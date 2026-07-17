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Khoảng 1/3 dân số thế giới không đủ khả năng chi trả chế độ ăn uống lành mạnh

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NHÃ UYÊN (theo TTXVN, NDO)

(GLO)- Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) vừa báo cáo tình trạng an ninh lương thực và dinh dưỡng thế giới năm 2026. Đáng chú ý, chi phí để duy trì chế độ ăn uống lành mạnh đã tăng 25% trong 5 năm qua, khiến khoảng 1/3 dân số thế giới không còn đủ khả năng chi trả.

Cụ thể, chi phí lương thực gia tăng đã đẩy mức chi cần thiết để bảo đảm 1 chế độ ăn uống lành mạnh lên trung bình 4,28 USD theo sức mua tương đương mỗi người/ngày.

Các loại lương thực thiết yếu như đậu và ngũ cốc chiếm khoảng 13% tổng chi phí, trong khi các sản phẩm có nguồn gốc động vật chiếm gần 30%, còn rau củ và trái cây chiếm khoảng 16%.

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Nông dân làm việc trên cánh đồng lúa ở Isaan, Thái Lan. Ảnh: Getty/HPO

Số người phải đối mặt tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính trên thế giới hiện đã chạm mức kỷ lục với khoảng 266 triệu người tại 47 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng gần gấp đôi so với mức năm 2016.

Theo ông Maximo Torero Cullen - chuyên gia Kinh tế trưởng của FAO, khu vực có chi phí cho chế độ ăn uống lành mạnh cao nhất hiện nay là Mỹ Latinh, đặc biệt là vùng Caribe.

Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc nhiều quốc gia ưu tiên xuất khẩu nông sản thay vì tăng nguồn cung cho thị trường trong nước nhằm hạ giá thực phẩm.

Ông Torero cũng lưu ý về những yếu tố bất định có thể tác động đến giá lương thực toàn cầu trong năm tới, bao gồm khả năng eo biển Hormuz bị phong tỏa, làm gián đoạn thêm nguồn cung phân bón thế giới và ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết El Nino được dự báo sẽ diễn biến rất mạnh và đạt đỉnh vào cuối năm 2026.

Ngoài ra, lạm phát giá thực phẩm trong nước của nhiều quốc gia thu nhập thấp vẫn duy trì ở mức hơn 5%, khiến người nghèo ngày càng khó tiếp cận bữa ăn đủ dinh dưỡng, dù giá nông sản trên thị trường quốc tế có giai đoạn hạ nhiệt.

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