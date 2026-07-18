Gần 6.000 công chức Thái Lan bị xem xét đình chỉ công tác vì bê bối gian lận thi cử

(GLO)- Theo Hãng tin AFP, gần 6.000 công chức Thái Lan có thể bị đình chỉ công tác, sau khi cảnh sát phát hiện dấu hiệu bất thường trong kết quả các kỳ thi bắt buộc trong chính phủ.

Vụ bê bối gian lận quy mô lớn ở nước này bắt đầu bị phanh phui vào tháng 6 vừa qua, khi các điều tra viên kết luận rằng nhiều quan chức đã nhận những khoản tiền hối lộ lên tới 800.000 baht (tương đương khoảng 23.847 USD).

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul giơ 1 bài thi trong cuộc họp báo về vụ bê bối trong kỳ thi công chức. Ảnh: Bangkok Post

Số tiền này được dùng để can thiệp bằng thiết bị điện tử vào kết quả thi của các thí sinh, giúp họ vượt qua các kỳ thi bắt buộc để được bổ nhiệm hoặc thăng tiến trong bộ máy chính quyền.

Đại diện Bộ Nội vụ Thái Lan cho biết: Lực lượng cảnh sát đã phát hiện nhiều điểm bất thường trong kết quả thi của tổng cộng 5.814 công chức. Những người này đang phải đối mặt với nguy cơ bị đình chỉ công tác ngay sau khi hội đồng chuyên trách đưa ra quyết định chính thức.

Để xác định toàn bộ quy mô của đường dây gian lận, Bộ Nội vụ Thái Lan đã lên kế hoạch rà soát lại khoảng 800.000 bài thi. 3 đối tượng được xác định là kẻ chủ mưu gồm 2 nam và 1 nữ đã bị bắt giữ. Các nghi phạm này bị cáo buộc nhiều tội danh, bao gồm cả hành vi tiêu hủy và che giấu tài liệu chính thức của cơ quan nhà nước.

Các vụ bắt giữ diễn ra sau cuộc điều tra chung kéo dài 17 ngày giữa cảnh sát và các cơ quan chống tham nhũng. Lực lượng chức năng đã thu giữ máy tính và các tài liệu thi cử trong quá trình điều tra.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cũng đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ hành vi gian lận này là điều không thể chấp nhận được. Ông đưa ra cảnh báo về 1 vòng xoáy luẩn quẩn nguy hiểm - nơi các quan chức sử dụng những thủ đoạn tham nhũng để đạt được quyền lực và vị trí cao hơn, từ đó lại tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các hành vi tham nhũng tiếp theo.