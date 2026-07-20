Tin thế giới sáng 20-7: Mỹ dội hỏa lực vào Iran 9 đêm liên tiếp

(GLO)- Mỹ dội hỏa lực vào Iran 9 đêm liên tiếp; Tổng thống Ukraine tiến hành nhiều cuộc trao đổi quan trọng để chấm dứt cuộc chiến; Hamas tiến hành bầu lãnh đạo chính trị mới; EU cấm nhiều loại bao bì nhựa dùng một lần từ năm 2030... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 20-7.

Mỹ dội hỏa lực vào Iran 9 đêm liên tiếp

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tối 19-7 thông báo quân đội Mỹ đã tiến hành đêm không kích thứ 9 liên tiếp nhằm vào Iran.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, CENTCOM viết: "Đợt không kích mới nhằm vào Iran được bắt đầu lúc 19h theo giờ miền Đông hôm nay, đánh dấu đêm thứ 9 liên tiếp của chiến dịch”.

Quân đội Mỹ tuyên bố các cuộc không kích sẽ tiếp tục làm suy giảm năng lực quân sự của Iran trong các cuộc tấn công nhằm vào các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Tàu Mỹ phóng tên lửa trong chiến dịch tập kích Iran. Ảnh: Reuters

Trước đó, CENTCOM xác nhận thêm một quân nhân Mỹ đã thiệt mạng trong lúc làm nhiệm vụ khi tiến hành kích nổ có kiểm soát một máy bay không người lái (UAV) tự sát của Iran. Thông tin này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Lầu Năm Góc thông báo 3 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc tập kích của Iran vào cơ sở quân sự của Mỹ tại Jordan.

Với trường hợp tử vong mới nhất, tổng số quân nhân Mỹ thiệt mạng trong gần 5 tháng xung đột đã tăng lên 17 người.

Tổng thống Ukraine tiến hành nhiều cuộc trao đổi quan trọng để chấm dứt chiến tranh

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông dự kiến sẽ tiến hành những "cuộc trao đổi quan trọng" trong ngày 20-7 nhằm xây dựng chiến lược hướng tới việc chấm dứt cuộc chiến, sau một cuối tuần dành để tham vấn sâu rộng với các chỉ huy quân đội.

Trong bài phát biểu qua video tối 19-7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh ưu tiên hiện nay là đánh giá các chiến dịch đang diễn ra và xây dựng một chiến lược đủ sức buộc cuộc chiến phải kết thúc theo những điều kiện mà Ukraine có thể chấp nhận.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp cùng các quan chức quân đội ngày 20-7. Ảnh: Ukrinform

Tổng thống Zelensky tiết lộ: “Chiến lược đó bao gồm nhiều thành phần khác nhau và tôi muốn lắng nghe quan điểm của các chỉ huy trong lực lượng quốc phòng và an ninh về vấn đề này. Ngày mai tôi sẽ có những cuộc trao đổi quan trọng. Ukraine phải đạt được các mục tiêu của mình và chúng tôi sẽ làm được điều đó”.

Tổng thống Ukraine cho biết trong suốt cuối tuần, ông đã làm việc với nhiều sĩ quan cấp cao để trao đổi về tình hình trên chiến trường cũng như chiến lược quân sự tổng thể. Các cuộc tham vấn chiến lược diễn ra sau khi tờ Financial Times (FT) dẫn các nguồn tin thân cận với Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết ông Zelensky đang xem xét miễn nhiệm Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Oleksandr Syrsky.

Khả năng thay đổi lãnh đạo quân đội được đặt ra sau làn sóng biểu tình trên cả nước phản đối việc cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov.

Hamas bắt đầu quá trình bầu lãnh đạo chính trị mới

Phong trào Hồi giáo Hamas đã bắt đầu tiến hành cuộc bầu cử nội bộ nhằm lựa chọn người đứng đầu Bộ Chính trị mới, thay thế ông Yahya Sinwar, nhân vật đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Israel hồi tháng 10-2024.

Quá trình bỏ phiếu được tiến hành dưới các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt và dự kiến sẽ hoàn tất trong vòng 1-2 tuần tới.

Các tay súng Hamas. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo truyền thông khu vực, cuộc bầu cử được tổ chức dưới sự giám sát của Hội đồng Shura (Hội đồng tham vấn) gồm 69 thành viên của Hamas.

Trước đó, phong trào này đã thành lập một hội đồng lãnh đạo lâm thời gồm 5 thành viên để điều hành hoạt động sau khi ông Sinwar thiệt mạng.

Hai ứng cử viên chính hiện nay là ông Khalil al-Hayya, lãnh đạo trên thực tế của Hamas tại Dải Gaza và trưởng đoàn đàm phán với Israel, cùng ông Khaled Mashaal, người đứng đầu phong trào Hamas ở nước ngoài và từng giữ cương vị người đứng đầu Bộ Chính trị của tổ chức này.

Giới phân tích nhận định cuộc bầu cử lần này sẽ quyết định định hướng chiến lược của Hamas trong giai đoạn tới.

EU cấm nhiều loại bao bì nhựa dùng một lần từ năm 2030

Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố lộ trình mới nhằm giảm rác thải nhựa trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống và lưu trú theo Quy định (EU) 2025/40 về bao bì và rác thải bao bì (PPWR).

Theo đó, từ năm 2030, nhiều loại bao bì nhựa dùng một lần sẽ bị cấm lưu hành tại nhà hàng, quán cà phê, quán bar và khách sạn trên toàn khối.

Châu Âu sắp cấm bao bì nhựa dùng 1 lần. Ảnh: internet

Quy định PPWR có hiệu lực từ ngày 12-8-2026 và sẽ được triển khai theo từng giai đoạn. Từ ngày 12-2-2027, các cơ sở bán thực phẩm và đồ uống mang đi phải chấp nhận để khách hàng sử dụng hộp hoặc bình đựng do chính họ mang theo. Đến ngày 12-2-2028, các doanh nghiệp phải cung cấp thêm lựa chọn bao bì tái sử dụng và thông báo rõ ràng để khách hàng lựa chọn. Một số doanh nghiệp siêu nhỏ có thể được miễn thực hiện một số nghĩa vụ.

Từ ngày 1-1-2030, EU sẽ cấm lưu hành nhiều loại bao bì nhựa dùng một lần phục vụ theo từng khẩu phần, như gói đựng đường, kem cà phê, tương cà, sốt mayonnaise, mù tạt và các loại gia vị tại các cơ sở dịch vụ ăn uống và lưu trú.

Mặc dù PPWR được áp dụng trực tiếp tại các quốc gia thành viên từ tháng 8/2026, mỗi nước sẽ tự xây dựng cơ chế giám sát và xử phạt. Do đó, phần lớn các quy định hạn chế bao bì nhựa dùng một lần sẽ chính thức có hiệu lực từ năm 2030.