Tin thế giới sáng 28-6: Cứu em bé sau 32 giờ mắc kẹt dưới đống đổ nát của trận động đất kép ở Venezuela

(GLO)- Số người thiệt mạng trong động đất kép ở Venezuela vượt quá 1.400; Cứu em bé sau 32 giờ mắc kẹt dưới đống đổ nát của trận động đất kép ở Venezuela; Mỹ tiếp tục không kích Iran... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 28-6.

Số người thiệt mạng trong động đất kép ở Venezuela vượt quá 1.400

Đến cuối ngày 27-6 (theo giờ địa phương), số người thiệt mạng trong trận động đất kép ở Venezuela đã vượt quá con số 1.400. Các đội cứu hộ nước ngoài tiếp tục tới nước này, hỗ trợ chính quyền tìm kiếm những người còn sống sót.

Lực lượng cứu hỏa và tình nguyện viên Venezuela tìm kiếm nạn nhân có thể còn sót lại trên nóc một tòa nhà bị sập ở thị trấn Caraballeda, bang La Guaira, Venezuela. Ảnh: Reuters

Các quan chức Venezuela cho biết hơn 1.600 nhân viên cứu hộ nước ngoài đã có mặt và các đội bổ sung đang trên đường đến quốc gia Nam Mỹ này để hỗ trợ công tác cứu hộ đang hết sức khẩn cấp.

Tại thị trấn ven biển Caraballeda, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của bang La Guaira, quân đội Mỹ đã điều động máy bay trực thăng đưa nhân viên cứu hộ tới triển khai công việc.

Chính quyền Venezuela tiếp tục hạn chế việc di chuyển vào bang La Guaira và duy trì kiểm soát trên tuyến đường chính từ thủ đô Caracas.

Cứu em bé sau 32 giờ mắc kẹt dưới đống đổ nát của trận động đất kép ở Venezuela

Đội cứu hộ đã đưa một em bé sơ sinh sau 32 giờ bị mắc kẹt dưới đống đổ nát do trận động đất kép ở Venezuela.

Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy các nhân viên cứu hộ làm việc dưới ánh đèn pha trên đống gạch đá sụp đổ và đưa em bé ra ngoài trong tiếng vỗ tay của mọi người vào tối 26-6 tại thành phố La Guaira, khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất, nằm ở phía bắc thủ đô Caracas.

Em bé và mẹ được đội cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát. Ảnh: AFP

Theo Andreina Quintero, người đăng tải đoạn video lên mạng xã hội, em bé mới chỉ 18 ngày tuổi và không bị thương dù đã mắc kẹt suốt 32 giờ dưới đống đổ nát.

Mẹ của em được giải cứu khoảng một giờ sau khi em bé được đưa ra ngoài.

Trong một đoạn video tiếp theo được đăng tải cuối ngày 26-6, Quintero ghi lại hình ảnh người mẹ đang nằm trên giường bệnh, trong khi một nhân viên y tế thông báo rằng em bé dường như không có bất kỳ chấn thương nào.

Nhân viên y tế này cho rằng rất có thể người mẹ đã cứu sống con bằng cách dùng chính cơ thể mình hoặc một vật nào đó để che chắn cho em bé.

Mỹ tiếp tục không kích Iran

Quân đội Mỹ cho biết đã tiến hành thêm các cuộc tấn công vào 'nhiều mục tiêu' ở Iran nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng UAV vào một con tàu gần Hormuz.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 27-6 cho biết một tàu dầu treo cờ Panama chở hơn hai triệu thùng dầu thô đã bị tấn công bởi một máy bay không người lái (UAV) tự sát của Iran khi di chuyển qua khu vực gần eo biển Hormuz.

Ảnh do hãng thông tấn ISNA của Iran thu thập vào ngày 18-6-2026, cho thấy tàu thuyền đang neo đậu tại Bandar Abbas dọc theo eo biển Hormuz. Ảnh: ISNA

Để đáp trả, CENTCOM đã tiến hành các cuộc không kích vào nhiều mục tiêu ở Iran. Đây là đêm thứ hai liên tiếp Mỹ không kích Iran kể từ khi lệnh ngừng bắn được ký.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho hay vài tiếng nổ đã vang lên ở làng Tahrui thuộc Sirik, nằm ven bờ biển gần Hormuz. Đài truyền hình IRIB cho biết thêm một số tên lửa cũng đánh trúng ngôi làng trên đảo Qeshm, trong eo biển Hormuz. Đây đều là những nơi có nhiều cơ sở quân sự của Iran, cũng như các tháp liên lạc và trung tâm giám sát.

CENTCOM khẳng định việc vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz vẫn được tiếp tục. Quân đội Mỹ tại khu vực "duy trì cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu và tiêu diệt các mục tiêu".

Bang Utah (Mỹ) ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng

Thời tiết nóng, khô và gió mạnh đang khiến đám cháy rừng lan nhanh ở bang Utah (Mỹ), buộc thống đốc bang Spencer Cox phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

Thống đốc Cox cũng ban hành các hạn chế tạm thời đối với pháo hoa cho đến ngày 5-7, tức là một ngày sau khi Mỹ kỷ niệm 250 năm thành lập.

Đám cháy Cottonwood lan rộng đến hơn 290 km2. Ảnh: ksl

Xuất phát từ một khu vực dân cư thưa thớt phía Nam Utah, đám cháy Cottonwood đã lan rộng đến hơn 290 km2 vào ngày 26-6, gây thiệt hại nghiêm trọng cho khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Eagle Point ở hạt Beaver và buộc người dân phải sơ tán.

Lực lượng cứu hỏa đang phải đối mặt với nhiều thách thức hơn trong những điều kiện chưa từng có tiền lệ. Máy bay chở nước và trực thăng đã phải ngừng hoạt động vào ngày 26-6 vì gió mạnh lên.

Chuyên gia khí tượng học Jason Straub dự đoán, ngày 28-6, một đợt không khí lạnh sẽ mang theo gió mạnh, có thể đẩy đám cháy theo những hướng mới trước khi thời tiết ổn định trở lại vào tuần tới.