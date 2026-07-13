Tin thế giới sáng 13-7: Cháy lớn tại quán rượu ở Bangkok, 27 người thiệt mạng

(GLO)- Ukraine cải tổ chính phủ quy mô lớn; Mỹ dồn dập tấn công các mục tiêu ở Iran; Thái Lan: Cháy lớn tại quán rượu ở Bangkok, 27 người thiệt mạng; Châu Âu ghi nhận hơn 10.000 ca tử vong trong đợt nắng nóng cực đoan tháng 6... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 13-7.

Ukraine cải tổ chính phủ quy mô lớn

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo về một cuộc cải tổ chính phủ để thúc đẩy các ưu tiên chính sách đối ngoại nhằm nhanh chóng chấm dứt xung đột với Nga.

Trong một bài đăng trên kênh Telegram ngày 12-7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, “các thay đổi nhân sự sẽ bắt đầu tại Ukraine để đảm bảo việc thực hiện chiến lược chính trị cập nhật”.

Thủ tướng Ukraine Yulia Sviridenko. Ảnh: AFP

Ông nói thêm rằng ông đã thảo luận về những thay đổi về nội các với Thủ tướng Yulia Sviridenko. Thủ tướng đương nhiệm đã xác nhận sẽ từ chức để đảm nhận một vai trò khác trong chính phủ mới. Bà cho rằng, những thay đổi cần thiết nhằm củng cố hoạt động của chính phủ, và mối quan hệ của Kiev với các đối tác quốc tế. Quyết định này vẫn cần phải được quốc hội thông qua.

"Ukraine đang thay đổi chiến lược chính trị của mình. Mỗi hướng đi ưu tiên trong chính sách đối ngoại sẽ do một cá nhân cụ thể có bề dày kinh nghiệm giám sát, người có khả năng thực hiện các thỏa thuận đã đạt được ở cấp lãnh đạo và đáp ứng kỳ vọng của người dân Ukraine", ông Zelensky cho biết.

Đảng của ông Zelensky sẽ họp vào ngày 14-7 để thảo luận về các thay đổi nhân sự.

Mỹ dồn dập tấn công các mục tiêu ở Iran

Cuối ngày 12-7, Mỹ đã thực hiện một số cuộc không kích vào các hệ thống tên lửa và phòng không của Iran, đồng thời nhắm mục tiêu vào các tàu cao tốc nhỏ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại một số địa điểm xung quanh eo biển Hormuz.

Tàu chiến Mỹ khai hỏa vào Iran. Ảnh: Reuters

Truyền thông Iran cho biết đã có các cuộc tấn công bằng tên lửa và các vụ nổ xung quanh cảng Bandar Abbas, nơi đặt các cơ sở quân sự trên eo biển, và đảo Qeshm gần đó.

Đến rạng sáng nay 13-7 theo giờ Iran, Mỹ tiếp tục tiến hành một đợt tấn công mới. Các vụ nổ được ghi nhận ở đảo Qeshm, Jask, Sirik và Bandar Abbas.

CENTCOM cho biết Tổng thống Donald Trump đã “chỉ thị thực hiện các cuộc không kích nhằm bắt các lực lượng Iran phải chịu trách nhiệm” về các vụ tấn công gần đây nhằm vào các tàu thương mại qua eo biển Hormuz.

Thái Lan: Cháy lớn tại quán rượu ở Bangkok, 27 người thiệt mạng

Giới chức Thái Lan cho biết một đám cháy lớn đã bao trùm một quán rượu ở thủ đô Bangkok vào rạng sáng 13-7 (theo giờ địa phương), khiến ít nhất 27 người thiệt mạng trước khi lực lượng cứu hỏa khống chế được ngọn lửa.

Ảnh chụp màn hình từ video ghi lại vụ cháy lớn tại quán bar Rong Beer Na Lat Phrao ở Bangkok. Ảnh: timesnownews.com

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu với báo giới tại hiện trường rằng 27 người đã tử vong và một số người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Ông cho biết nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.

Ông Anutin cho hay một nhạc sỹ đang biểu diễn tại quán rượu kể lại rằng đã nhìn thấy khói bốc ra từ một cầu dao điện gần sân khấu trước khi mất điện, sau đó một tiếng nổ vang lên và khói đặc nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực. Thủ tướng Thái Lan thông tin thêm rằng nhiều nạn nhân được tìm thấy trong các phòng vệ sinh ở phía sau quán rượu.

Lực lượng cứu hỏa mất khoảng nửa giờ để khống chế đám cháy.

Chile: Ô tô lao vào đám đông khiến ít nhất 6 người thiệt mạng

Ngày 12-7, cảnh sát Chile thông báo ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương sau khi một ô tô lao lên vỉa hè rồi tông vào đám đông tại khu chợ Caupolicán ở thành phố ven biển Viña del Mar, miền Trung Chile.

Cảnh sát và lính cứu hỏa đang làm việc bên cạnh chiếc xe đã tông vào nhiều người tại một khu chợ đường phố ở Vina del Mar, Chile. Ảnh: AFP

Vụ tai nạn xảy ra tại khu dân cư Gómez Carreño, cách thủ đô Santiago khoảng 120 km về phía Tây. Tài xế đã bị bắt giữ và những lời khai ban đầu cho thấy chiếc xe đã chạy với tốc độ cao trước khi xảy ra tai nạn. Kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy tài xế không sử dụng rượu bia. Theo nhận định ban đầu, mặt đường trơn do mưa phùn có thể là một trong những yếu tố khiến người này mất lái.

Danh tính các nạn nhân chưa được công bố. Theo chính quyền địa phương, phần lớn người thiệt mạng được cho là các tiểu thương đang buôn bán tại khu chợ, nơi có nhiều quầy hàng thực phẩm, rau củ, trái cây và hàng tiêu dùng.

Trong khi đó Lực lượng Hải quân Chile xác nhận tài xế là một hạ sĩ quan thuộc lực lượng Thủy quân lục chiến, đang ngoài giờ làm nhiệm vụ và điều khiển xe cá nhân khi xảy ra vụ việc.

Châu Âu ghi nhận hơn 10.000 ca tử vong trong đợt nắng nóng cực đoan tháng 6

Dữ liệu do mạng lưới giám sát tử vong EuroMOMO công bố cho thấy các quốc gia châu Âu đã ghi nhận hơn 10.000 ca tử vong vượt mức bình thường trong đợt nắng nóng kỷ lục bao trùm phần lớn khu vực Tây Âu vào cuối tháng 6.

Người dân giải nhiệt tại một đài phun nước trong đợt nắng nóng ở Madrid, Tây Ban Nha, ngày 7 -7-2026. Ảnh: Reuters

Ông Lasse Vestergaard, Trưởng khoa Y tại Viện Huyết thanh Quốc gia Đan Mạch - nơi đặt trụ sở của EuroMOMO - nhận định việc ghi nhận số ca tử vong vượt mức bình thường cao như vậy vào thời điểm này trong năm là điều bất thường. Theo ông Vestergaard, rất khó để lý giải mức tử vong tăng cao bằng nguyên nhân nào khác ngoài đợt nắng nóng cực đoan.

Theo EuroMOMO, trong tám tuần trước khi đợt nắng nóng xảy ra, số ca tử vong trung bình tại các quốc gia tham gia thống kê thấp hơn khoảng 500 ca mỗi tuần so với mức thông thường. Cơ quan này cũng lưu ý các số liệu hiện nay vẫn mang tính sơ bộ và có thể được điều chỉnh khi có thêm dữ liệu.