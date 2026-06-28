Bộ đội Biên phòng Việt Nam cùng chó nghiệp vụ sang Venezuela hỗ trợ cứu nạn sau động đất

(GLO)- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vừa tổ chức Lễ xuất quân Đội công tác tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Cộng hòa Bolivar Venezuela. Tham gia cứu hộ có 10 cán bộ, 8 chó nghiệp vụ cùng trang thiết bị chuyên dụng.

Các quân nhân và chó nghiệp vụ được lựa chọn đều có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn quốc tế và trong nước.

Tất cả đã hoàn thành việc khám sức khỏe, chuẩn bị đầy đủ hộ chiếu, hồ sơ, quân tư trang, thuốc quân y, vật chất hậu cần và các điều kiện bảo đảm khác theo quy định.

Đội hình Bộ đội Biên phòng tham gia nhiệm vụ đặc biệt này có 10 cán bộ và 8 chó nghiệp vụ cùng các trang thiết bị chuyên dụng. Ảnh: TPO

Đội công tác được yêu cầu chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội và pháp luật nước sở tại; cần phát huy tinh thần đoàn kết, hiệp đồng, chủ động khắc phục khó khăn; bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, trang bị và chó nghiệp vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của Việt Nam và quốc tế, hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, góp phần khẳng định trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Theo kế hoạch, sau lễ xuất quân, đội công tác tiếp tục nhận nhiệm vụ tại Bộ Quốc phòng trước khi cơ động ra sân bay quốc tế Nội Bài, lên đường sang Venezuela.Thời gian thực hiện nhiệm vụ dự kiến khoảng 20 ngày và có thể kéo dài tùy yêu cầu thực tế.

Thực hiện nhiệm vụ này, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã chủ động, khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, bảo đảm đúng kế hoạch. Ảnh: TPO

Được biết, Liên Hợp Quốc ước tính 2 trận động đất có độ lớn lần lượt 7,2 và 7,5 liên tiếp xảy ra tại Venezuela hôm 24-6 đã gây thiệt hại vật chất khoảng 6,7 tỷ USD, tương đương 6% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia Nam Mỹ này.

Động đất cũng khiến ít nhất 1.430 người thiệt mạng, 3.238 người bị thương; khoảng 50.000 người vẫn được cho là mất tích. Các đội cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát, song hy vọng ngày càng mong manh sau hơn 72 giờ kể từ thời điểm động đất xảy ra.

Theo ước tính của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên Hợp Quốc, khoảng 6,76 triệu người có thể bị ảnh hưởng bởi thảm họa, cần được hỗ trợ khẩn cấp về nơi ở, nước sạch, điều kiện vệ sinh, chăm sóc y tế, bảo vệ và các mặt hàng cứu trợ thiết yếu.