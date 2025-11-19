Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Khẩn trương xử lý các điểm sạt lở trên tuyến quốc lộ 1D

NHẬT LINH
(GLO)- Trưa 19-11, Công ty CP Môi trường Bình Định phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai thu dọn đất đá, khắc phục các điểm sạt lở trên tuyến quốc lộ 1D, đoạn qua phường Quy Nhơn Nam, nhằm bảo đảm giao thông an toàn và thông suốt.

Ghi nhận tại hiện trường, nhiều vị trí ta-luy dương bị trượt đất, đất đá trên núi tràn xuống mặt đường gây cản trở phương tiện qua lại và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Lực lượng thi công đã huy động xe múc, xe ben và các thiết bị chuyên dụng để xúc dọn, vận chuyển đất đá; đồng thời bố trí biển cảnh báo tại những điểm nguy hiểm.

xu-ly-sat-lo-ql1d.jpg
Xử lý điểm sạt lở trên tuyến quốc lộ 1D. Ảnh: ĐVCC

Lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an phường Quy Nhơn Nam có mặt điều tiết giao thông, hướng dẫn phương tiện giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn khi đi qua khu vực thi công.

dieu-tiet-giao-thong-duoi-chan-doan-len-ql1d.jpg
Lực lượng Công an điều tiết giao thông đoạn đường dẫn lên tuyến quốc lộ 1D, đoạn qua phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: ĐVCC

Hiện một số điểm sạt lở nhỏ đã được xử lý cơ bản; những vị trí có nguy cơ sạt lở tiếp tục được theo dõi và xử lý kịp thời nhằm bảo đảm lưu thông thông suốt trên toàn tuyến quốc lộ 1D.

