Iran tuyên bố không để “một giọt” dầu hay khí đốt qua eo biển Hormuz

(GLO)- Theo hãng tin AFP và các nguồn tin liên quan, quân đội Mỹ đã tiến hành đợt không kích thứ chín liên tiếp nhằm vào Iran, bắt đầu từ 19 giờ ngày 19-7 (theo giờ miền Đông nước Mỹ).

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, chiến dịch nhằm tiếp tục làm suy yếu các năng lực quân sự của Iran mà Washington cáo buộc được sử dụng để tấn công tàu thuyền qua Eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Mỹ đã tiếp tục tiến hành các cuộc không kích trong đêm 19-7.

Đợt không kích mới diễn ra trong bối cảnh số binh sĩ Mỹ thiệt mạng gia tăng, làm dấy lên lo ngại xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang và có nguy cơ lan rộng trong khu vực.

Khói bốc lên sau vụ tấn công tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo CENTCOM, một binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng ngày 18-7 tại miền Bắc Iraq trong quá trình xử lý vật liệu nổ chưa phát nổ từ một thiết bị bay không người lái tấn công một chiều của Iran bị bắn hạ. Một binh sĩ khác bị thương nhẹ và đang được điều trị. Trước đó, Lầu Năm Góc thông báo hai binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại một căn cứ ở Jordan, trong khi một quân nhân khác được cho là mất tích.

CENTCOM cũng cho biết đã phát hiện các phần thi thể chưa xác định danh tính tại Jordan, sau khi một binh sĩ Mỹ trước đó được báo cáo mất tích trong chiến đấu. Những trường hợp thương vong mới nhất đã nâng tổng số binh sĩ Mỹ thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát gần 5 tháng trước lên 17 người.

Trong khi đó, căng thẳng tại Eo biển Hormuz tiếp tục gia tăng. Quân đội Anh cho biết một con tàu đã bốc cháy gần bờ biển Oman khi các cuộc không kích của Mỹ bắt đầu, song nguyên nhân vụ việc chưa được xác định.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố, hai tàu chở dầu đã phát nổ và bị vô hiệu hóa sau khi di chuyển theo tuyến hàng hải phía Nam qua Eo biển Hormuz mà lực lượng này cho là do quân đội Mỹ khuyến khích sử dụng. Tuy nhiên, thông tin này hiện chưa được xác minh độc lập.

IRGC cũng tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào máy bay Mỹ tại sân bay Aqaba của Jordan, đồng thời thông báo tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào một sở chỉ huy đối phương tại khu vực Al-Tanf của Syria.

Theo tuyên bố của IRGC, Eo biển Hormuz sẽ tiếp tục không an toàn chừng nào các hoạt động quân sự của Mỹ trong khu vực còn tiếp diễn, đồng thời cảnh báo sẽ tiến hành một "chiến dịch trừng phạt" nhằm vào lực lượng Mỹ.

Trong bối cảnh xung đột leo thang, Iran tiếp tục triển khai các hoạt động đáp trả nhằm vào các quốc gia đồng minh của Mỹ tại Trung Đông. Đại sứ quán Mỹ tại Bahrain đã phát đi cảnh báo về khả năng Iran nhắm mục tiêu vào một số địa điểm tại thủ đô Manama.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran cũng diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận tạm thời đạt được giữa hai bên hồi tháng trước, nhằm hướng tới chấm dứt xung đột đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Iran tuyên bố đình chỉ các cam kết trong thỏa thuận và cáo buộc Mỹ vi phạm các điều khoản đã thống nhất.