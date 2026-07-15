Mỹ tái áp đặt phong tỏa hải quân Iran, mở rộng chiến dịch quân sự

(GLO)- Đêm 14-7 (theo giờ Mỹ), Mỹ nối lại việc phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, đồng thời tiến hành đợt không kích mới nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Iran, đánh dấu đêm thứ tư liên tiếp Washington mở các cuộc tấn công sau khi lệnh ngừng bắn giữa hai bên đổ vỡ.

Trong thông báo, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết: Chiến dịch mới nhằm làm suy giảm năng lực mà Washington cho là Iran sử dụng để tấn công các tàu thương mại trên eo biển Hormuz, đồng thời được triển khai cùng với việc tái áp đặt lệnh phong tỏa các cảng và khu vực ven biển của Iran.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo CENTCOM, hiện có khoảng 21 tàu chiến Mỹ hoạt động trong khu vực. Lực lượng này sẽ tìm cách ngăn chặn các tàu có liên hệ với Iran di chuyển qua tuyến hàng hải do Tehran kiểm soát trên eo biển Hormuz, đồng thời bảo đảm an toàn cho các tàu thương mại lưu thông trên tuyến hàng hải qua phía Oman. Truyền thông Iran cho biết nhiều vụ nổ đã xảy ra tại thành phố cảng Bandar Abbas, thành phố Ahvaz ở Tây Nam Iran và trên các đảo Kish, Qeshm thuộc Vịnh Persian.

CENTCOM cho biết đợt tấn công thứ tư đang được triển khai trong ngày 15-7. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các cuộc không kích sẽ tiếp tục trong những ngày tới và cho biết Washington đang xem xét mở rộng danh sách mục tiêu, không chỉ giới hạn ở các cơ sở liên quan đến hoạt động kiểm soát eo biển Hormuz của Iran mà có thể bao gồm cả các nhà máy và địa điểm hạt nhân nằm sâu trong lãnh thổ Iran.

Về phía khu vực, Bộ Quốc phòng Bahrain và Kuwait cho biết đã kích hoạt hệ thống phòng thủ trước các cuộc tấn công từ phía Iran.

Cụ thể, Bộ Quốc phòng Kuwait cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo, 5 tên lửa hành trình và 33 thiết bị bay không người lái (UAV). Một tàu hải quân Kuwait bị tấn công khiến 4 quân nhân bị thương, trong khi mảnh vỡ từ tên lửa đánh chặn làm hư hại một số công trình dân sự.

Bahrain cũng thông báo đã kích hoạt hệ thống phòng không và đánh chặn các mục tiêu trên không, song chưa công bố thêm chi tiết.

Trong diễn biến liên quan, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) thông báo một thủy thủ người Ấn Độ thiệt mạng và 8 người khác bị thương sau khi hai tàu chở dầu của nước này bị tên lửa hành trình của Iran tấn công trên eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công và vô hiệu hóa hai siêu tàu chở dầu mà lực lượng này cho là "vi phạm", sau khi các tàu không chấp hành nhiều cảnh báo trước đó. IRGC không nêu danh tính các tàu này.

Về phía Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Kazem Gharibabadi tuyên bố Tehran không còn bị ràng buộc bởi Bản ghi nhớ Islamabad, thỏa thuận đạt được với Mỹ nhằm tạm ngừng xung đột để tiến hành đàm phán.

Ông khẳng định, việc Mỹ tái áp đặt phong tỏa hải quân đã phá vỡ các cam kết trước đó, đồng thời nhấn mạnh Iran sẽ không chấp nhận sức ép quân sự để quay trở lại bàn đàm phán.

IRGC cũng tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ Sheikh Isa tại Bahrain và căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait để đáp trả các đợt không kích của Mỹ, đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục các hoạt động trả đũa nếu Washington duy trì chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Tổng thống Trump cho biết eo biển Hormuz vẫn mở đối với hoạt động hàng hải quốc tế, ngoại trừ các tàu của Iran. Ông cũng từ bỏ đề xuất trước đó về việc áp mức phí 20% đối với các tàu qua eo biển Hormuz và cho biết sẽ ưu tiên thúc đẩy các thỏa thuận đầu tư với các quốc gia vùng Vịnh, nhưng chưa công bố chi tiết về các cam kết cụ thể.