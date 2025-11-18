Mưa lũ gây ngập úng, chia cắt nhiều điểm dân cư khu vực Tây Gia Lai

(GLO)- Mưa lớn kéo dài từ ngày 16 đến 18-11 cùng với việc thủy điện xả lũ đã khiến mực nước các sông suối dâng cao, gây ngập ngầm tràn, chia cắt nhiều khu dân cư tại các xã, phường khu vực phía Tây Gia Lai.

Ngầm tràn qua thôn Mơ Nang 2 ngập sâu khiến hơn 300 hộ dân bị cô lập. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo đó, ngầm tràn qua các thôn: Mơ Nang 2 (xã Ia Pa), Plei Du và khu vực thao trường (xã Pờ Tó) bị ngập sâu hơn 1 m khiến hơn 500 hộ dân bị cô lập.

Chính quyền các địa phương đã lập rào chắn, đặt biển cảnh báo và bố trí lực lượng trực tại 2 đầu ngầm tràn, không cho người dân di chuyển qua lại để đảm bảo an toàn. Đồng thời, yêu cầu các thôn nắm bắt tình hình, trường hợp khẩn cấp có người dân ốm đau phải báo ngay cho chính quyền địa phương để triển khai phương án hỗ trợ.

Mực nước sông Ba tại khu vực cầu Bến Mộng (phường Ayun Pa) đang dâng cao gần mức báo động 3 khiến toàn bộ khu vực bờ kè ven sông bị ngập sâu. Ảnh: Vũ Chi

Được biết, từ đầu tháng 8 đến nay, mỗi khi mưa lớn kéo dài, các ngầm tràn này đều bị ngập sâu, riêng ngầm tràn qua thôn Mơ Nang 2 bị sạt lở nghiêm trọng khiến giao thông chia cắt kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và đời sống người dân.

Một khu dân cư tại phường Ayun Pa có nguy cơ ngập lụt nếu nước sông Ba tiếp tục dâng cao. Ảnh: Vũ Chi

Trong khi đó, mực nước tại chân cầu Bến Mộng trưa ngày 18-11 đã gần mức báo động 3, khiến toàn bộ khu vực bờ kè sông Ba (phường Ayun Pa) bị ngập sâu. Nhiều diện tích hoa màu tiếp tục chìm trong biển nước. Hiện trời vẫn đang mưa lớn và nước sông tiếp tục lên nhanh. Chính quyền các địa phương đã bố trí lực lượng tại chỗ, sẵn sàng di dời dân cư các khu vực trũng thấp đến nơi an toàn khi có ngập lụt xảy ra.