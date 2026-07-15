Lạm phát Mỹ bất ngờ giảm tốc trong tháng 6

(GLO)- Theo số liệu được Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 14-7, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 của Mỹ tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2025, thấp hơn đáng kể mức 4,2% của tháng 5 và thấp hơn dự báo 3,8% của các chuyên gia kinh tế.

Đây là diễn biến đáng chú ý bởi 3 tháng trước đó, lạm phát của Mỹ liên tục tăng tốc và đưa CPI lên mức cao nhất trong hơn 3 năm qua.

CPI tháng 6 năm 2026 của Mỹ tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn đáng kể mức 4,2% của tháng 5. Ảnh minh họa: cafef.vn

Động lực chính giúp lạm phát hạ nhiệt là giá năng lượng giảm mạnh trong tháng 6. Cụ thể, giá xăng tại Mỹ giảm 9,7% so với tháng 5, bù đắp cho mức tăng của giá thực phẩm và nhà ở. Trong khi đó, lạm phát lõi (không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng) tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước.

Ngay sau khi số liệu CPI được công bố, thị trường điều chỉnh mạnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed. Theo giới phân tích, khả năng Fed nâng lãi suất trong cuộc họp ngày 28 và 29-7 đã giảm từ khoảng trên 40% xuống còn 13%.

Theo công cụ CME FedWatch, trước khi dữ liệu CPI được công bố, xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp cuối tháng 7 đã lên khoảng 42%, tăng mạnh so với mức chỉ 8% cách đó 1 tháng.

Tuy nhiên, việc CPI và đặc biệt là Core CPI đều thấp hơn dự báo được xem là yếu tố có thể làm giảm kỳ vọng Fed sẽ sớm siết chặt chính sách tiền tệ thêm lần nữa.