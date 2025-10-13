Cộng đồng doanh nghiệp Gia Lai tiếp tục đổi mới tư duy chiến lược, bắt kịp xu thế

(GLO)- Sáng 13-10, tại khách sạn Mường Thanh Grand Gia Lai (phường Pleiku), Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10). Tiếp tục đổi mới tư duy chiến lược, bắt kịp xu thế mới là yêu cầu đặt ra đối với cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh.

Dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và hơn 300 doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt phát biểu chúc mừng tại lễ kỷ niệm.

﻿ Ảnh: Hoàng Hoài

Hiện nay, khu vực kinh tế tư nhân của tỉnh có khoảng 17.500 doanh nghiệp và 66.000 hộ kinh doanh, mật độ khoảng 5 doanh nghiệp/1.000 dân. Tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt 9%/năm, đóng góp khoảng 80% GRDP địa phương, 23% tổng thu ngân sách nhà nước, sử dụng 94% lao động.

Qua đó, đóng góp thiết thực vào tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, tạo việc làm, thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy hội nhập quốc tế.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10. Ảnh: Hà Duy

Phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm, bà Nguyễn Thị Sen-Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh-gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành… đã luôn quan tâm, lắng nghe, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp; nêu cao tinh thần “chính quyền kiến tạo-doanh nghiệp đồng hành” trong chặng đường phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong suốt thời gian qua.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhấn mạnh: Sự kiện năm nay càng có ý nghĩa đặc biệt hơn khi diễn ra trong bối cảnh tỉnh Gia Lai sau sáp nhập đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức, đòi hỏi sự đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên, đồng hành cùng chính quyền để kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Thị Sen-Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh-phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm. Ảnh: Hoàng Hoài

Bà Sen cũng khẳng định, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai với vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền, luôn nỗ lực lắng nghe, phản ánh tiếng nói của doanh nghiệp; đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng để tháo gỡ những khó khăn, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển bền vững.

"Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cũng nhận thức rõ rằng, để doanh nghiệp phát triển không thể thiếu một môi trường đầu tư thông thoáng, chính sách ổn định và sự đồng hành của chính quyền các cấp. Vì vậy, thời gian tới, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ lãnh đạo tỉnh trong việc cải cách thủ tục hành chính, tiếp cận tín dụng, đất đai, nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển đổi số"-Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh bày tỏ.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức. Ảnh: Hoàng Hoài

Tại lễ kỷ niệm, đại diện các doanh nghiệp đã đề xuất một số nội dung cũng như bày tỏ tâm tư, nguyện vọng đến lãnh đạo tỉnh.

Ông Đoàn Nguyên Đức-Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai-chia sẻ: "Chúng ta có quyền tự hào Gia Lai đã làm được nhiều việc rất lớn cho đất nước, đem tên tuổi Gia Lai ra thế giới. Hiện tỉnh cũng có các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê, gỗ đi khắp thế giới… Mong các bạn cùng tôi xây dựng thương hiệu Gia Lai ngày càng phát triển và nên gắn chữ Gia Lai vào tên doanh nghiệp để tạo nên tên tuổi của doanh nghiệp tỉnh nhà”.

Còn ông Nguyễn Văn Lăng-Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Becamex Bình Định lại đề cập đến trách nhiệm của doanh nghiệp với địa phương. Ông thông tin: Khu công nghiệp-đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định có tổng diện tích 1.425 ha, tổng vốn đầu tư hơn 350 triệu USD, được định hướng trở thành khu công nghiệp hiện đại, đồng bộ hàng đầu tại khu vực miền Trung. Không chỉ đáp ứng nhu cầu đầu tư của các doanh nghiệp FDI, đây còn là nơi đáng sống, làm việc của các chuyên gia, người lao động trong nước và quốc tế.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Becamex Bình Định Nguyễn Văn Lăng. Ảnh: Hà Duy

"Từ khi đi vào hoạt động đến nay, chúng tôi đã nộp ngân sách nhà nước trên 1.700 tỷ đồng. Hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực cùng tỉnh xây dựng cộng đồng doanh nghiệp phát triển lớn mạnh, sáng tạo và bền vững”-ông Lăng khẳng định.

Phát biểu chúc mừng tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt ghi nhận và biểu dương nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp Gia Lai trong thời gian qua.

Không chỉ cố gắng trong phát triển sản xuất-kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp còn đóng góp nhiều ý kiến để xây dựng chính sách thông qua Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ, Hội Nữ Doanh nhân; góp phần cùng tỉnh hoàn thiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, chính sách của UBND tỉnh, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, phát huy được nguồn lực của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt (đứng trước, bên trái) cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2024-2025. Ảnh: Hà Duy

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh mong muốn thời gian tới, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đổi mới tư duy chiến lược theo hướng dài hạn, bắt kịp xu thế phát triển kinh tế xanh, kinh tế số và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh đổi mới, hợp tác trong nông nghiệp, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, nâng cao năng suất.

Cùng với đó, xây dựng văn hóa doanh nghiệp hiện đại, đề cao đạo đức kinh doanh; phát huy tính chủ động trong đầu tư, mở rộng thị trường, tìm kiếm các mô hình kinh doanh phù hợp với thực tiễn, thế mạnh, tiềm năng của địa phương; gắn phát triển doanh nghiệp với cộng đồng, bảo vệ môi trường và xây dựng xã hội tiến bộ.

"Về phía địa phương, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, bảo đảm thông thoáng, công bằng; lắng nghe và giải quyết kịp thời các kiến nghị thuộc thẩm quyền. Với những vấn đề vượt thẩm quyền, tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển tới các bộ, ngành Trung ương và theo sát quá trình xử lý, bảo đảm mỗi ý kiến của doanh nghiệp đều được phản hồi bằng hành động cụ thể”-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai được Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động xây dựng và phát triển Hiệp hội. Ảnh: Hà Duy

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã tặng bằng khen cho 12 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2024-2025, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tặng bằng khen cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai và 27 cá nhân thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động xây dựng và phát triển Hiệp hội.

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển miền núi Gia Lai trao 120 triệu đồng để xây 2 căn nhà cho người nghèo. Ảnh: Hà Duy

Tại buổi lễ, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cũng tiếp nhận sự đóng góp của các doanh nghiệp cho công tác an sinh xã hội với tổng kinh phí 720 triệu đồng để xây dựng 12 căn nhà hỗ trợ người nghèo, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng.