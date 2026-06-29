Hơn 200 hộ kinh doanh tham gia hội nghị phát triển thành doanh nghiệp

(GLO)- Sáng 29-6, Sở Công Thương phối hợp với Sở Tài chính, Thuế tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị phát triển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp nhằm phổ biến Đề án phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035; thúc đẩy chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.

Tham dự hội nghị có hơn 200 hộ kinh doanh trên địa bàn các phường: Pleiku, Hội Phú, Thống Nhất, Diên Hồng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Phương

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những chủ trương, chính sách mới về phát triển kinh tế tư nhân; hướng dẫn quy trình, thủ tục chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp và các chính sách hỗ trợ sau chuyển đổi như miễn, giảm một số khoản thuế, phí; hỗ trợ tư vấn pháp lý, kế toán, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản trị; tiếp cận nguồn vốn, đất đai, mặt bằng sản xuất và chuyển đổi số.

Theo thống kê, toàn tỉnh có khoảng 69.000 hộ kinh doanh đang hoạt động, đóng góp khoảng 220 tỷ đồng vào ngân sách mỗi năm, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng chục ngàn lao động.

Tuy nhiên, phần lớn hộ kinh doanh có quy mô nhỏ, hạn chế tiếp cận vốn, công nghệ, thị trường và chưa có tư cách pháp nhân để mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Số hộ chuyển đổi thành doanh nghiệp còn rất thấp, chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh.

Theo Đề án phát triển kinh tế tư nhân giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 có từ 60-65 ngàn doanh nghiệp, trong đó nguồn lực quan trọng chủ yếu đến từ việc chuyển đổi khoảng 30.500-32.500 hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.

Các đại biểu đặt câu hỏi trực tiếp tại hội nghị liên quan đến các chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Ảnh: Minh Phương

Hội nghị cũng dành thời gian để các hộ kinh doanh trao đổi, thảo luận, nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động cũng như khi thực hiện chuyển đổi. Các ý kiến được đại diện sở, ngành giải đáp; qua đó, giúp cơ quan quản lý nắm bắt thực tiễn để đề ra các giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Dịp này, Sở Tài chính cũng trao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 19 doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh. UBND các phường Pleiku, Hội Phú, Diên Hồng cùng các ngân hàng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, thể hiện cam kết đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận vốn, tư vấn phát triển và chuyển đổi số.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính trao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp. Ảnh: Minh Phương

Bên cạnh đó, các ngân hàng và doanh nghiệp mới chuyển đổi cũng trao biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm tăng cường hỗ trợ trong quá trình phát triển…

Thông qua hội nghị, các cơ quan chức năng kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến về nhận thức, giúp hộ kinh doanh hiểu rõ hơn lợi ích của việc chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp. Từ đó, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp cận hiệu quả các chính sách hỗ trợ và góp phần đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.