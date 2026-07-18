Iran tuyên bố tiếp tục đáp trả Mỹ, căng thẳng Trung Đông leo thang

(GLO)- Căng thẳng giữa Mỹ và Iran không có dấu hiệu hạ nhiệt, khi hai bên tiếp tục mở rộng các hoạt động quân sự trong ngày 17-7, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng trên toàn khu vực Trung Đông.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đã tiến hành đợt tấn công thứ 15 trong Chiến dịch Nasr-2, nhắm vào căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ tại Qatar. Theo đó, cuộc tập kích đã phá hủy một máy bay tiếp liệu chiến lược, hệ thống radar tầm xa cùng nhiều khí tài quân sự khác.

IRGC cũng cho biết đã đánh vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Jordan, trong đó có những khu vực bố trí máy bay chiến đấu và máy bay tiếp dầu.

Tehran cũng phát đi cảnh báo, Mỹ và các nước cho phép Washington triển khai căn cứ quân sự trên lãnh thổ sẽ phải đối mặt với các đòn đáp trả quyết liệt, nếu tiếp tục vượt qua cái mà Iran gọi là "lằn ranh đỏ".

Chỉ huy Lực lượng Không quân Vũ trụ IRGC Majid Mousavi tuyên bố, các đòn tấn công sẽ chưa dừng lại cho tới khi Mỹ chấm dứt các hoạt động quân sự nhằm vào khu vực bờ biển phía Nam Iran và Eo biển Hormuz.

Trong các cuộc tiếp xúc diễn ra tại Tehran bên lề lễ tang Đại giáo chủ Ali Khamenei, lãnh đạo Iran cũng đã đề nghị các đồng minh trong khu vực, trong đó có Hezbollah, chuẩn bị cho khả năng xung đột với Mỹ mở rộng.

Lực lượng Không gian Vũ trụ và Lục quân của IRGC đã phát động làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào cơ sở KJL được coi là trung tâm hậu cần và cung ứng chủ yếu của quân đội Mỹ trên khắp khu vực Tây Á, đặt tại Mina Abdullah (Kuwait). Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Về phía Mỹ, các cuộc không kích nhằm vào Iran cũng được tăng cường. Quân đội Mỹ cho biết, danh sách mục tiêu bao gồm cả các cơ sở hậu cần quân sự. Đây là lần đầu tiên loại hạ tầng này được đề cập sau hơn một tuần Mỹ tiến hành chiến dịch.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, ít nhất 5 cây cầu tại miền Nam nước này đã bị trúng bom. Riêng tại thành phố cảng Bandar Khamir, các cuộc tấn công được cho là đã làm 7 người thiệt mạng, đồng thời làm hư hại nhà ga đường sắt. Một sân bay ở thành phố Iranshahr cũng được cho là bị tập kích.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, 3 dân thường đã thiệt mạng khi đang đi qua cầu Bandar Khamir. Sau đó, Iran tuyên bố tiến hành các đòn đánh nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh có căn cứ quân sự của Mỹ, gồm Bahrain, Qatar và Kuwait.

Jordan cho biết hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn ba tên lửa Iran sau khi các tên lửa xâm nhập không phận. Bahrain cũng thông báo đã bắn hạ nhiều mục tiêu hướng vào lãnh thổ nước này.

Trong khi đó, Kuwait cáo buộc Iran sử dụng tên lửa và thiết bị bay không người lái tấn công một nhà máy điện, cơ sở khử mặn nước cùng một số mục tiêu quân sự, khiến nhiều binh sĩ bị thương. Chính phủ Kuwait xác nhận, một cơ sở phát điện kết hợp khử mặn đã bị hư hại và bốc cháy, làm gián đoạn hoạt động của nhiều tổ máy phát điện.

Bộ Ngoại giao Kuwait kịch liệt lên án các vụ tấn công, gọi đây là hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền cũng như luật pháp quốc tế, đồng thời cảnh báo nguy cơ khu vực tiếp tục bị kéo vào vòng xoáy leo thang.

Trên biển, tình hình an ninh cũng diễn biến phức tạp. Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đã lên kiểm tra một tàu chở dầu gần eo biển Hormuz, trong khi một tàu khác bị các tay súng khống chế ngoài khơi Yemen.

Liên quan tới các nỗ lực ngoại giao, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov kêu gọi các bên sớm thiết lập ngừng bắn, khôi phục hoạt động hàng hải bình thường tại Eo biển Hormuz và giải quyết những bất đồng thông qua đối thoại nhằm ngăn chặn nguy cơ mất ổn định tiếp tục lan rộng tại Trung Đông.