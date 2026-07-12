Tin thế giới sáng 12-7: Mỹ không kích đáp trả Iran sau vụ nổ súng cảnh báo tàu hàng trên eo biển Hormuz

(GLO)- Ukraine tấn công hàng chục tàu dầu Nga; Mỹ không kích đáp trả Iran sau vụ nổ súng cảnh báo tàu hàng trên eo biển Hormuz; Động đất kép ở Venezuela: Số người thiệt mạng đã tăng lên 4.333... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 12-7.

Ukraine tấn công hàng chục tàu dầu Nga

UAV Ukraine đã tấn công 21 tàu chở dầu của Liên bang Nga cùng 7 tàu khác trên Biển Azov trong đêm 11-7, trong khi Moscow được cho là đã dừng hoạt động vận tải qua tuyến kênh đào trọng yếu nối sông Don với Biển Azov.

Các tàu của Liên bang Nga trên Biển Azov được cho là đã bị thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine tấn công trong đêm 11-7-2026. Ảnh: Robert “Madyar” Brovdi/Telegram

Báo The Kyiv Independent dẫn tuyên bố của ông Robert “Madyar” Brovdi, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine cho biết các thiết bị bay không người lái của Ukraine đã đánh trúng 21 tàu chở dầu, 4 tàu kéo, 2 tàu chở hàng khô và 1 tàu chuyên dụng, thực hiện tổng cộng 73 đòn tấn công thành công trong chiến dịch diễn ra qua đêm.

Viết trên Telegram, ông Brovdi cho biết: “Hạm đội tàu chở dầu ‘bóng tối’ đang thu hẹp đáng kể” và “có vẻ như hoạt động lưu thông qua Eo biển Kerch đã bị dừng lại”.

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết các tàu chở dầu này được sử dụng để vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ nhằm lách các lệnh trừng phạt quốc tế. Trong khi đó, các tàu kéo, tàu chở hàng khô và tàu chuyên dụng hỗ trợ hoạt động hậu cần quân sự, vận chuyển hàng hóa và duy trì cơ sở hạ tầng cảng biển của Nga.

Mỹ không kích đáp trả Iran sau vụ nổ súng cảnh báo tàu hàng trên eo biển Hormuz

Sáng ngày 12-7, quân đội Mỹ đã bắt đầu một đợt không kích mới nhằm vào Iran sau khi quốc gia vùng Vịnh tấn công một tàu chở container tại eo biển Hormuz khiến một thuyền viên mất tích.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo hành động để đáp trả việc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công một tàu tại eo biển Hormuz và đóng cửa tuyến đường thủy cho đến khi có thông báo mới.

Tàu hàng trên eo biển Hormuz. Ảnh: vov

CENTCOM đăng trên mạng xã hội X rằng các cuộc không kích được tiến hành sau khi Iran "ngang nhiên tấn công M/V GFS Galaxy, tàu chở container treo cờ Cyprus đang di chuyển qua eo biển Hormuz.

"Có một thành viên thủy thủ đoàn dân sự bị mất tích, và con tàu không thể tiếp tục hành trình do xảy ra hỏa hoạn trên tàu và khoang máy bị hư hại nghiêm trọng", CENTCOM cho biết thêm.

Trang tin Axios dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên, các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu ở khu vực gần eo biển Hormuz. Truyền thông Iran đưa tin về các vụ nổ được nghe thấy ở một số khu vực ven biển dọc theo eo biển Hormuz, bao gồm Bushehr và Asaluyeh. Ba vụ nổ được cho là đã xảy ra ở Bandar Abbas và hai vụ ở Sirik, cùng với các vụ nổ khác ở đảo Qeshm.

Mỹ và Israel ra tuyên bố trái ngược về hoạt động quân sự ở Liban

Phái đoàn quân sự Mỹ ngày 11-7 đã làm việc với Bộ Chỉ huy Quân đội Liban tại thủ đô Beirut để thảo luận cơ chế triển khai kế hoạch Israel rút quân khỏi khu vực thí điểm đầu tiên ở miền Nam Liban theo thỏa thuận khung đạt được giữa các bên hôm 26-6.

Một đơn vị pháo binh Israel vượt qua biên giới tiến vào Liban, ngày 27-5-2026. Ảnh: Reuters

Một quan chức quân đội Liban giấu tên tiết lộ hai bên tập trung trao đổi về các bước triển khai để Israel rút quân khỏi khu vực thí điểm đầu tiên, qua đó tạo điều kiện để Quân đội Liban tiếp quản và triển khai lực lượng.

Trái ngược với những động thái từ phía Mỹ, giới chức quốc phòng Israel cùng ngày xác nhận Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang chuẩn bị cho khả năng duy trì hiện diện quân sự lâu dài tại miền Nam Liban, đồng thời khẳng định chưa nhận được chỉ thị rút quân khỏi các khu vực đang kiểm soát.

Phía Israel nhận định Hezbollah đang tận dụng thời gian ngừng bắn để tái tổ chức lực lượng, bổ sung quân và tích trữ vũ khí. Do đó, IDF cho rằng cần duy trì quyền tự do hành động quân sự nhằm triệt phá các mối đe dọa trực tiếp, đồng thời tiếp tục phá hủy hệ thống hầm ngầm và cơ sở hạ tầng của Hezbollah từ sông Litani đến khu vực sát Đường Vàng.

Động đất kép ở Venezuela: Số người thiệt mạng đã tăng lên 4.333

Theo số liệu do Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez công bố tại cuộc họp báo ngày 11-7, số người thiệt mạng trong trận động đất kép tại nước này đã tăng lên 4.333 người.

Các lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm thấy nhiều nạn nhân. Ảnh: Direct Relief

Ông Jorge Rodriguez cho biết các hoạt động tìm kiếm vẫn còn tiếp tục.

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez phát biểu: "Tính đến ngày 11 tháng 7 năm 2026, số người Venezuela thiệt mạng do ảnh hưởng trực tiếp của trận động đất kinh hoàng ngày 24 tháng 6 là 4.333 người, 16.740 người bị thương và 6.462 người được các nhân viên cứu hộ Venezuela từ khắp cả nước giải cứu. Tính đến đúng 40 phút trước, khi trận dư chấn cuối cùng xảy ra, đã có 1.203 dư chấn kể từ chiều ngày 24-6 cho đến nay. Chúng tôi vẫn đang tích cực tìm kiếm dấu hiệu sự sống tại một hoặc hai địa điểm, vì một trong số đó vẫn chưa chắc chắn. Phần lớn thiết bị do các đội cứu hộ quốc tế mang đến được thiết kế để phát hiện nhịp tim hoặc thân nhiệt, những dấu hiệu cho thấy có sự sống ở đó, dù là con người hay thú cưng bị mắc kẹt dưới đống đổ nát”.

Các nỗ lực tái thiết cho người dân đang được chính phủ tiến hành. Chính quyền cũng đã xác định được khoảng 40 khu đất, tổng diện tích khoảng 584.000m2, cho các dự án nhà ở tại Osma và Chuspa.