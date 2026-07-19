Tin thế giới tối 19-7: Nga phá phòng tuyến của Ukraine tại cứ điểm chiến lược ở Donbass

(GLO)- Nga phá phòng tuyến của Ukraine tại cứ điểm chiến lược ở Donbass; Chi tiêu quân sự năm 2026 của Ukraine có thể vượt 100 tỷ USD; Thị trưởng New York nêu khả năng bắt Thủ tướng Israel... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 19-7.

Nga phá phòng tuyến của Ukraine tại cứ điểm chiến lược ở Donbass

Lực lượng Nga đang trên đà giành quyền kiểm soát thành trì quan trọng Krasny Liman ở Donbass. Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga Valery Gerasimov đưa ra nhận xét này hôm 18-7, khi ông thị sát một sở chỉ huy của cụm quân phía Tây Nga.

Pháo binh Nga tại tiền tuyến. Ảnh: TASS

Ông Gerasimov cho biết, quân đội Nga hiện đang càn quét thị trấn, tiến hành các chiến dịch tìm kiếm nhằm loại bỏ các cứ điểm còn lại của lực lượng Ukraine.

“Các đơn vị thuộc nhóm quân số 25 đang hoàn tất việc giành quyền kiểm soát thành phố Krasny Liman. Đây là một chiến dịch then chốt cho các hoạt động tiếp theo trên trục này. Hệ thống phòng thủ có tổ chức của đối phương trong thành phố đã bị phá vỡ, và các ổ kháng cự lẻ tẻ đang bị loại bỏ”, ông nói.

Nằm ở phía bắc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, Krasny Liman đã chứng kiến ​​những trận chiến quyết liệt trong những tuần gần đây, khi lực lượng Nga tiến vào thị trấn từ phía đông. Thị trấn này đóng vai trò là trung tâm hậu cần và cứ điểm quan trọng cho các đơn vị Ukraine đóng quân ở phía bắc Donetsk.

Chi tiêu quân sự của Ukraine năm 2026 có thể vượt mốc 100 tỷ USD

Theo tính toán của TASS dựa trên dữ liệu từ Bộ Tài chính Ukraine, chi phí cho nhu cầu quân sự của Ukraine vào năm 2026 đã lên tới mức kỷ lục 98 tỷ USD, và sau đợt điều chỉnh ngân sách vào mùa Thu, con số này có thể vượt quá 100 tỷ USD.

Các khoản chi phí này cao gấp đôi ngân sách của Ukraine (47,5 tỷ USD) và chiếm gần một nửa GDP của Kiev (khoảng 214 tỷ USD vào năm 2025).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và chỉ huy hàng đầu, Tướng Oleksandr Syrskyi. Ảnh: Reuters

Hồi tháng Sáu, Kiev buộc phải tiến hành điều chỉnh ngân sách năm 2026, bổ sung thêm các khoản chi cho quốc phòng bằng khoản vay từ EU. Theo truyền thống, một đợt điều chỉnh mới các thông số ngân sách sẽ diễn ra vào tháng 9 dựa trên việc thực hiện các điều khoản từ đầu năm.

Ngay từ bây giờ, theo dữ liệu từ Bộ Tài chính Ukraine, chi phí có thể tăng thêm khoảng 6,5 tỷ USD, phần lớn trong số này sẽ được dành cho các nhu cầu quân sự.

Thị trưởng New York nêu khả năng bắt Thủ tướng Israel

Thị trưởng Mamdani cho biết ông đang cân nhắc liệu có nên bắt Thủ tướng Israel khi ông Netanyahu tham gia hội nghị của Liên Hợp Quốc tại New York hay không.

"Tôi tin rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phải bị đưa ra tòa ở The Hague. Ông ấy là tội phạm chiến tranh đã bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) phát lệnh bắt", Thị trưởng New York Zohran Mamdani nói trong cuộc phỏng vấn với NY Times đăng ngày 18-7.

Thị trưởng New York Zohran Mamdani phát biểu tại Brooklyn ngày 5-7. Ảnh: AFP

Ông Mamdani, chính trị gia cánh tả từng chỉ trích Israel, nói thêm rằng "đây là quan điểm chung của nhiều người, xuất phát từ những hành động mà ông Netanyahu đã làm trong nhiều năm qua".

Ông cũng thừa nhận bản thân không chắc liệu có thẩm quyền ra lệnh cho Sở Cảnh sát New York bắt giam một lãnh đạo nước ngoài hay không, nhưng đang thảo luận vấn đề này với đội ngũ pháp lý của thành phố.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, cuộc họp lớn có sự tham gia của nhiều lãnh đạo thế giới, sẽ diễn ra tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York vào tháng 9.

Ông Mamdani từng tuyên bố sẽ ra lệnh cho cảnh sát New York thực thi lệnh bắt đối với những lãnh đạo nằm trong danh sách bắt giữ của ICC, trong đó có ông Netanyahu và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Phiến quân phục kích đoàn xe quân sự Mali, sát hại nhiều binh sĩ

AP đưa tin, quân đội Mali xác nhận nhóm phiến quân phục kích một đoàn xe quân sự của quân đội Mali ở miền bắc, sát hại và bắt giữ hàng chục binh sĩ.

Vụ việc xảy ra hôm 18-7, đoàn xe quân sự này rời thị trấn Anefis ở phía bắc và hướng về thành phố Gao thì bị phục kích giữa sa mạc. Các xe chở nhiên liệu xuất hiện trong đoàn cho thấy đây có thể là đoàn xe hậu cần của quân đội Mali.

Bức ảnh này do nhóm vũ trang FLA công bố cho thấy những gì nhóm này tuyên bố là hậu quả của một cuộc tấn công do các tay súng FLA thực hiện tại Gao, miền bắc Mali, ngày 18-7-2026. Ảnh: FLA/AP

Đây là vụ tấn công mới nhất do các nhóm phiến quân tiến hành nhằm vào lực lượng an ninh Mali trong những tháng gần đây, khi những nhóm này cạnh tranh ảnh hưởng và kiểm soát lãnh thổ tại khu vực Sahel.

Cả chi nhánh khu vực của nhóm al-Qaida là JNIM và FLA đều tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công như một chiến dịch phối hợp, trong các thông cáo đề cập đến “tổn thất lớn về người” và “thiệt hại nghiêm trọng về vật chất” đối với phía quân đội Mali.

Đây là sự hợp tác mới nhất giữa hai nhóm vũ trang mà các nhà quan sát nhận định là tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sự ổn định của Mali cũng như chính quyền quân sự cầm quyền.