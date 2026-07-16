Hạ viện Nhật Bản thông qua dự luật thiết lập "thủ đô thứ hai"

Hạ viện đã thông qua dự luật cho phép chỉ định một địa phương làm "thủ đô thứ hai", sẵn sàng đảm nhận các chức năng của Tokyo nhằm duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước khi xảy ra thảm họa quy mô lớn.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 15/7, với đa số phiếu tán thành, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự luật “thủ đô thứ hai” nhằm thiết lập một địa phương có khả năng đảm nhận các chức năng thay thế thủ đô trong trường hợp xảy ra thảm họa quy mô lớn.

Ảnh minh họa. Kyodo/TTXVN

Theo nội dung dự luật, một đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành sẽ được Thủ tướng Nhật Bản chỉ định làm “thủ đô thứ hai", có nhiệm vụ đảm nhận các chức năng thay thế thủ đô Tokyo khi xảy ra thảm họa quy mô lớn.

Dự luật được liên minh cầm quyền gồm đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Duy tân Nhật Bản (JIP) đề xuất nhằm bảo đảm duy trì các chức năng của nhà nước và xã hội, bao gồm hoạt động lập pháp và hành chính, trong trường hợp Tokyo bị thiệt hại do động đất trực tiếp tại khu vực thủ đô, núi Phú Sĩ phun trào hoặc các thiên tai khác.

Các điều kiện dự kiến để được chỉ định bao gồm địa phương phải có quy mô dân số và kinh tế nhất định, đồng thời thiết lập hệ thống các đơn vị hành chính tương tự 23 quận của Tokyo.

Dự luật sẽ được chuyển lên Thượng viện, nơi liên minh cầm quyền không nắm đa số. Để bảo đảm dự luật được thông qua, Chính phủ và liên minh cầm quyền chủ trương tìm kiếm sự đồng thuận của các nghị sỹ độc lập cùng một số lực lượng khác./.

Theo Bùi Hà (TTXVN/Vietnam+)