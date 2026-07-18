Tin thế giới tối 18-7: Nga hứng loạt vụ tấn công mới của Ukraine, 8 người thiệt mạng

(GLO)- Nga hứng loạt vụ tấn công mới của Ukraine, 8 người thiệt mạng; Iran cáo buộc Mỹ tập kích nhà máy khử mặn; Iraq và Mỹ ký hàng chục thỏa thuận hợp tác kinh tế; Na Uy: Hỏa hoạn nghiêm trọng nhất trong lịch sử... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 18-7.

Nga hứng loạt vụ tấn công mới của Ukraine, 8 người thiệt mạng

Giới chức Nga ngày 18-7 cho biết, các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái do Ukraine thực hiện trong đêm đã khiến 8 người thiệt mạng và gần 50 người bị thương.

Binh lính của Trung đoàn Hệ thống Không người lái 422 Luftwaffe, quân đội Ukraine đang chuẩn bị một UAV để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ do Nga kiểm soát. Ảnh: Reuters

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn thành công 379 thiết bị bay không người lái nhằm vào 19 vùng của Nga, bán đảo Crimea, Biển Azov và Biển Đen.

Trong số các mục tiêu tấn công có hai nhà kho của hãng bán lẻ trực tuyến lớn Wildberries ở thị trấn Kotovsk, vùng Tabov và thành phố Elektrostal nằm cách thủ đô Moskva 50km về phía Đông



Trong khi đó, thống đốc vùng thủ đô Moscow Andrei Vorobyov xác nhận thiết bị bay không người lái của Ukraine cũng đánh trúng một kho dầu ở thành phố Noginsk, phía Bắc Elektrostal, gây hỏa hoạn và buộc dân cư và một bệnh viện phụ sản ở gần đó phải sơ tán.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine đã đánh trúng 2 cơ sở hậu cần quan trọng ở Moskva và vùng Tambov.

Iran cáo buộc Mỹ tập kích nhà máy khử mặn

Iran cáo buộc tên lửa Mỹ đã đánh trúng một nhà máy khử mặn tại tỉnh Hormozgan ở miền Nam nước này, khiến hệ thống cấp nước bị gián đoạn và khoảng 20 ngôi làng rơi vào tình trạng mất nước.

Các nhà máy khử mặn trở thành mục tiêu mới trong chiến sự Iran. Ảnh minh họa: Adobe Stock

Theo Phó Tỉnh trưởng Hormozgan, nhiều tên lửa đã đánh trúng các cơ sở điện và hệ thống bơm nước của nhà máy khử mặn tại khu vực Bonji ven biển. Giới chức địa phương đang đánh giá mức độ thiệt hại, trong khi truyền thông Iran đã công bố hình ảnh được cho là ghi lại hiện trường vụ tấn công.

Hiện phía quân đội Mỹ chưa đưa ra bình luận về cáo buộc này. Tuy nhiên, vụ việc diễn ra trong đêm thứ bảy liên tiếp Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran.

Iraq và Mỹ ký hàng chục thỏa thuận hợp tác kinh tế

Văn phòng Thủ tướng Iraq ngày 18-7 cho biết nước này đã ký 48 thỏa thuận, bản ghi nhớ và tuyên bố đối tác với các doanh nghiệp Mỹ trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Ali al-Zaidi tới Washington.

Theo thông báo, các văn bản được ký kết giữa các cơ quan, doanh nghiệp thuộc khu vực công và tư nhân của Iraq và Mỹ. Phần lớn các thỏa thuận thuộc lĩnh vực dầu khí và năng lượng, bao gồm thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Dầu mỏ, Bộ Điện lực Iraq với các tập đoàn ExxonMobil, KBR, GE Vernova, Shell và Halliburton.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi tại cuộc gặp ở Nhà Trắng, Washington, D.C., ngày 14-7-2026. Ảnh: TTXVN

Hai bên cũng ký nhiều thỏa thuận liên quan đến dự án xây dựng tuyến đường ống dẫn dầu thô quy mô lớn nối Iraq với Syria.

Ngoài ra, Iraq đã ký thỏa thuận với Starlink để triển khai dịch vụ thông tin liên lạc vệ tinh tại nước này.

Là quốc gia giàu tài nguyên dầu mỏ, Iraq đang nỗ lực vượt qua nhiều thập kỷ chiến tranh và bất ổn. Tuy nhiên, nước này vẫn phải đối mặt với tình trạng cơ sở hạ tầng xuống cấp, dịch vụ công yếu kém, quản trị chưa hiệu quả và tham nhũng kéo dài. Iraq đang rất cần một "cú hích" để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đặc biệt sau khi nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ bị sụt giảm do hoạt động xuất khẩu đình trệ trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông.

Na Uy: Hỏa hoạn nghiêm trọng nhất trong lịch sử, hơn 100 ngôi nhà bị phá hủy

Na Uy đang ứng phó với vụ cháy nhà ở được đánh giá là lớn nhất trong lịch sử hiện đại nước này, khiến hơn 100 ngôi nhà bị phá hủy và hàng trăm người phải sơ tán.

Trong thông báo ngày 18-7, cảnh sát Na Uy cho biết hỏa hoạn bùng phát từ một ngôi nhà phố tại thành phố Drammen, miền Nam nước này, vào chiều 17-7 (giờ địa phương). Sau đó, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng khắp khu vực và các khu rừng lân cận. Đến sáng 18-7, lực lượng cứu hỏa vẫn đang nỗ lực kiểm soát đám cháy.

Cháy ở Na Uy khiến hơn 100 ngôi nhà bị thiêu rụi. Ảnh: Reuters

Theo Cơ quan Phòng vệ Dân sự Na Uy, đây là vụ cháy quy mô lớn nhất trong lịch sử hiện đại của nước này.

Đài truyền hình công cộng NRK của Na Uy cho biết hàng trăm người đã được đưa đến cơ sở lánh nạn. Cảnh sát chưa ghi nhận trường hợp cư dân nào mất tích. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.