Ngầm tràn Mơ Nang 2 bị lũ cuốn trôi, học sinh không thể đến trường

(GLO)- Nhiều ngày qua, nước lũ đã cuốn trôi hàng chục mét khối bê tông, đá gia cố tại ngầm tràn dẫn vào thôn Mơ Nang 2 (xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) khiến 340 hộ với hơn 1.500 nhân khẩu bị cô lập, sinh hoạt đảo lộn, học sinh không thể đến trường.

Trước đó, sáng 6-9, nước lũ dâng cao, nhấn chìm ngầm tràn Mơ Nang 2 tới 1,5m, chia cắt hoàn toàn con đường duy nhất dẫn vào thôn.

Để bảo đảm an toàn, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng Công an và dân quân chốt chặn hai đầu ngầm tràn, không cho người dân qua lại; đồng thời, thôn được giao theo dõi sát đời sống bà con để kịp thời báo cáo xã cung ứng nhu yếu phẩm hoặc đưa người bệnh đi cấp cứu.

Sau khi nước rút, tuyến đường được khắc phục tạm thời. Tuy nhiên, đến ngày 22-9, mưa lớn tiếp tục khiến thôn bị cô lập. Đến ngày 25-9, nước lũ đã cuốn phăng khoảng 30 m mặt tràn cùng nhiều khối bê tông, đá gia cố, khiến tuyến giao thông huyết mạch dẫn vào thôn này chia cắt.

Theo ghi nhận của P.V, sáng 26-9, hàng chục người dân tập trung hai bên đầu ngầm tràn, lo lắng nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy. Ông Ksor Yôih (trú tại thôn Mơ Nang 2) cho biết: “Chúng tôi sống ở đây đã quen với cảnh mưa lũ, nhưng mỗi lần ngập lụt là mọi hoạt động lại tê liệt. Nông sản không thể đưa ra ngoài, trẻ con không đến trường được, người ốm đau thì càng lo lắng. Giờ thì muốn ra trung tâm xã cũng không biết xoay xở bằng cách nào”.

Ngầm bị đứt gãy không chỉ khiến đời sống sinh hoạt khó khăn mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp của bà con. Mùa thu hoạch lúa đang đến gần, nhưng con đường bị chia cắt khiến bà con không thể vận chuyển nông sản ra ngoài, nguy cơ thất thu rất lớn.

Đặc biệt, hàng trăm học sinh trong thôn không thể đến trường, phải nghỉ học dài ngày. Anh Kpă Lê Doa (thôn Mơ Nang 2) lo lắng: “Mấy ngày nay, các con tôi đành phải nghỉ học. Tôi lo lắng tình trạng kéo dài sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của con. Tôi mong cấp trên quan tâm, sớm có giải pháp lâu dài”.

Anh Kpă Trân, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Mơ Nang 2-bày tỏ: “Bốn ngày nay, bà con trong thôn hoàn toàn không thể đi ra ngoài. Không ai ra chợ mua nhu yếu phẩm, người bệnh cũng không thể đưa đến trạm y tế hay bệnh viện, học sinh thì buộc phải nghỉ học. Nhiều hộ chỉ hái rau trong vườn để ăn đỡ qua ngày. Mong ước lớn nhất của bà con là sớm có một cây cầu kiên cố để lưu thông an toàn”.

Lực lượng chức năng và người dân xã Ia Pa chung tay khắc phục tạm thời ngầm tràn Mơ Nang 2 sau khi bị lũ cuốn trôi hàng chục mét bê tông, đá gia cố. Ảnh: ĐVCC

Sáng 26-9, chính quyền xã Ia Pa đã huy động hơn 30 người cùng máy móc khắc phục tạm đoạn đường qua ngầm tràn. Tuy nhiên, theo ông Lê Tiến Mạnh, Chủ tịch UBND xã Ia Pa, tình trạng ngập và hư hỏng ngầm tràn Mơ Nang 2 đã kéo dài nhiều năm, khiến người dân thường xuyên rơi vào cảnh bị cô lập.

“Xã đã nhiều lần khắc phục nhưng chỉ sau một trận mưa lớn, toàn bộ ngầm tràn lại hỏng nặng. Đây là vấn đề cấp bách, xã đã báo cáo và đề nghị tỉnh sớm có dự án đầu tư xây dựng cầu kiên cố để đảm bảo đời sống và sản xuất cho người dân”, ông Mạnh cho hay.

Theo ông Mạnh, việc đầu tư một cây cầu bê tông kiên cố không chỉ giúp người dân yên tâm sinh sống mà còn tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế xã hội. Bởi đây là thôn có đông dân cư, sản xuất nông nghiệp tập trung, đường vào thôn cũng là tuyến huyết mạch phục vụ nhu cầu học tập, khám-chữa bệnh, giao thương.

Được biết, công trình cầu thay thế ngầm tràn Mơ Nang 2 đã nằm trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030. Tuy nhiên, trước thực trạng ngầm đã bị nước lũ phá hỏng, chính quyền và người dân địa phương mong dự án được triển khai sớm hơn.