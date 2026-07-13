Tin thế giới tối 13-7: Nga tuyên bố ngăn âm mưu tấn công căn cứ không quân chiến lược

(GLO)- Nga tuyên bố ngăn âm mưu tấn công căn cứ không quân chiến lược; Mỹ tiết lộ vũ khí lần đầu sử dụng để tấn công Iran; Cựu Tổng thống Hàn Quốc lãnh thêm 2 năm tù khổ sai... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 13-7.

Nga tuyên bố ngăn âm mưu tấn công căn cứ không quân chiến lược

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 13-7 cho biết tình báo Ukraine đã lên kế hoạch tấn công hai căn cứ không quân Shagol và Ukrainka, lần lượt ở dãy núi Ural và vùng Viễn Đông nước này.

FSB mô tả đây là chiến dịch "chưa từng có tiền lệ về quy mô và mức độ đe dọa", với sự tham gia trực tiếp của những người điều phối phương Tây.

FSB bắt giữ nghi phạm bị nghi ngờ đang chuẩn bị tấn công căn cứ không quân. Ảnh chụp màn hình: TASS

FSB thu được thông tin rằng tình báo Ukraine đã đưa thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) tự sát và trạm điều khiển mặt đất di động vào sâu trong lãnh thổ Nga. Sau khi tới gần hai sân bay mục tiêu, số linh kiện này đã được lắp ráp thành drone bên trong garage do các nghi phạm thuê và sẵn sàng xuất kích. FSB quyết định bắt các nghi phạm vào thời điểm này.

Đặc vụ Nga đã thu được tổng cộng 24 drone FPV, mỗi chiếc mang theo lượng thuốc nổ tương đương hơn một kg TNT. Chúng được trang bị các mô-đun điều khiển bằng AI có khả năng chống tác chiến điện tử.

Cơ quan này còn tịch thu hai trạm điều khiển mặt đất di động được gài thuốc nổ tự hủy, cũng như những thiết bị mà đặc vụ Ukraine sử dụng để liên lạc với người điều phối.

Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Mỹ tiết lộ vũ khí lần đầu sử dụng để tấn công Iran

Trong cuộc tấn công cuối tuần qua, Mỹ lần đầu tiên sử dụng máy bay không người lái và xuồng không người lái để nhắm vào các mục tiêu ở Iran.

Thông tin do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố. Tuy nhiên, CENTCOM không nêu cụ thể số lượng sử dụng.

Máy bay không người lái LUCAS của Mỹ Ảnh: CENTCOM

Hệ thống Tấn công Chiến đấu Không người lái Giá rẻ (LUCAS) này về bản chất là một phiên bản mô phỏng lại các máy bay không người lái Shahed 136 do Iran thiết kế.

“Những chiếc máy bay không người lái giá rẻ này được mô phỏng theo máy bay không người lái Shahed của Iran”, CENTCOM cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 13-7.

Về phần xuồng tấn công không người lái, nhà phân tích Carl Schuster, cựu giám đốc Trung tâm Tình báo Hợp nhất thuộc Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, cho biết Mỹ đã và đang thử nghiệm một vài loại.

Liên minh châu Âu công bố gói hỗ trợ 1 tỷ USD tái thiết Gaza

Liên minh châu Âu (EU) ngàđo-7 thông báo các nhà tài trợ châu Âu đã cam kết khoảng 1 tỷ USD để hỗ trợ giai đoạn phục hồi ban đầu tại Dải Gaza sau cuộc xung đột kéo dài.

Người dân tại Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXN

Phát biểu trước thềm hội nghị các nhà tài trợ diễn ra tại Brussels (Bỉ), Ủy viên Liên minh châu Âu phụ trách khu vực Địa Trung Hải Dubravka Suica cho biết gói hỗ trợ sẽ được sử dụng cho các dịch vụ thiết yếu như cấp nước, vệ sinh môi trường và xử lý chất thải. Theo bà Suica, điều quan trọng hiện nay là tạo điều kiện để nguồn hỗ trợ có thể đến được với người dân Gaza.

Theo giới chức Liên minh châu Âu, gói hỗ trợ cũng bao gồm một phần các khoản viện trợ đã được cam kết trước đó dành cho Gaza.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc lãnh thêm 2 năm tù khổ sai

Chiều 13-7, Tòa án Trung ương Seoul đã kết thúc phiên xét xử sơ thẩm đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol về cáo buộc vi phạm Luật Quỹ chính trị và tuyên thêm một bản án đối với bị cáo.

Tòa án Hàn Quốc tuyên phạt thêm cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol 2 năm tù khổ sai. Ảnh: Yonhap News

Theo cáo trạng được tuyên tại phiên tòa, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đã cố ý vi phạm một số quy định của Luật Quỹ chính trị của Hàn Quốc khi nhận khoản tiền 270 triệu won từ ông Myung Tae-kyun, một doanh nhân được biết đến với vai trò "môi giới chính trị".

Với hành vi này, Nhóm kiểm sát viên đặc biệt phụ trách điều tra vụ án liên quan đến lệnh thiết quân luật do ông Yoon ban bố rồi hủy bỏ trong đêm 3-12-2024 đã đề nghị mức án 4 năm tù khổ sai đối với cựu Tổng thống. Tuy nhiên, sau khi xem xét các tình tiết của vụ án và lời khai của các nhân chứng cũng như bị cáo, Tòa án Trung ương Seoul chỉ tuyên phạt ông Yoon Suk Yeol 2 năm tù khổ sai.

Nắng nóng đỉnh điểm tại Pháp: Cháy rừng dữ dội, 37 tỉnh báo động đỏ

Ngày 13-7, nắng nóng đỉnh điểm chạm ngưỡng hơn 42°C kết hợp gió lớn đang châm ngòi cho hàng loạt vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Pháp. Tình trạng thời tiết cực đoan đã buộc cơ quan khí tượng kích hoạt báo động đỏ tại 37 tỉnh thành, ảnh hưởng trực tiếp đến 26 triệu người.

Khói bốc lên trong vụ cháy rừng ở Pháp. Ảnh: Reuters

Lực lượng chức năng cho biết, một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, bùng phát vào chiều 12-7 gần vùng Noisy-sur-École, phía nam Thủ đô Paris và nhanh chóng lan rộng ra khu vực phía tây rừng Fontainebleau. Tính đến rạng sáng 13-7, chỉ trong vòng vài giờ, ngọn lửa đã thiêu rụi hơn 800 héc-ta rừng và vẫn chưa được khống chế. Khoảng 400 lính cứu hỏa cùng nhiều phương tiện đã được huy động xuyên đêm. Ít nhất 15 ngôi nhà nằm sâu trong rừng đã phải sơ tán khẩn cấp.

Tại miền Tây nước Pháp, một vụ cháy khác dọc theo rìa đường thuộc khu vực các quận phía bắc Angers cũng đã tàn phá gần 300 héc-ta đất nông nghiệp và thảm thực vật.

Khói bụi và lửa từ các đám cháy đã buộc cơ quan chức năng phải phong tỏa khẩn cấp các tuyến giao thông huyết mạch.