Tin thế giới sáng 11-7: Tổng thống Ukraine tuyên bố tấn công mọi nhà máy lọc dầu Nga

(GLO)- Tổng thống Ukraine tuyên bố tấn công mọi nhà máy lọc dầu Nga; EU nhất trí mở giai đoạn đàm phán gia nhập mới với Ukraine và Moldova; Mỹ và Iran chưa tìm được tiếng nói chung về nối lại đàm phán... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 22-7.

Tổng thống Ukraine tuyên bố tấn công mọi nhà máy lọc dầu Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 10-7 tuyên bố, hiện không còn bất kỳ nhà máy lọc dầu nào của Nga chưa từng bị vũ khí Ukraine tấn công.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

"Máy bay không người lái của Ukraine đã vươn tới Siberia và tấn công nhà máy lọc dầu ở Omsk, cách Ukraine gần 2.500km. Giờ đây, không còn nhà máy lọc dầu nào của Nga nằm ngoài tầm bắn của vũ khí Ukraine", ông Zelensky nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết nước này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở dầu khí của Nga tại các khu vực Saratov, Rostov, Tver, Stavropol và Krasnodar, cũng như tại Tatarstan và Bashkortostan.

Ngoài ra, một sân bay quân sự ở vùng Voronezh và một cơ sở chiến lược tại Tver cũng đã bị tấn công. Ukraine cũng sử dụng máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu ở các vùng Moscow, Leningrad và Bryansk.

Ông Zelensky khẳng định "kế hoạch trừng phạt tầm xa" của Ukraine nhằm vào Nga đang được triển khai đúng lộ trình. Ông Zelensky khẳng định Nga đang đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng về nguồn cung xăng dầu.

Nga chặn âm mưu tập kích căn cứ không quân bằng máy bay không người lái AI

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 10-7 cho biết các đặc vụ đã tịch thu 13 thiết bị bay không người lái điều khiển bằng AI tại một địa điểm ở tỉnh Rostov, tây nam đất nước.

"Số thiết bị này được tuồn vào Nga để tấn công căn cứ không quân Rostov-on-Don Bắc tại thủ phủ của tỉnh Rostov. Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) đã móc nối với một công dân Nga để thực hiện cuộc tập kích, hứa hẹn thưởng tiền cho người này nếu kế hoạch thành công", thông báo có đoạn.

Đặc vụ FSB tịch thu và khám nghiệm drone AI trong video công bố ngày 10-7. Video: FSB, RIA Novosti

Người đàn ông được GUR liên hệ đã báo cho cơ quan hành pháp Nga và hợp tác với cuộc điều tra, giúp FSB tiến hành biện pháp phản gián và lừa tình báo Ukraine chuyển trước 20% tiền thưởng. Người này được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự do đã tự nguyện hỗ trợ lực lượng chức năng, theo an ninh Nga.

Kết quả khám nghiệm cho thấy mỗi thiết bị bay không người lái (drone) có thể mang theo thiết bị nổ tự chế với sức công phá tương đương hơn một kg thuốc nổ TNT.

EU nhất trí mở giai đoạn đàm phán gia nhập mới với Ukraine và Moldova

Ngày 10-7, Đại sứ 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã đạt đồng thuận về việc mở Cụm chương mới cho tiến trình đàm phán kết nạp Ukraine và Moldova, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hội nhập châu Âu của hai quốc gia Đông Âu này.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải). Ảnh: Reuters

Theo kết quả cuộc họp diễn ra ngày 10-7, việc mở Cụm chương 6 liên quan đến lĩnh vực đối ngoại đã nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của các Đại sứ của 27 quốc gia thành viên EU và các thủ tục chính thức cho từng nước sẽ được tiến hành vào ngày 14-7.

Cụm chương mới được thông qua sau khi tân Thủ tướng Hungary Péter Magyar rút lại quyền phủ quyết đối với việc mở Cụm chương 1- nhóm “các vấn đề nền tảng”, qua đó tạo đà cho vòng mở khóa mới. Cụm chương thứ 6 cũng được đánh giá là “dễ mở” hơn so với các cụm khác, chủ yếu do nội dung của Cụm này tập trung vào chính sách đối ngoại và hợp tác quốc tế, vốn là lĩnh vực ít yêu cầu cải cách sâu rộng hơn so với các cụm khác.

Mỹ và Iran chưa tìm được tiếng nói chung về nối lại đàm phán

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10-7 cho biết nước này đã đồng ý tiếp tục các cuộc đàm phán với Iran, nhưng một lần nữa khẳng định thỏa thuận ngừng bắn giữa hai quốc gia đã chấm dứt.

Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: "Iran đã yêu cầu chúng tôi tiếp tục 'đàm phán.' Chúng tôi đã đồng ý làm điều đó, nhưng Mỹ đã tuyên bố với họ một cách dứt khoát rằng: Lệnh ngừng bắn đã kết thúc!."

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh Getty

Tuy nhiên, Iran phủ nhận việc nước này đề nghị đàm phán với Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nhấn mạnh Tehran không tìm cách đàm phán với Washington.

Trưởng đoàn đàm phán của Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố Tehran sẵn sàng "phòng thủ toàn diện" nếu Washington không tuân thủ Bản ghi nhớ đạt được hồi tháng trước và Iran sẽ “không bao giờ chịu khuất phục trước sự áp bức."

Trưởng đoàn đàm phán Iran lưu ý ông từng thẳng thắn nói với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance rằng Tehran không tin tưởng Washington và theo quan điểm của ông, chỉ những ai sẵn sàng cho chiến tranh mới có thể đàm phán với Mỹ.