Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh: Khát vọng nâng tầm bóng đá đất Võ

(GLO)- Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp hóa, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh vẫn âm thầm khẳng định giá trị bền bỉ bằng một hành trình đầy bản lĩnh và sự cống hiến lặng lẽ.

Vươn xa từ nền móng vững chắc

Đinh Hồng Vinh (SN 1974, tại An Nhơn, Bình Định cũ) bắt đầu sự nghiệp cầu thủ tại CLB Hoàng Anh Gia Lai vào năm 1992 và gắn bó với đội bóng này cho đến khi giải nghệ vào năm 2002.

Sau đó, ông chuyển sang công tác huấn luyện tại Sở TDTT Gia Lai (cũ), lần lượt dẫn dắt các lứa trẻ từ U13 - U21, rồi đến các đội bóng từ hạng nhì, hạng nhất và cả CLB chuyên nghiệp. Nhiều học trò của ông như Văn Long, Tăng Tuấn, Tuấn Mạnh, Hoàng Thiên, Anh Tuấn sau này trở thành trụ cột của đội bóng phố Núi.

Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh (bìa trái) được tín nhiệm giao vị trí trợ lý số 1 cho huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik (bìa phải). Ảnh: NVCC

Nhờ quá trình tích lũy chuyên môn bài bản, ông dần trở thành trợ lý đáng tin cậy bậc nhất trong Ban huấn luyện đội tuyển bóng đá nam quốc gia. Được tín nhiệm giao vị trí trợ lý số 1 cho HLV trưởng Kim Sang Sik, ông Vinh có vai trò quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho các mục tiêu lớn của đội tuyển, trong đó có Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Ông tham gia sâu vào chiến thuật, quản lý cầu thủ và vận hành đội tuyển - những yếu tố cốt lõi của bóng đá hiện đại.

Đặc biệt, khi được trao quyền dẫn dắt U23 Việt Nam tại các giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2024, 2025, 2026, HLV Đinh Hồng Vinh đã chủ động trẻ hóa lực lượng, tạo cơ hội cho nhiều cầu thủ U21, qua đó mở rộng chiều sâu đội hình.

Dù không đặt nặng thành tích trước mắt, các học trò của ông vẫn thi đấu kỷ luật, chặt chẽ và chỉ thua với cách biệt tối thiểu trước các đối thủ giàu kinh nghiệm. Điểm nhấn đọng lại chính là tinh thần và bản lĩnh trận mạc của các cầu thủ trẻ - một bước đệm quan trọng giúp ông hoàn thiện năng lực cầm quân.

Cùng với đó, HLV Vinh cũng đã dành nhiều thời gian học các khóa huấn luyện bóng đá. Theo ông, đây không chỉ là nâng cao bằng cấp, mà điều quan trọng hơn để có thể cống hiến lâu dài cho bóng đá Việt Nam thông qua việc liên tục cập nhật tư duy, phương pháp và tiêu chuẩn làm việc hiện đại của bóng đá quốc tế.

“Những kiến thức đó giúp tôi nhìn bóng đá một cách khoa học hơn, hệ thống hơn, và có thể áp dụng ngược trở lại cho CLB cũng như công tác đào tạo trẻ” - ông chia sẻ.

Vai trò kép hiếm có HLV Đinh Hồng Vinh là trường hợp hiếm hoi trong bóng đá Việt Nam khi vừa đảm nhiệm công tác quản lý, vừa làm chuyên môn. Có thể nhận được những lời mời với nơi đãi ngộ tốt hơn, ông vẫn lựa chọn quay về đóng góp cho bóng đá quê hương khi đảm nhận vai trò Chủ tịch CLB Quy Nhơn United.

Chia sẻ về điều này, ông nhấn mạnh: “Đây là hai vai trò bổ trợ cho nhau. Ở cương vị Chủ tịch CLB, tôi có cái nhìn tổng thể về tổ chức, đào tạo và vận hành. Ngược lại, khi làm HLV U23, tôi giữ được “hơi thở” thực tế của bóng đá đỉnh cao, để khi quản lý không xa rời chuyên môn. Quan trọng nhất là làm đúng vai, đúng thời điểm, đặt lợi ích chung của bóng đá Việt Nam lên trên hết”.

Chủ tịch Câu lạc bộ Quy Nhơn United Đinh Hồng Vinh tặng áo U23 Việt Nam cho người hâm mộ tại Sân vận động Quy Nhơn. Ảnh: A.N

Ông cũng bày tỏ sự trân trọng và biết ơn Ban lãnh đạo CLB Quy Nhơn United đã luôn tạo điều kiện để ông có thể theo học các khóa đào tạo chuyên môn, cũng như tham gia làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia.

Trong sự nghiệp huấn luyện, HLV Đinh Hồng Vinh từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng: Dẫn dắt các đội tuyển trẻ như U16, U19 Việt Nam, giành HCĐ ở các giải Đông Nam Á 2007, 2009. Ông góp phần định hình phong cách chơi kỹ thuật, sáng tạo và hiện đại. Hiện ông là Chủ tịch CLB Quy Nhơn United, HLV trưởng tạm quyền U23 Việt Nam, kiêm trợ lý HLV đội tuyển quốc gia.

Với Quy Nhơn United, HLV Đinh Hồng Vinh không chỉ hướng đến thành tích trước mắt mà còn xây dựng chiến lược dài hơi, từ đào tạo trẻ, phát triển lực lượng đến quản trị CLB chuyên nghiệp. Những kinh nghiệm tích lũy từ đội tuyển quốc gia đang dần được chuyển hóa vào thực tiễn.

Theo định hướng lâu dài của ông, việc phát triển cầu thủ trẻ cần xây dựng một lộ trình bài bản, xuyên suốt. Các cầu thủ phải được đặt trong môi trường thi đấu thực tế, được trao cơ hội thể hiện, đồng thời chịu sự rèn giũa về chiến thuật, thể lực và bản lĩnh thi đấu qua từng giai đoạn cụ thể.

Ở cấp CLB, Quy Nhơn United chú trọng chuẩn hóa toàn diện từ giáo án huấn luyện, nền tảng thể chất đến tư duy chiến thuật và kỷ luật sinh hoạt. Điều này giúp cầu thủ trẻ có sự chuẩn bị tốt khi bước lên những cấp độ cao hơn. Khi làm việc ở đội tuyển quốc gia, ông cũng nhìn cầu thủ dưới góc độ có thể cống hiến lâu dài chứ không chỉ cho một giải đấu.

Hành trình của HLV Đinh Hồng Vinh là minh chứng sinh động cho sự cống hiến thầm lặng nhưng đầy bản lĩnh, từ một trợ lý chiến lược ở cấp đội tuyển đến người kiến tạo nền móng cho bóng đá địa phương. Ông thật sự là tấm gương về sự bền bỉ, trách nhiệm và khát vọng nâng tầm bóng đá nước nhà.