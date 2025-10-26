Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Hơn 5 tỷ đồng thực hiện Chương trình Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật

(GLO)- Từ năm 2022 đến nay, Chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” triển khai tại Gia Lai (cũ) và Bình Định (cũ) đã hỗ trợ sữa, suất ăn, trao quà và nhiều hoạt động khác cho trẻ em, học sinh nghèo, khó khăn trên địa bàn với tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng.

Ông Hà Văn Cát-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cho biết: Chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động từ năm 2022, với mục tiêu cải thiện tình trạng dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

z6996521763513-6300cd089f35a4ad6c88a3eee5784bae.jpg
Chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” đã góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, giúp các em có điều kiện phát triển tốt hơn, đồng thời lan tỏa thông điệp “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Ảnh: Mai Anh

Tại Bình Định và Gia Lai, chương trình được triển khai hiệu quả thông qua việc trao sữa, thực phẩm bổ sung, hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng và khám sàng lọc sức khỏe định kỳ cho hàng ngàn trẻ em nghèo, khuyết tật tại các trung tâm, trường học chuyên biệt và cộng đồng.

Cụ thể, chương trình đã hỗ trợ 10.000 thùng sữa các loại, 500 lon sữa nutifood, trao quà, nấu cơm, cháo cho trẻ em, học sinh nghèo, khó khăn trên địa bàn tỉnh, tổng giá trị hoạt động hơn 5 tỷ đồng. Hoạt động đã góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, giúp các em có điều kiện phát triển tốt hơn, đồng thời lan tỏa thông điệp “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

