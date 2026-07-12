Tin thế giới tối 12-7: Nga tuyên bố tập kích hạ tầng cảng biển Ukraine

(GLO)- Nga tuyên bố tập kích hạ tầng cảng biển Ukraine; Iran tấn công loạt căn cứ vùng Vịnh đáp trả Mỹ; Xả súng tại lễ hội đường phố ở Canada, 2 người thiệt mạng... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 12-7.

Nga tuyên bố tập kích hạ tầng cảng biển Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trong đêm 11-7, quân đội nước này đã tiến hành các đợt tập kích hiệp đồng bằng vũ khí chính xác tầm xa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các mục tiêu quân sự tại khu vực Odessa và Chornomorsk của Ukraine.

Lính cứu hoả cố gắng dập tắt đám cháy sau một vụ tấn công của Nga vào khu vực Odessa, Ukraine. Ảnh: Reuters

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng Nga đã sử dụng vũ khí chính xác tầm xa và máy bay không người lái thực hiện các đòn tiến công và đánh trúng cơ sở hạ tầng tại các cảng Odessa và Chornomorsk, bao gồm các khu vực được cho là sử dụng để bốc dỡ, lưu trữ hàng hóa quân sự và nhiên liệu, cùng trung tâm logistics của Công ty vận tải Odtrans.

Theo phía Nga, hai tàu chở hàng khô, một phà vận chuyển hàng hóa phục vụ Lực lượng Vũ trang Ukraine, một tàu tuần tra hộ tống, các bồn chứa nhiên liệu và một số hạng mục thuộc trung tâm trung chuyển tại cảng Chornomorsk cũng đã bị đánh trúng. Ngoài ra, Nga tuyên bố một máy bay không người lái Geran đã tấn công một trạm phân phối khí đốt tại thành phố Kramatorsk.

Bên cạnh đó, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và tiêu diệt 585 UAV cánh cố định của Ukraine trên nhiều địa phương, bao gồm khu vực Moscow, bán đảo Crimea, vùng Crimea, vùng Krasnodar cùng nhiều tỉnh của Nga, cũng như trên vùng biển Azov và Biển Đen.

Iran tấn công loạt căn cứ vùng Vịnh đáp trả Mỹ

Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đã tấn công và vô hiệu hóa con tàu thứ hai tại eo biển Hormuz trong sáng ngày 12-7 vì vi phạm quy định. Đồng thời, Iran còn phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ không quân chiến lược Al Udeid của Mỹ tại Qatar, phá hủy trung tâm bảo dưỡng chiến đấu cơ và cơ sở chỉ huy và kiểm soát tại đây.

Iran dùng tên lửa bắn cảnh cáo tàu vi phạm tại eo Hormuz. Ảnh: WANA

Bên cạnh đó, IRGC còn tấn công địa điểm radar quân sự Mỹ tại Kuwait. Các cơ sở hỗ trợ và tiếp nhiên liệu cho tàu sân bay Mỹ tại cảng Duqm (Oman), các trung tâm hỗ trợ hậu cần cho tàu chiến Mỹ cũng bị tấn công nặng nề trong hành động "đáp trả" của Iran.

Theo AFP, còi báo động và nhiều vụ nổ đã được nghe thấy tại Qatar, UAE và Bahrain.

Quân đội Mỹ sau đó tiến hành đợt không kích thứ ba trong tuần nhằm vào Iran, đánh trúng xấp xỉ 140 mục tiêu quân sự, gồm cơ sở tên lửa, máy bay không người lái (UAV), kho vũ khí, mạng lưới liên lạc và cơ sở giám sát bờ biển.

Qatar khuyến cáo tất cả tàu thuyền ngừng hoạt động trên biển

Qatar đã kêu gọi tất cả tàu thuyền tạm thời ngừng hoạt động hàng hải và di chuyển trên biển cho đến khi có thông báo mới.

Theo Bộ Giao thông Vận tải Qatar, biện pháp này được đưa ra nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và áp dụng đối với cả tàu thuyền phục vụ mục đích giải trí, tàu cá và mô tô nước.

Tàu thuyền trên eo biển Hormuz. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Khuyến cáo trên xuất hiện trong bối cảnh rạng sáng 12-7, Qatar đã hứng chịu cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran nhằm vào căn cứ không quân Al Udeid. Ít nhất ba người bị thương do mảnh vỡ rơi xuống sau khi các tên lửa bị đánh chặn và đã được đưa tới bệnh viện điều trị.

Qatar tuyên bố nước này có quyền đáp trả. Bộ Ngoại giao Qatar khẳng định: "Qatar cho rằng Iran hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý đối với các hành động tấn công này cũng như mọi hệ quả và hậu quả phát sinh".

Bộ Ngoại giao Qatar cũng tuyên bố các cuộc tấn công là hành vi vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này, đồng thời là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

Xả súng tại lễ hội đường phố ở Canada, 2 người thiệt mạng

Tối 11-7, hai người thiệt mạng và ít nhất 6 người khác bị thương trong vụ xả súng hàng loạt tại lễ hội đường phố Salsa on St. Clair ở Toronto, Canada.

Cảnh sát nhận được thông tin về vụ xả súng ngay sau 20h tối 11-7 và đã tiến hành phong tỏa khu vực. Các nghi phạm hiện vẫn đang lẩn trốn.

Lực lượng chức năng được triển khai tại hiện trường vụ xả súng. Ảnh: ANTT

“Số lượng lớn cảnh sát vẫn đang hiện diện trong khu vực khi các sĩ quan tiếp tục điều tra vụ xả súng. Vui lòng tiếp tục tránh khu vực này và làm theo hướng dẫn của nhân viên ứng phó khẩn cấp”, cảnh sát cho biết.

Phó cảnh sát trưởng Frank Barredo sau đó cho biết trong cuộc họp báo rằng “đây dường như là vụ đấu súng giữa 2 cá nhân”. Ông nói thêm rằng 2 khẩu súng đã được thu hồi tại hiện trường.

Tổng thống Trump bật đèn xanh cho cây cầu 4,5 tỷ USD nối Mỹ và Canada

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút lại phản đối đối với cầu quốc tế Gordie Howe, mở đường cho công trình trị giá 4,5 tỷ USD kết nối bang Michigan với tỉnh bang Ontario của Canada đi vào hoạt động từ ngày 27-7.

Quang cảnh cầu Gordie Howe kết nối Mỹ và Canada. Ảnh: Wikimedia Commons

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 12-7, ông Trump bày tỏ kỳ vọng cây cầu sẽ mang lại thành công lâu dài cho cả Mỹ và Canada. Quyết định này chấm dứt tình trạng bế tắc kéo dài quanh một trong những dự án hạ tầng xuyên biên giới lớn nhất Bắc Mỹ.

Cầu Gordie Howe bắc qua sông Detroit, nối thành phố Windsor thuộc tỉnh bang Ontario với thành phố Detroit của bang Michigan. Công trình có sáu làn xe, dài khoảng 2,5 km và sử dụng thiết kế dây văng. Nhịp chính dài 853 mét, được giới thiệu là nhịp cầu dây văng dài nhất Bắc Mỹ.

Dự án được khởi động cách đây 13 năm nhưng nhiều lần chậm tiến độ do các vấn đề xây dựng, pháp lý và bất đồng giữa hai nước. Một lễ khánh thành dự kiến diễn ra vào tháng 6-2026 cũng bị hoãn khi chính quyền Tổng thống Trump yêu cầu đàm phán lại thỏa thuận lâu năm giữa Washington và Ottawa.