Tin thế giới tối 14-7: Ukraine tuyên bố tập kích thêm 11 tàu Nga trên biển Azov

(GLO)- Ukraine tuyên bố tập kích thêm 11 tàu Nga trên biển Azov; Động thái đầu tiên của Pháp sau đề xuất khẩn cấp của Tổng thống Ukraine; Israel ấn định ngày bầu cử, Thủ tướng Netanyahu bước vào cuộc sát hạch lớn... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 14-7.

Ukraine tuyên bố tập kích thêm 11 tàu Nga trên biển Azov

Lực lượng Hệ thống Không người lái (USF) của Ukraine tuyên bố đã tấn công thêm 11 tàu của Nga trên biển Azov trong đêm, tiếp tục chiến dịch nhằm vào các phương tiện hàng hải mà Kiev cho là phục vụ hoạt động quân sự và hậu cần của Moscow.

Hình ảnh được Kiev tuyên bố là tàu của Nga bị UAV tấn công ở biển Azov rạng sáng 14-7. Ảnh cắt từ video

Trang Ukrinform cho biết, Lực lượng Hệ thống Không người lái (USF) thuộc Các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 14-7 thông báo đã tiến hành một đợt tấn công mới nhằm vào các phương tiện hàng hải của Nga trên biển Azov trong đêm 13 rạng sáng 14-7.

Theo Tư lệnh USF Robert Brovdi, biệt danh "Madyar", lực lượng này đã đánh trúng tổng cộng 11 tàu, gồm 5 tàu chở dầu, 5 tàu hàng khô và một tàu kéo. Thông tin được ông Brovdi đăng tải trên mạng xã hội Facebook, song hiện chưa được phía Nga xác nhận.

Ông Brovdi cho biết, tính trong 9 ngày qua, các đơn vị không người lái của Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tổng cộng 116 tàu trên biển Azov.

Động thái đầu tiên của Pháp sau đề xuất khẩn cấp của Tổng thống Ukraine

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 13-7 cho biết Pháp sẽ cho phép Ukraine sản xuất các tên lửa hành trình, bom lượn và tên lửa đánh chặn phòng không do Pháp thiết kế. Đây là lần đầu tiên Pháp cấp phép để các loại vũ khí do nước này phát triển được sản xuất ngay tại Ukraine.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP

Phát biểu trong cuộc họp báo sau hội nghị của Liên minh Tự nguyện tại Paris, ông Macron cho biết: "Chiều nay, Tổng thống Zelensky và tôi đã nhất trí về một lộ trình hợp tác giữa hai nước, triển khai những nội dung đã được thống nhất về nguyên tắc từ tháng 11 năm ngoái liên quan đến hợp tác quốc phòng song phương".

Thỏa thuận bao gồm việc sản xuất bom dẫn đường chính xác đối đất AASM, tên lửa đánh chặn phòng không Aster và tên lửa hành trình phóng từ trên không tầm xa SCALP.

Ông Macron cũng cho biết Pháp sẽ chuyển giao các hệ thống radar cho Ukraine. Ukraine đã đặt mua các hệ thống phòng không SAMP/T thế hệ mới. Những hệ thống này sẽ được bàn giao sau khi Ukraine tiếp nhận các phiên bản SAMP/T đời cũ cùng một lô tên lửa bổ sung.

Israel ấn định ngày bầu cử, Thủ tướng Netanyahu bước vào cuộc sát hạch lớn

Israel sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 27-10 tới, đánh dấu lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ một chính phủ hoàn thành trọn vẹn nhiệm kỳ 4 năm.

Quốc hội Israel (Knesset) sẽ kết thúc nhiệm kỳ hiện tại vào ngày 17-7, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử vào cuối tháng 10. Theo thông báo của Knesset, do Quốc hội hoàn thành trọn vẹn nhiệm kỳ nên không cần ban hành luật giải tán Quốc hội như thông lệ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

Ông Benjamin Netanyahu, 76 tuổi, người giữ cương vị thủ tướng lâu nhất trong lịch sử Israel qua nhiều nhiệm kỳ, đã xác nhận sẽ tiếp tục tranh cử với mục tiêu giành thêm một nhiệm kỳ mới.

Trong bối cảnh cuộc xung đột tại Gaza vẫn chưa khép lại và các vấn đề an ninh tiếp tục chi phối đời sống chính trị, cuộc bỏ phiếu được xem là phép thử lớn nhất đối với Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau gần hai năm chiến sự.

Không chỉ chịu sức ép từ những đánh giá về quá trình điều hành chiến sự tại Gaza, liên minh cầm quyền còn phải đối mặt với các bất đồng kéo dài về chính sách đối nội và đặc biệt là các phiên tòa xét xử tham nhũng nhằm vào chính nhà lãnh đạo này.

Trong khoảng 18 tháng qua, ông Netanyahu đã tham gia làm chứng tại 98 phiên điều trần liên quan đến các cáo buộc tham nhũng.

Trung Quốc kích hoạt ứng phó khẩn cấp đối với mưa bão ở Liêu Ninh

Ngày 14-7, Ủy ban quốc gia về phòng chống, giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai của Trung Quốc đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp ứng phó thiên tai cấp IV đối với tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc nước này, nơi chịu ảnh hưởng của mưa bão và lũ lụt.

Theo ủy ban trên, một nhóm công tác đã được cử đến các khu vực bị ảnh hưởng thiên tai để đánh giá tình hình và hỗ trợ chính quyền địa phương đảm bảo các nhu cầu cơ bản của người dân. Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp gồm 4 cấp độ, trong đó cấp I là nghiêm trọng nhất.

Nước sông tràn bờ gây ngập lụt tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc ngày 13-7-2026. Ảnh: THX/TTXVN

Cơ quan khí tượng tỉnh Liêu Ninh cho biết, khi bão Bavi di chuyển về phía Bắc mang theo những trận mưa lớn đến địa phương này, mưa tiếp tục kéo dài đến trưa 14-7, với những trận mưa cực lớn trút xuống một số khu vực. Đến 16h ngày 13-7, hơn 260.000 người đã được sơ tán đến nơi an toàn trong tỉnh Liêu Ninh.

Trước bối cảnh đó, Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc cùng ngày cho biết, đã phân bổ 30 triệu nhân dân tệ (4,4 triệu USD) từ ngân sách trung ương để hỗ trợ các nỗ lực phục hồi khẩn cấp tại tỉnh Liêu Ninh.

Cùng ngày, Trung Quốc cũng đã nâng cấp mức độ ứng phó khẩn cấp lũ lụt đối với tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc nước này, từ cấp IV lên cấp III, do mưa lớn gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở địa phương này.

Dự báo, mưa lớn sẽ tiếp diễn tại tỉnh Cát Lâm trong ngày 14 và 15-7, trong đó khu vực trung tâm và phía Đông tỉnh ghi nhận những trận mưa to đến rất to