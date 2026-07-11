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Thế giới

Mỹ thúc đẩy dự luật trừng phạt mới nhằm gia tăng sức ép đối với Nga

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo Reuters, AP, Financial Times)

(GLO)- Bốn Thượng nghị sĩ của cả hai đảng tại Mỹ ngày 10-7 thông báo, họ đạt được đồng thuận với chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc thúc đẩy một dự luật mới về trừng phạt Nga, mở đường cho quá trình xem xét và thông qua dự luật trong thời gian tới.

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Mỹ thúc đẩy dự luật trừng phạt mới với dầu mỏ Nga. Ảnh minh họa

Theo các Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal, Lindsey Graham, Jeanne Shaheen và Roger Wicker, hai bên đã thống nhất những nội dung chính của dự luật sửa đổi sau quá trình làm việc kéo dài nhiều tháng. Các nghị sĩ cho biết dự luật sẽ sớm được công bố chính thức để trình Quốc hội xem xét.

Các thượng nghị sĩ nhấn mạnh, trong bối cảnh xung đột tại Ukraine vẫn tiếp diễn, Quốc hội và chính quyền Mỹ cần phối hợp triển khai các công cụ nhằm gia tăng sức ép kinh tế đối với Nga, trong đó có các biện pháp nhằm vào những quốc gia tiếp tục mua dầu mỏ và khí đốt của Nga, nguồn thu được cho là góp phần duy trì hoạt động quân sự của Moscow.

Phát biểu tại Kiev sau cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho biết Nhà Trắng đã bày tỏ ủng hộ bản dự luật mới. Theo ông, sự đồng thuận này tạo điều kiện để dự luật được thúc đẩy tại Quốc hội và có thể trở thành luật sau khi hoàn tất quy trình lập pháp.

Ông Graham cũng nhận định văn bản sẽ bổ sung thêm công cụ cho Tổng thống Donald Trump trong các nỗ lực nhằm thúc đẩy chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Theo nội dung dự luật mới, các biện pháp trừng phạt sẽ hướng tới những quốc gia tiếp tục duy trì quan hệ thương mại với Nga, đặc biệt là các nước nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt của Moscow, nếu Nga không đạt tiến triển trong các cuộc đàm phán hướng tới một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh sự ủng hộ của Thượng nghị sĩ Graham đối với dự luật, đồng thời cho rằng việc tăng cường các biện pháp trừng phạt sẽ góp phần gia tăng sức ép đối với Nga.

Theo hãng tin AP, tiến trình thúc đẩy dự luật diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng quốc tế tiếp tục chịu tác động từ những diễn biến mới tại Trung Đông. Trước đó, Chính phủ Mỹ đã để hết hiệu lực giấy phép tạm thời cho phép một số quốc gia tiếp tục mua dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga, cơ chế được áp dụng nhằm hỗ trợ các nước chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng năng lượng.

Financial Times cho biết việc đạt được đồng thuận với Nhà Trắng được xem là bước tiến quan trọng đối với sáng kiến lập pháp do Thượng nghị sĩ Lindsey Graham và Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal khởi xướng. Theo Văn phòng Thượng nghị sĩ Graham, dự luật là kết quả của quá trình phối hợp giữa các nghị sĩ thuộc cả hai đảng trong nhiều tháng qua nhằm tăng cường sức ép kinh tế đối với Nga và các đối tác tiếp tục nhập khẩu năng lượng của nước này.

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