Bà Sanae Takaichi tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản

(GLO)- Ngày 18-2, bà Sanae Takaichi được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội, sau chiến thắng áp đảo mang tính lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8-2.

Theo kế hoạch, Quốc hội Nhật Bản sẽ họp phiên đặc biệt kéo dài 150 ngày, từ 18-2 đến 17-7. Nội dung thảo luận ban đầu dự kiến tập trung vào dự thảo ngân sách cho năm tài khóa 2026, bắt đầu từ tháng 4 tới.

Trước khi kỳ họp diễn ra, toàn bộ nội các của bà Takaichi đã đồng loạt từ chức theo quy định của Hiến pháp. Bà tiếp tục được lựa chọn làm Thủ tướng trong phiên họp của Hạ viện. Thành phần nội các mới dự kiến được công bố vào cuối ngày 18-2.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại phiên họp Quốc hội ở Tokyo ngày 18-2-2026. Ảnh: THX/TTXVN

Các bộ trưởng trong nội các đầu tiên của bà Takaichi, gồm Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi, Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama và Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi, nhiều khả năng sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí hiện tại.

Trong tối cùng ngày, bà Takaichi dự kiến tổ chức họp báo để làm rõ định hướng chính sách tài khóa “có trách nhiệm nhưng quyết liệt”, cùng kế hoạch tạm ngừng thu thuế tiêu dùng đối với các sản phẩm thực phẩm trong 2 năm – cam kết mà LDP đưa ra trong chiến dịch tranh cử.

Chiến thắng tại cuộc bầu cử Hạ viện được xem là động lực quan trọng để bà Takaichi và LDP thúc đẩy các chính sách đã đề ra, trong đó có các biện pháp tài khóa mở rộng.

Cũng trong phiên họp, Hạ viện đã bầu ông Eisuke Mori, nghị sĩ kỳ cựu của LDP và cựu Bộ trưởng Tư pháp, làm Chủ tịch Hạ viện; ông Keiichi Ishii, thành viên Liên minh Cải cách Trung dung (CRA) thuộc phe đối lập chính, giữ chức Phó Chủ tịch.

Theo quy định, Hạ viện có thể bác bỏ quyết định của Thượng viện để thông qua dự luật nếu nhận được sự ủng hộ của hai phần ba số nghị sĩ. Tuy nhiên, tại Thượng viện, khối cầm quyền hiện vẫn ở thế thiểu số sau thất bại của LDP trong cuộc bầu cử tháng 7-2025.