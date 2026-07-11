Tin thế giới tối 11-7: Nga phóng loạt tên lửa đạn đạo vào thủ đô Ukraine

(GLO)- Nga phóng loạt tên lửa đạn đạo vào thủ đô Ukraine; Tổng thống Trump cảnh báo 1.000 tên lửa sẵn sàng lao tới Iran; Tổng thống Trump cảnh báo 1.000 tên lửa sẵn sàng lao tới Iran... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 11-7.

Nga phóng loạt tên lửa đạn đạo vào thủ đô Ukraine

Ít nhất 10 người đã bị thương sau khi Nga phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo vào thủ đô Kiev của Ukraine sáng sớm 11-7. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh các lực lượng Ukraine đang chờ nguồn cung cấp đạn dược phòng không mới.

Khói bốc lên nghi ngút tại nội đô Kiev sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga rạng sáng ngày 11-7. Ảnh: Reuters

Nhiều nhân chứng tại Kiev cho biết đã nghe thấy loạt tiếng nổ lớn trong thành phố vào rạng sáng 11-7 trước khi cảnh báo không kích được ban bố.

Lực lượng Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 6 tên lửa đạn đạo, 6 tên lửa hành trình và 121 máy bay không người lái; đồng thời cho biết Ukraine đã bắn hạ ít nhất 2 tên lửa hành trình và 111 máy bay không người lái của đối phương.

Theo thống kê của Không quân Ukraine, tổng cộng 11 địa điểm trên cả nước đã bị tấn công trong loạt không kích mới nhất.

Tổng thống Trump cảnh báo 1.000 tên lửa sẵn sàng lao tới Iran

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 11-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ phóng hàng nghìn tên lửa vào Iran nếu nước này định ám sát ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WANA

Hãng thông tấn Anadolu dẫn bài đăng của ông Trump viết: "1.000 tên lửa đã khóa mục tiêu và sẵn sàng khai hỏa nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran, cùng với hàng nghìn tên lửa khác sẽ lập tức được phóng tiếp theo nếu chính phủ Iran thực hiện lời đe dọa như đã được nhắc đến ở nhiều nơi trên thế giới, nhằm ám sát hoặc tìm cách ám sát Tổng thống đương nhiệm của Mỹ và trong trường hợp này là tôi!".

Ông Trump cho biết thêm, mệnh lệnh đã được ban và khẳng định quân đội Mỹ "sẵn sàng, quyết tâm và đủ năng lực" trong thời hạn một năm để xóa sổ và phá hủy hoàn toàn mọi khu vực của Iran.

Trung Quốc, Triều Tiên nhất trí tăng cường hợp tác

Ngày 11-7, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Triều Tiên Pak Thae Song tại thủ đô Bắc Kinh.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Triều Tiên Pak Thae Song tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ngày 10 - 7 - 2026. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Ông Lý Cường khẳng định duy trì và phát triển quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên là chính sách nhất quán của Bắc Kinh, đồng thời bày tỏ sẵn sàng cùng Bình Nhưỡng tăng cường trao đổi cấp cao, củng cố tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác kinh tế - thương mại, kết nối hạ tầng, y tế, giáo dục và giao lưu nhân dân. Ông kêu gọi hai nước tăng cường phối hợp chiến lược để bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng cũng như công bằng, công lý quốc tế.

Về phần mình, Thủ tướng Pak Thae Song khẳng định Triều Tiên nhất trí tăng cường trao đổi cấp cao, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học - công nghệ, văn hóa và phối hợp trên các vấn đề quốc tế, nhân dịp kỷ niệm 65 năm Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác và tương trợ giữa hai nước.

Syria bắt giữ thủ lĩnh cấp cao IS, triệt phá nhiều mạng lưới khủng bố ở miền Nam

Lực lượng an ninh Syria vừa thông báo đã triệt phá nhiều mạng lưới của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hoạt động ở miền Nam nước này, đồng thời bắt giữ Firas al-Dagher, một nhân vật cấp cao của IS từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo trong tổ chức.

Một nghi phạm là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị Bộ Nội vụ Syria bắt giữ trong chiến dịch an ninh phối hợp với Cơ quan Tình báo Tổng hợp tại miền Nam Syria. Ảnh: Bộ Nội vụ Syria

Theo Bộ Nội vụ Syria, chiến dịch được triển khai với sự phối hợp của Bộ Nội vụ và Cơ quan Tình báo Tổng hợp, được đánh giá là một trong những chiến dịch chống khủng bố lớn nhất kể từ khi Syria bước vào giai đoạn chuyển tiếp chính trị.

Kết quả điều tra cho thấy Firas al-Dagher từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy chỉ huy của IS, trước khi trở thành trợ lý thân cận của thủ lĩnh tối cao của IS.

Ngoài al-Dagher, lực lượng an ninh còn bắt giữ nhiều thành viên IS bị cáo buộc tham gia các vụ ám sát, cướp có vũ trang và hoạt động tài trợ khủng bố. Các nghi phạm bị bắt trong một loạt cuộc đột kích đồng loạt nhằm vào nhiều địa điểm ở miền Nam Syria.

Bộ Nội vụ Syria cho biết nhóm này đã sử dụng các vụ ám sát và cướp tiệm vàng tại tỉnh Daraa để gây quỹ cho hoạt động của IS. Số vàng cướp được sau đó được bán nhằm tài trợ cho các hoạt động của tổ chức.