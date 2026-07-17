Tin thế giới tối 17-7: Iran tấn công các mục tiêu của Mỹ tại Oman và Syria

(GLO)- Iran tấn công các mục tiêu của Mỹ tại Oman và Syria; Ukraine dồn dập tập kích Crimea, nhắm vào tàu chở dầu Nga; Anh sắp có tân Thủ tướng thay thế ông Starmer; Văn phòng của loạt thương hiệu xa xỉ bất ngờ bị khám xét... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 17-7.

Iran tấn công các mục tiêu của Mỹ tại Oman và Syria

Ngày 17-7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết nước này đã nhắm mục tiêu và phá hủy trạm radar giám sát hàng hải của Mỹ tại đảo đá Salamah, cùng hệ thống radar giám sát trên không của Mỹ tại khu vực đảo Ghanam của Oman.

Lực lượng Không gian Vũ trụ và Lục quân của IRGC đã phát động làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào cơ sở KJL được coi là trung tâm hậu cần và cung ứng chủ yếu của quân đội Mỹ trên khắp khu vực Tây Á, đặt tại Mina Abdullah (Kuwait). Ảnh: IRNA/TTXVN

Đáng chú ý, truyền thông nhà nước Iran tuyên bố lực lượng Vệ binh Cách mạng đã tấn công trung tâm chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Mỹ tại căn cứ al-Tanf ở Syria nhằm trả đũa việc binh sĩ Iran thiệt mạng trong các đợt không kích tại Iranshahr.

Hình ảnh một cây cầu bị hư hại sau các cuộc không kích của Mỹ, tại tỉnh Hormozgan, Iran hôm thứ Năm. Nguồn: IRIB

Các cuộc tấn công của Iran diễn ra trong bối cảnh các cuộc không kích của Mỹ đã bước sang đêm thứ sáu liên tiếp sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên đổ vỡ.

Quân đội Mỹ rạng sáng 17-7 thông báo đã kết thúc đợt không kích mới nhất nhằm vào Iran. Theo truyền thông nhà nước Iran, các cuộc tấn công đã nhắm vào 5 cây cầu có ý nghĩa chiến lược đối với hệ thống hậu cần và khả năng cơ động quân sự của Iran.

Theo Bộ Y tế Iran, ít nhất 38 người đã thiệt mạng và hơn 400 người khác bị thương trong các cuộc không kích của Mỹ kể từ ngày 22-6.

Ukraine dồn dập tập kích Crimea, nhắm vào tàu chở dầu Nga

Ukraine tuyên bố đã tiến hành một trong những chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) lớn nhất nhằm vào bán đảo Crimea do Nga kiểm soát, đồng thời đánh trúng 12 tàu thuộc "hạm đội bóng tối" của Moscow trên Biển Đen.

Bản đồ Biển Đen cho thấy vị trí các tàu Nga được cho là bị UAV Ukraine tấn công theo tuyên bố ngày 17-7 của ông Robert "Madyar" Brovdi, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine. Ảnh Robert Brovdi/Telegram

Theo ông Robert "Madyar" Brovdi, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine, các lực lượng nước này đã tấn công 12 tàu của Nga trên Biển Đen trong ngày 17-7.

Trong số các mục tiêu bị đánh trúng có 9 tàu chở hàng khô, một tàu chở dầu, một tàu chở khí hóa lỏng (LNG) và một tàu kéo.

Các cuộc tập kích diễn ra đồng thời với chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào bán đảo Crimea. Nhiều tiếng nổ được ghi nhận tại nhiều thành phố, kéo theo hàng loạt đám cháy.

Cuộc tấn công đã gây ra nhiều đám cháy gần ga đường sắt Kerch ở phía Đông bán đảo Crimea. Các vụ nổ cũng được ghi nhận tại làng Koktebel và thành phố Feodosia. Một trong các điểm cháy khác được cho là nằm gần sân bay quân sự cũ bên ngoài làng Baherove.

Anh sắp có tân Thủ tướng thay thế ông Starmer

Đảng Lao động cầm quyền của Anh ngày 17-7 xác nhận ông Andy Burnham là lãnh đạo mới của đảng, mở đường để ông trở thành Thủ tướng tiếp theo của nước này.

Với việc Công đảng đang chiếm đa số áp đảo tại Quốc hội, ông Burnham, 56 tuổi, dự kiến tiếp quản vị trí Thủ tướng từ ông Keir Starmer tại số 10 phố Downing vào ngày 20-7. Ông Burnham sẽ trở thành Thủ tướng thứ 7 của Anh trong vòng 10 năm.

Nghị sĩ Andy Burnham. Ảnh: Getty

Là chính trị gia thuộc cánh “tả ôn hòa”, ông Burnham cam kết đưa quyền lực ra khỏi Quốc hội, tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng phục vụ người dân và tạo tăng trưởng đồng đều hơn giữa các khu vực.

Tuy nhiên, ông Burnham sẽ phải đối mặt với hàng loạt thách thức, trong đó có nền kinh tế tăng trưởng yếu, chi phí vay chính phủ cao và vấn đề người di cư. Giá năng lượng biến động do cuộc chiến Mỹ - Iran và những bất ổn trong quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng có thể gây thêm sức ép cho chính phủ mới.

WHO cảnh báo dịch Ebola tại Congo vượt tầm kiểm soát, lây lan nhanh kỷ lục

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp khi đợt bùng phát dịch bệnh Ebola tại CHDC Congo đã trở thành đợt dịch lớn thứ ba trong lịch sử và có tốc độ lây lan trong tháng đầu tiên nhanh hơn bất kỳ đợt bùng phát nào trước đây.

Chỉ trong vòng hai tháng kể từ khi tuyên bố dịch, số ca mắc bệnh tại CHDC Congo đã tăng lên một cách chóng mặt, đưa đợt dịch lần này trở thành đợt bùng phát Ebola lớn thứ ba trong lịch sử từng được ghi nhận trên thế giới. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước các phóng viên tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 17-7, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tốc độ lây lan của đợt dịch lần này đã phá vỡ các cột mốc thời gian của các đợt dịch nghiêm trọng trước đó, khi ghi nhận 2.273 ca mắc và 796 ca tử vong chỉ sau 2 tháng bùng phát.

WHO cảnh báo hệ thống giám sát dịch tễ đang xuất hiện những lỗ hổng chết người khi cuộc chiến chống dịch không theo kịp tốc độ lây lan của virus.

Italy: Văn phòng của loạt thương hiệu xa xỉ bất ngờ bị khám xét

Ngày 16-7, cảnh sát Italy đã bất ngờ khám xét văn phòng của một số thương hiệu xa xỉ, bao gồm Chanel và Bulgari, vì những cáo buộc thuê các nhà thầu phụ có sử dụng lao động trong điều kiện không đạt tiêu chuẩn.

Một cửa hàng Chanel. Ảnh: AP

Đây là một phần trong cuộc điều tra do các công tố viên của thành phố Milan (Italy) tiến hành sau khi có cáo buộc về tình trạng bóc lột lao động trong chuỗi cung ứng của một số thương hiệu nổi tiếng bao gồm Prada, Givenchy và Dolce & Gabbana.

Trong khi đó, một số thương hiệu từng bị quản lý tư pháp tạm thời do những lo ngại về điều kiện lao động tại các nhà thầu phụ, hiện đã được dỡ bỏ biện pháp này sau khi cam kết sẽ tăng cường giám sát chuỗi cung ứng của mình.