tại xã Kbang, tổng thiệt hại ước khoảng 174 tỷ đồng, trong đó hàng chục ngàn cây cao su bị quật ngã, gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh kế của rất nhiều người dân địa phương.

Gia Lai: Giá rau củ tăng cao tại các chợ dân sinh

Gia Lai: Giá rau củ tăng cao tại các chợ dân sinh

Đời sống

(GLO)- Sau bão, nhiều diện tích hoa màu trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị thiệt hại nặng khiến nguồn cung rau xanh giảm mạnh. Những ngày gần đây, tại một số chợ dân sinh, giá rau xanh đồng loạt tăng cao, trong khi các mặt hàng thực phẩm khác vẫn giữ ổn định.

Các đơn vị tập trung khắc phục các công trình xử lý chất thải sau cơn bão số 13.

Gia Lai tập trung khắc phục sự cố các công trình xử lý chất thải

Đời sống

(GLO)- Ngay sau bão số 13 đi qua, Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Gia Lai phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra một số công trình xử lý chất thải thuộc khu vực phía Đông tỉnh để kiến nghị, đề xuất phương án xử lý, khắc phục các sự cố hư hỏng; đảm bảo công tác bảo vệ môi trường.

Người dân lên tàu ra Nhơn Châu.

Đò ra Nhơn Châu hoạt động trở lại sau một tuần tạm dừng

Đời sống

(GLO)- Sau 1 tuần tạm dừng do ảnh hưởng của bão số 13, ngày 10-11, chuyến đò đầu tiên ra đảo Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu) đã nối lại hoạt động, đưa hàng chục hành khách từ bến Hàm Tử (phường Quy Nhơn) ra đảo, mang theo nhiều hàng hóa, vật liệu để khắc phục hậu quả do bão gây ra.

