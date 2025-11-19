Các phường Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam bị cúp nước

(GLO)- Theo báo cáo của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Định, hiện nay nước lụt tràn vào khiến Nhà máy xử lý nước Hà Thanh dừng vận hành nên một số khu dân cư ở các phường hiện không có nước.

Cụ thể, Nhà máy xử lý nước Hà Thanh mất điện lưới lúc 22 giờ ngày 18-11-2025, vận hành máy phát điện dự phòng để phát nước, lưu lượng phát tối đa 700 m³/h đạt khoảng 56% công suất thiết kế, đến 2 giờ 45 phút ngày 19-11-2025 thì ngừng hoạt động vì nước lụt tràn vào nhà máy, đến nay chưa vận hành trở lại.

Công nhân Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định đang kiểm tra hệ thống điều khiển từ xa. Ảnh: Hải Yến

Nhà máy Quy Nhơn mất điện lưới lúc 2 giờ ngày 19-11-2025, vận hành máy phát điện dự phòng để phát nước, lưu lượng phát tối đa 950 m³/h đạt khoảng 75% công suất thiết kế và hiện nay vẫn đang tiếp tục vận hành.

Nhà máy Phú Tài mất điện lưới lúc 22 giờ ngày 18-11-2025, toàn bộ khu vực nhà máy bị ngập sâu nên Công ty bắt buộc phải tháo các máy bơm nước sạch chuyển lên cao, chỉ duy trì 1 máy để vận hành bơm nước ra mạng với máy phát điện, lưu lượng phát tối đa 650 m³/h đạt khoảng 55% công suất thiết kế và hiện nay vẫn đang tiếp tục vận hành.

Bãi giếng Tân An và bãi giếng Vân Hội-Tuy Phước đã mất điện hoàn toàn và ngập sâu nên ngừng vận hành; Công ty đã bố trí máy phát điện dự phòng để kịp thời vận hành trở lại ngay sau khi nước lũ rút dần.

Do đó, các phường Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam hiện nay không có nước, khu vực Phú Tài và phường Quy Nhơn nước rất yếu, một số khu vực trên cao không có nước.

Khu vực các phường An Nhơn, hiện nay chỉ có Nhà máy cấp nước Nhơn Hòa (phường An Nhơn Nam) ngừng vận hành vì bị nước ngập vào sân và mất điện lưới, khu vực bãi giếng và đường dẫn vào nhà máy ngập sâu; các nhà máy còn lại (Bình Định, Đập Đá, Nhơn Thành, Ngô Mây) đang vận hành bình thường.

Khu vực các phường Hoài Nhơn (Xí nghiệp Cấp nước số 2), tất cả các nhà máy đều đang vận hành bình thường.

Với tình hình mưa lũ như hiện nay, Công ty đã chuẩn bị và thực hiện nghiêm phương án phòng, chống bão lụt nên đến nay con người và tài sản vẫn an toàn. Công ty bố trí người trực theo phương châm 4 tại chỗ để nhanh chóng khắc phục các sự cố nhằm cấp nước ổn định trở lại phục vụ người dân trong thời gian sớm nhất.