Tin thế giới tối 27-6: Iran tuyên bố tập kích mục tiêu của Mỹ ở Bahrain

(GLO)- Iran tuyên bố tập kích mục tiêu của Mỹ ở Bahrain; Thêm tàu chở dầu bị tấn công gần Hormuz, Israel nói về thỏa thuận với Liban; Mexico đẩy mạnh chiến dịch chống các băng nhóm ma túy ở Sinaloa; ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 27-6.

Iran tuyên bố tập kích mục tiêu của Mỹ ở Bahrain

Bahrain ngày 27-6 cáo buộc Iran phóng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào quốc đảo này, nơi đặt trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ.

Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Bahrain cho biết "một số máy bay không người lái của Iran" đã nhằm vào lãnh thổ nước này, đồng thời mô tả đây là "mối đe dọa đối với an ninh của người dân".

Ảnh minh họa: Jerusalem Post

Vụ việc Bahrain tố Iran tập kích UAV xảy ra ngay sau khi Tehran tuyên bố sẽ tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực để đáp trả các cuộc không kích do Washington tiến hành trước đó.

Giới quan sát nhận định việc Iran lựa chọn Bahrain làm mục tiêu có thể không phải là ngẫu nhiên. Quốc đảo vùng Vịnh này từ lâu được xem là một trong những quốc gia có lập trường cứng rắn với Tehran. Bahrain cũng vừa đăng cai cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) với sự tham dự của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Hội nghị kết thúc bằng lời kêu gọi Iran chấm dứt các cuộc tấn công và bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

Thêm tàu chở dầu bị tấn công gần Hormuz, Israel nói về thỏa thuận với Liban

Đã có thêm một tàu chở dầu bị tấn công ở gần eo biển Hormuz trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tại khu vực này có dấu hiệu leo thang.

Theo hãng tin Al Jazeera, Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) ngày 27-6 thông báo về việc một tàu chở dầu bị vật thể chưa xác định tấn công gần eo biển Hormuz.

Một tàu chở dầu tại eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

"Thuyền trưởng tiết lộ khu vực buồng lái của con tàu đã một vật thể lạ đánh trúng. Tuy vậy, toàn bộ thuyền viên vẫn an toàn và vụ việc không gây ra nguy cơ ô nhiễm môi trường", báo cáo của UKMTO cho biết.

UKMTO chưa tiết lộ cụ thể về danh tính của con tàu vừa bị tấn công, nhưng nhấn mạnh cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân và bản chất của vụ việc.

Đây là tàu chở dầu thứ 2 bị tấn công ở eo biển Hormuz trong những ngày qua. Trước đó, lực lượng hải quân Iran đã tập kích tàu chở dầu Ever Lovely mang cờ Singapore ở khu vực này.

Mexico đẩy mạnh chiến dịch chống các băng nhóm ma túy ở Sinaloa

Ngày 26-6, giới chức Mexico thông báo lực lượng quân đội và an ninh nước này vừa bắt giữ đối tượng Misael “N”, biệt danh “Güero Pink” nghi là thủ lĩnh khu vực của nhóm tội phạm Los Chapitos - một nhánh của băng nhóm ma túy Sinaloa do các con trai của trùm ma túy Joaquín “El Chapo” Guzmán cầm đầu.

Mexico đẩy mạnh chiến dịch chống các băng nhóm ma túy ở Sinaloa. Ảnh: TTXVN

Đăng trên mạng xã hội, Sở An ninh Liên bang cho biết vụ bắt giữ trên được thực hiện tại thành phố Escuinapa, bang Tây Bắc Sinaloa.

Đối tượng Misael “N” bị cáo buộc đứng đầu một nhóm tội phạm hoạt động ở khu vực phía Nam bang Sinaloa, nằm trong danh sách truy bắt ưu tiên của lực lượng chức năng do có liên quan đến nhiều vụ bắt cóc, giết người xảy ra tại địa phương.

Trong chiến dịch khác cũng tại thành phố Escuinapa, lực lượng chức năng đã bắt giữ Hilario “N”, cựu Giám đốc An ninh công cộng và Giao thông đô thị của thành phố. Tang vật thu giữ gồm súng trường, băng đạn, đạn dược, trang thiết bị chiến thuật và ma túy. Hiện chưa rõ cựu quan chức này có liên quan đến Misael “N” hay không.

Bạo lực liên tiếp ở Miền Nam Thái Lan gây thương vong và gián đoạn giao thông

Bộ Chỉ huy Hoạt động An ninh Nội địa (ISOC) Vùng 4 Thái Lan vừa ra thông báo tăng cường các biện pháp kiểm soát tại khu vực các tỉnh cực Nam. Động thái này diễn ra sau chuỗi vụ tấn công bạo lực liên tiếp trong hai ngày 26 và 27-6, khiến một nhân viên tự vệ thiệt mạng, nhiều dân thường bị thương.

Hiện trường vụ đốt phá trên Quốc lộ 410. Ảnh: PRDThailandyala

Một vụ nổ súng tại huyện Yarang (tỉnh Pattani) vào sáng 27-6 đã khiến một thành viên của Lực lượng Tự vệ Tình nguyện huyện Yarang tử vong.

Trước đó, ngày 26-6, hai vụ việc nghiêm trọng khác cũng được ghi nhận. Tại huyện Bannang Sata (tỉnh Yala), một xe tải 10 bánh bị một nhóm vũ trang chặn lại và phóng hỏa thiêu rụi.

Cùng ngày, tại huyện Thung Yang Daeng (tỉnh Pattani), một thiết bị nổ tự chế phát nổ trước cổng một trường nội trú Hồi giáo, làm 4 người dân bị thương, trong đó có 2 trẻ em.

Chuỗi vụ việc này tiếp tục phản ánh cục diện an ninh phức tạp tại các tỉnh cực Nam Thái Lan, bao gồm Pattani, Yala, Narathiwat và một phần Songkhla, nơi các cuộc xung đột kéo dài từ năm 2004 đến nay đã khiến hơn 7.300 người thiệt mạng.