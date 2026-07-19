Tin thế giới sáng 19-7: Mỹ không kích Iran đêm thứ 8 liên tiếp, Tehran đình chỉ cam kết

(GLO)- Mỹ không kích Iran đêm thứ 8 liên tiếp, Tehran đình chỉ cam kết; Nga tấn công rung chuyển Kiev; Hungary ngăn chặn việc mở các nhóm đàm phán gia nhập EU cho Ukraine; Cháy rừng tại miền Bắc Israel và Bờ Tây... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 19-7.

Mỹ không kích Iran đêm thứ 8 liên tiếp, Tehran đình chỉ cam kết

Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tối 18-7 đã thông báo về việc thực hiện một đợt không kích mới với mục tiêu "trừng phạt nhanh chóng" Iran sau vụ tấn công khiến binh sĩ Mỹ thương vong ở Jordan.

Mỹ không kích Iran đêm thứ 8 liên tiếp. Ảnh: Al Jazeera

"Chiến dịch không kích nhằm tiếp tục làm suy giảm năng lực của Iran trong việc đe dọa hoạt động hàng hải thương mại tại eo biển Hormuz, đồng thời đáp trả cuộc tấn công của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhắm vào các căn cứ ở Jordan", CENTCOM cho biết.

Trước đó, CENTCOM đã xác nhận việc 2 quân nhân Mỹ thiệt mạng, 1 người mất tích và 4 người bị thương sau đòn tập kích tên lửa của Tehran. Đây là những trường hợp tử vong đầu tiên của quân đội Mỹ do hỏa lực Iran gây ra kể từ tháng 3.

Cùng ngày 18-7, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi tuyên bố rằng Tehran đã đình chỉ việc thực hiện các cam kết trong bản ghi nhớ với Mỹ.

"Mỹ đã vi phạm và đình chỉ toàn bộ các cam kết của họ theo khuôn khổ Bản ghi nhớ Islamabad. Vì lẽ đó, chúng tôi cũng không còn thực hiện chúng nữa và đang tập trung bảo vệ đất nước", ông Gharibabadi nói.

Quan chức ngoại giao Iran nhấn mạnh, tiến trình đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ đang rơi vào bế tắc bất chấp những nỗ lực làm trung gian của Pakistan.

Cùng ngày, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei cũng cảnh báo sẽ cùng trục kháng chiến dạy cho Washinton "những bài học không bao giờ quên".

Nga tấn công rung chuyển Kiev

Để đối phó với các cuộc tập kích vào thủ đô, Nga đã tăng cường hệ thống phòng không, triển khai các tổ hợp phòng không mới trên nóc nhiều tòa nhà dân sự ở Moscow. Đồng thời, Nga cũng tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các thành phố của Ukraine, đặc biệt là thủ đô Kiev.

Những đám cháy bùng phát khắp Kyiv sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga vào đêm ngày 19-7-2026. Ảnh: Nguồn mở

Theo trang tin Kyiv Independent, nhiều vụ nổ do tên lửa đạn đạo đã làm rung chuyển Kiev vào đêm 18-7 đến rạng sáng 19-7 khi Nga tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào thủ đô của Ukraine.

Hàng loạt tiếng nổ liên tiếp vang lên tại Kiev vào khoảng 1h30 theo giờ địa phương, còi báo động phòng không được kích hoạt trên khắp miền Trung và miền Đông Ukraine. Nhiều vụ nổ khác tiếp tục xảy ra vào khoảng 1h47 và 1h54.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko xác nhận một tòa nhà thương mại tại quận Desnyanskyi đã bị trúng đạn, đồng thời nhiều ô tô bốc cháy sau vụ tấn công.

Hungary ngăn chặn việc mở các nhóm đàm phán gia nhập EU cho Ukraine

Tại cuộc họp nhóm làm việc của Hội đồng Liên minh châu Âu (EU), Hungary đã ngăn chặn thủ tục mở các nhóm đàm phán gia nhập EU cho Ukraine, trong khi lại đồng ý thúc đẩy tiến trình gia nhập EU cho Moldova.

Ảnh minh họa: Reuters

Theo truyền thông châu Âu, Hungary đã đồng ý bắt đầu tiến trình cho nhóm 3, liên quan đến Moldova. Tuy nhiên, đại diện của một số quốc gia thành viên EU khác phản đối việc tách rời tiến trình gia nhập EU của Ukraine và Moldova. Do đó, không có quyết định nào được thông qua, việc mở các nhóm này vẫn bị đình trệ đối với cả hai nước.

Do chưa đạt được sự đồng thuận, các quốc gia thành viên EU đã nhất trí xem xét lại việc phê duyệt kết quả trong cuộc họp tiếp theo, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 22-7. Đây sẽ là cuộc họp cuối cùng của nhóm làm việc trước kỳ nghỉ hè và phiên họp tiếp theo dự kiến ​​của EU diễn ra vào ngày 1/9.

Cháy rừng tại miền Bắc Israel và Bờ Tây

Nhiều đám cháy rừnglớn bùng phát đồng thời tại miền Bắc Israel và khu vực Bờ Tây ngày 18-7, buộc lực lượng chức năng phải sơ tán người dân ở nhiều khu dân cư, trong khi hàng chục ngôi nhà và phương tiện bị hư hại.

Các vụ cháy ở Bờ Tây và miền bắc Israel khiến người dân phải sơ tán khi nhà cửa bị thiêu rụi. Ảnh: jpost

Hơn một chục ngôi nhà đã bốc cháy, nhiều phương tiện, trong đó có một xe cứu hỏa, bị hư hại. Cảnh sát Israel lập tức sơ tán cư dân, đồng thời phong tỏa một đoạn Quốc lộ 55 để tạo điều kiện cho lực lượng chữa cháy triển khai công tác khống chế hỏa hoạn.

Người phát ngôn cảnh sát cho biết, các đơn vị cảnh sát và cứu hỏa đang phối hợp để kiểm soát đám cháy, đảm bảo an toàn cho người dân và điều tiết giao thông tại khu vực. Theo truyền thông Israel, khoảng 27 đội cứu hỏa, cùng một trực thăng và 4 máy bay chữa cháy đã được huy động tham gia dập lửa.

Cùng thời điểm, một đám cháy lớn khác bùng phát tại khu vực trống gần thị trấn Shimshit, thuộc thung lũng Jezreel ở miền Bắc Israel. Chính quyền đã sơ tán các hộ dân ở tuyến nhà đầu tiên để đề phòng ngọn lửa lan rộng, trong khi những cư dân còn lại được yêu cầu ở trong nhà và đóng kín cửa sổ.