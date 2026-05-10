Xã Ia Rsai khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I năm 2026

(GLO)- Ngày 10-5, UBND xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I năm 2026.

Gần 800 vận động viên tham gia Đại hội Thể dục thể thao xã Ia Rsai lần thứ I năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Đại hội thu hút gần 800 vận động viên của 22 đoàn đến từ các cơ quan, đơn vị, 18 thôn, buôn, 3 cụm trường học và khối cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn xã tham gia tranh tài ở 4 môn gồm: bóng đá nam, kéo co, điền kinh và bắn nỏ.

Theo ban tổ chức, các nội dung thi đấu diễn ra từ ngày 27-4 đến 10-5-2026. Lễ bế mạc và trao giải được tổ chức trong ngày 10-5.

Đại hội nhằm tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, tăng cường tinh thần đoàn kết và thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng tại địa phương.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Đại hội Thể dục thể thao xã Ia Rsai lần thứ I năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Thông qua đại hội, xã Ia Rsai tiếp tục phát triển phong trào thể dục thể thao tại địa phương, đồng thời tuyển chọn các vận động viên có thành tích tiêu biểu tham gia thi đấu tại các giải thể thao cấp tỉnh.

Tạo sức hút mới cho võ cổ truyền

(GLO)- Võ cổ truyền Bình Định hôm nay đang được làm mới bằng ngôn ngữ của âm nhạc, ánh sáng và hình thức biểu diễn. Sự kết hợp ấy góp phần tạo nên sức hấp dẫn mới mẻ với công chúng, du khách và thêm hướng tiếp cận sinh động cho di sản võ học trong đời sống đương đại.

Đội Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn vô địch Giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam

(GLO)- Chiều 29-4, tại sân bóng chuyền Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam) diễn ra lễ bế mạc Giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026). 

