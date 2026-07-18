Tin thế giới sáng 18-7: Quân đội Mỹ không kích Iran đêm thứ 7 liên tiếp

(GLO)- Hai tàu dầu bốc cháy sau khi đi qua bãi thủy lôi ở eo biển Hormuz; Quân đội Mỹ không kích Iran đêm thứ 7 liên tiếp; Nga và Azerbaijan xác nhận bình thường hóa hoàn toàn quan hệ song phương... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 18-7.

Hai tàu dầu bốc cháy sau khi đi qua bãi thủy lôi ở eo biển Hormuz

Ngày 18-7, hai tàu chở dầu đã bốc cháy sau các vụ nổ xảy ra khi chúng cố gắng đi qua khu vực có bãi thủy lôi tại phía Nam eo biển Hormuz.

Theo hãng thông tấn chính thức Iran Tasnim, lực lượng hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết eo biển Hormuz hiện ở trong tình trạng "cực kỳ nguy hiểm và hoàn toàn bị phong tỏa" do các cuộc tấn công của Mỹ.

﻿Tàu thương mại neo đậu ngoài khơi bờ biển thành phố Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) khi hệ thống hàng hải bị gián đoạn tại Eo biển Hormuz, ngày 2-3-2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Thông báo của IRGC khẳng định việc Mỹ tiến hành các chiến dịch quân sự đã khiến tuyến hàng hải chiến lược này không còn an toàn cho hoạt động hàng hải.

Đến thời điểm hiện tại, chưa có xác nhận độc lập từ các cơ quan hàng hải quốc tế hoặc các bên liên quan về thông tin hai tàu chở dầu bốc cháy cũng như nguyên nhân chính xác của các vụ nổ.

Về phía Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết trong ba ngày đầu tiên của chiến dịch phong tỏa hải quân mới nhằm vào Iran, lực lượng Mỹ đã chuyển hướng bốn tàu thương mại, vô hiệu hóa một tàu và lên kiểm soát một tàu khác.

Quân đội Mỹ không kích Iran đêm thứ 7 liên tiếp

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội nước này đã triển khai đêm tấn công thứ bảy liên tiếp nhằm vào Iran.

Trong một thông báo đăng trên tài khoản X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các cuộc tấn công mới được nối lại vào lúc 15 giờ ngày 17-7, giờ miền Đông nước Mỹ (tức 3 giờ sáng ngày 18-7, giờ Việt Nam).

Một vụ nổ tại miền nam Iran sau khi Mỹ tiến hành không kích. Ảnh: WANA

Hiện CENTCOM chưa công bố chi tiết về các mục tiêu bị tấn công, loại vũ khí được sử dụng hoặc mức độ thiệt hại trong đợt không kích mới nhất.

Về phía Iran, hãng Thông tấn Sinh viên Iran (ISNA) của nước này đưa tin khu vực xung quanh Sirik, thuộc miền Nam, đã trở thành mục tiêu trong một cuộc tấn công mà hãng này cho là do quân đội Mỹ tiến hành.

Hãng thông tấn Tasnim cho biết đã xảy ra năm vụ nổ tại thành phố Yazd, thuộc tỉnh Yazd ở miền Trung nước này.

Các tiếng nổ cũng được báo cáo ở khu vực ngoại ô thành phố Las, thuộc tỉnh Fars và thành phố Ahvaz, thuộc tỉnh Khuzestan.

Ukraine phá hủy máy bay ném bom Nga tại căn cứ Engels

Tổng thống Volodymyr Zelensky và Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết các lực lượng nước này đã phá hủy một máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga tại căn cứ không quân Engels, cách biên giới Ukraine gần 800km.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95. Ảnh: Militarywatchmagazine

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Zelensky viết: "Chúng tôi đang khiến cái giá mà Nga phải trả cho hành động gây hấn nhằm vào đất nước và người dân Ukraine ngày càng lớn hơn. Xin cảm ơn tất cả những ai đang hỗ trợ chúng tôi!"

Theo Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), chiếc Tu-95 đã bị "hư hại nghiêm trọng", trong đó phần đuôi máy bay bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc tấn công. SBU cho biết thêm loại máy bay trên thường xuyên được quân Nga sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine.

Tuy nhiên, cả SBU và Tổng thống Zelensky đều không nêu rõ thời điểm diễn ra chiến dịch phá hủy chiếc máy bay Nga. Trong khi đó, một số kênh truyền thông trên Telegram của Nga cho biết căn cứ không quân Engels đã bị máy bay không người lái tấn công trong đêm 16-7.

Nga và Azerbaijan xác nhận bình thường hóa hoàn toàn quan hệ song phương

Ngày 17-7, Ngoại trưởng Azerbaijan Jeyhun Bayramov thăm chính thức Liên bang Nga và hội đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov.

Tại cuộc họp báo sau hội đàm, hai bộ trưởng xác nhận việc bình thường hóa hoàn toàn quan hệ song phương sau một thời gian bị gián đoạn.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Azerbaijan Jeyhun Bayramov trong cuộc gặp ngày 17-7. Ảnh: MID

Hai bộ trưởng ghi nhận sự phát triển tích cực của mối quan hệ song phương trên tinh thần hữu nghị và láng giềng tốt đẹp, được nêu trong Tuyên bố về Hợp tác đồng minh giữa Nga và Azerbaijan ngày 22-2-2022.

Ông Lavrov nhấn mạnh những người bạn và láng giềng Azerbaijan đã hỗ trợ đáng kể cho Nga trong việc đảm bảo viện trợ nhân đạo đến người dân Iran thông qua lãnh thổ Azerbaijan.

Phía Nga ghi nhận những tuyên bố gần đây của Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tại diễn đàn truyền thông toàn cầu ở Shusha, trong đó khẳng định quan hệ Nga-Azerbaijan đã "bình thường hóa hoàn toàn" và những khó khăn trước đây đã được khắc phục. Hai bên nhất trí cùng nhau nỗ lực thu hẹp khoảng cách đã phát sinh trong quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua.