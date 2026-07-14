Tin thế giới sáng 14-7: Mỹ thông báo nối lại phong tỏa các cảng của Iran

(GLO)- Mỹ thông báo nối lại phong tỏa các cảng của Iran; Iran tuyên bố tập kích căn cứ quân sự Mỹ tại Kuwait, tấn công tàu chiến Mỹ; Houthi phóng tên lửa tấn công Ả rập Xê út; Ukraine tập kích, kho dầu Nga bốc cháy dữ dội ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 14-7.

Mỹ thông báo nối lại phong tỏa các cảng của Iran

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 13-7 thông báo sẽ tái áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước đang gia tăng sau các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz.

Tàu chiến Mỹ phóng hỏa lực tập kích Iran. Ảnh: Reuters

CENTCOM thông báo lệnh phong tỏa có hiệu lực từ 20h giờ GMT ngày 14-7 (3h ngày 15-7 theo giờ Việt Nam). Lực lượng Mỹ sẽ kiểm soát các tàu thuyền di chuyển đến hoặc rời các cảng và khu vực duyên hải của Iran, đồng thời tiếp tục bảo đảm quyền tự do hàng hải đối với các phương tiện không vi phạm lệnh phong tỏa.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ bắt đầu thu phí qua eo biển Hormuz ngay lập tức với lý do Washington đang đảm nhận vai trò bảo đảm an ninh tại tuyến hàng hải chiến lược này. Mức phí tương đương 20% giá trị toàn bộ hàng hóa được vận chuyển.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã chỉ trích đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp mức phí cao đối với mọi tàu hàng đi qua eo biển Hormuz.

Iran tuyên bố tập kích căn cứ quân sự Mỹ tại Kuwait

Iran ngày 13-7 tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait bằng máy bay không người lái (UAV), đồng thời phóng tên lửa hành trình vào một tàu hải quân Mỹ.

Tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Ảnh: WANA/Reuters

Tuyên bố của quân đội Iran cho biết các mục tiêu bị nhắm tới gồm hệ thống thông tin liên lạc, bồn chứa nhiên liệu, một tổ hợp phòng không Patriot, tháp canh và kho đạn dược. Tehran khẳng định các cuộc tấn công được tiến hành nhằm đáp trả “các hành động gây hấn liên tiếp của Mỹ nhằm vào Iran”.

Quân đội Iran cũng tuyên bố lực lượng hải quân nước này đã phóng tên lửa hành trình vào một “tàu chiến thù địch” của Mỹ để đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào các cơ sở quân sự của Iran.

Houthi phóng tên lửa tấn công Ả rập Xê út

Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào sân bay quốc tế Abha ở Ả rập Xê út để đáp trả vụ tập kích sân bay Sanaa. Diễn biến mới làm dấy lên lo ngại xung đột Yemen tiếp tục leo thang, đe dọa an ninh khu vực Trung Đông.

Houthi phóng tên lửa đạn đạo tấn công Ả rập Xê út. Ảnh: Avia-pro

Người phát ngôn quân sự Houthi, ông Yahya Saree khẳng định Houthi đã phóng một số tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhắm vào sân bay quốc tế Abha ở Ả rập Xê út. Đòn tấn công nhằm đáp trả hành động gây hấn của Ả rập Xê út chống lại Yemen.

Người phát ngôn quân sự Houthi đồng thời cảnh báo các hãng hàng không quốc tế về việc bay qua không phận Ả rập Xê út, nhấn mạnh rằng đây là những cảnh báo nghiêm khắc cần được lưu ý cho đến khi lệnh phong tỏa áp đặt đối với sân bay quốc tế Sanaa, được dỡ bỏ.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, Houthi phóng tên lửa đạn đạo tấn công vào Ả rập Xê út. Đòn tấn công được tiến hành chỉ vài giờ, sau khi Bộ Quốc phòng Yemen thông báo đã mở cuộc tập kích vào sân bay quốc tế Sanaa ở thủ đô Sanaa, nhằm ngăn chặn một máy bay của Iran hạ cánh.

Ukraine tập kích, kho dầu Nga bốc cháy dữ dội

Ukraine đã tấn công một kho chứa dầu tại vùng Stavropol Krai ở phía nam Nga, đồng thời nhiều tiếng nổ cũng được ghi nhận tại tỉnh Moscow khi lực lượng phòng không Nga được kích hoạt vào rạng sáng 13-7.

Hình ảnh được cho là ghi lại vụ nổ tại hiện trường cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào kho dầu Mikhailovskaya ở vùng Stavropol Krai, Nga ngày 13-7 Ảnh: Exilenova Plus/Telegram

Kênh Telegram Exilenova Plus cho biết kho dầu Mikhailovskaya ở làng Mikhailovsk đã bốc cháy sau khi trở thành mục tiêu của lực lượng Ukraine.

Thống đốc Stavropol Krai Vladimir Vladimirov xác nhận đã xảy ra hỏa hoạn tại một "khu công nghiệp" ở Vyazniki.

Trong khi đó, Exilenova Plus cho biết nhiều tiếng nổ cũng được ghi nhận tại thị trấn Solnechnogorsk thuộc tỉnh Moscow khi hệ thống phòng không Nga được kích hoạt.

Thống đốc tỉnh Moscow Andrey Vorobyov cho biết một tòa nhà dân cư đã bị trúng đạn trong cuộc tấn công của Ukraine, khiến 2 người bị thương tại Solnechnogorsk.

Theo ông Vorobyov, tổng cộng 81 máy bay không người lái đã bị bắn hạ trên bầu trời Moscow.

Nga triệu Đại sứ Đức về viện trợ quân sự cho Ukraine

Ngày 13-7, Nga đã triệu Đại sứ Đức tại Moskva Alexander Graf Lambsdorff để phản đối việc Berlin tiếp tục tăng cường hỗ trợ Ukraine, trong bối cảnh Kiev gia tăng các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào lãnh thổ Nga.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga tại Moskva. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Theo đó, phía Nga phản đối sự can thiệp của Đức, thể hiện ở việc tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine, ký kết với phía Ukraine các thỏa thuận quân sự và kỹ thuật quân sự, cung cấp vũ khí trực tiếp và lập các liên doanh để phát triển lực lượng và phương tiện tấn công các mục tiêu dân sự ở Nga.

Ngoài ra, Moskva cũng không thể chấp nhận được những nỗ lực của Đức nhằm áp đặt lên các nước thứ ba, bao gồm cả các đại diện chính thức của Trung Quốc, về cách thức và hình thức họ nên xây dựng quan hệ với Nga.

Động thái trên diễn ra sau khi Đức trước đó cùng ngày đã triệu Đại sứ Nga về cáo buộc liên quan đến các cuộc tấn công mạng, trong khi Liên minh châu Âu (EU) và Anh cũng công bố lệnh trừng phạt mới đối với Nga về vấn đề này.