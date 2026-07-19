Thương vong của quân đội Mỹ làm gia tăng căng thẳng với Iran

(GLO)- Quân đội Mỹ tiếp tục mở thêm các đợt không kích nhằm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Iran, sau vụ tập kích bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào lực lượng Mỹ tại Jordan, khiến 2 binh sĩ thiệt mạng, 1 người mất tích và 4 người khác bị thương.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, các cuộc tấn công mới tập trung vào những mục tiêu quân sự và năng lực hậu cần mà Washington cho rằng có liên quan đến các hoạt động của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đồng thời nhằm hạn chế khả năng đe dọa an ninh hàng hải tại Eo biển Hormuz.

Tính đến nay, số binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc xung đột đã tăng lên 16 người và hơn 420 người bị thương.

Khói bốc lên sau một vụ tấn công tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN phát

Truyền thông Iran cho biết, các đợt không kích của Mỹ nhằm vào khu vực gần thành phố Sirik ở miền Nam nước này. Tuy nhiên, phía Iran khẳng định chưa ghi nhận thương vong hoặc thiệt hại đáng kể đối với cơ sở hạ tầng tại khu vực bị tấn công.

Trong diễn biến liên quan, Iran tuyên bố tạm dừng thực hiện các nghĩa vụ theo bản ghi nhớ Islamabad với Mỹ. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho rằng, Washington không còn tuân thủ các cam kết đã đạt được, khẳng định ưu tiên của Tehran hiện nay là bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia.

Cùng ngày, tuyên bố được phát đi trên các tài khoản chính thức của Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei cảnh báo, Mỹ sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu tiếp tục mở rộng các hoạt động quân sự. Theo tuyên bố này, Tehran cho rằng những hành động gần đây của Washington đã làm mất giá trị các cam kết giữa hai nước.

Sau một tuần giao tranh liên tiếp, cả hai bên tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động quân sự. Mỹ duy trì các cuộc tập kích nhằm vào hệ thống giám sát, kho vũ khí, cơ sở hậu cần và các mục tiêu quân sự của Iran. Ngược lại, Iran gia tăng các đòn đáp trả nhằm vào các căn cứ và cơ sở quân sự của Mỹ tại Jordan, Kuwait và Bahrain.

Tại Kuwait, lực lượng vũ trang nước này thông báo đã đánh chặn nhiều tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái trong các đợt tấn công từ Iran.

Căng thẳng cũng gia tăng tại khu vực Vùng Vịnh. Ả-rập Saudi kích hoạt hệ thống cảnh báo sớm tại một số địa phương sau nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ban hành cảnh báo đi lại trên phạm vi toàn cầu đối với công dân nước này, đồng thời lưu ý tình hình an ninh tại Trung Đông có thể tiếp tục diễn biến khó lường, ảnh hưởng đến hoạt động hàng không và di chuyển quốc tế.

Hiện, Eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nóng của cuộc đối đầu. Trong khi Mỹ duy trì hoạt động phong tỏa trên biển, còn Iran tăng cường kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này và khẳng định chỉ xử lý các tàu bị cho là vi phạm quy định của Tehran.

Trước nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh hàng hải và nguồn cung năng lượng, Liên minh châu Âu (EU) và các nước Vùng Vịnh lên tiếng kêu gọi Iran chấm dứt mọi hành động cản trở tự do lưu thông qua Eo biển Hormuz, cũng như bảo đảm tuyến vận tải quốc tế này luôn được duy trì thông suốt.