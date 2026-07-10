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Thế giới

Tin thế giới tối 10-7: Nga nêu mục tiêu cho hoạt động quân sự ở Ukraine

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BẢO NGỌC BẢO NGỌC (TTXVN, vov)

(GLO)- Nga nêu mục tiêu cho hoạt động quân sự ở Ukraine; Mỹ tiếp tục đàm phán kỹ thuật với Iran bất chấp căng thẳng; Hàn Quốc hỗ trợ khẩn cấp 1,54 triệu USD khắc phục hậu quả mưa lớn... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 10-7. 

Nga nêu mục tiêu cho hoạt động quân sự ở Ukraine

Nga tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine cho đến khi đạt được các mục tiêu mà Tổng thống Vladimir Putin đã đề ra năm 2024.

"Tổng thống đã khẳng định rõ ràng rằng chúng tôi sẽ tiếp tục đạt được các mục tiêu vốn đã được vạch ra vào tháng 6-2024 trong bài phát biểu của ông Vladimir Putin tại Bộ Ngoại giao", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu trong một cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Mozambique Maria Manuela Lucas ngày 9-7.

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Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Vào thời điểm đó, ông Putin nói Ukraine phải rút quân hoàn toàn khỏi các tỉnh Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia đang bị Nga kiểm soát một phần và từ bỏ các tham vọng gia nhập NATO của mình.

Kiev đã bác bỏ các yêu sách này vì cho rằng điều đó trên thực tế sẽ tương đương với một sự đầu hàng.

Trong các phát biểu hôm qua, ông Lavrov cũng cáo buộc phương Tây "giả vờ sẵn sàng đàm phán" và nói thêm rằng "nguồn dự trữ thiện chí và hy vọng của Nga đã hoàn toàn cạn kiệt".

Mỹ tiếp tục đàm phán kỹ thuật với Iran bất chấp căng thẳng

Bất chấp các đợt không kích và trả đũa quân sự dồn dập tại Vùng Vịnh, cả Mỹ và Iran hiện vẫn duy trì các kênh đàm phán kỹ thuật. Diễn biến này cho thấy hai bên vẫn đang nỗ lực để ngỏ giải pháp ngoại giao nhằm ngăn chặn một cuộc xung đột toàn diện tại Trung Đông.

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Khói bốc lên sau các vụ không kích của lực lượng Mỹ-Israel nhằm vào các mục tiêu ở Tehran, Iran. Ảnh: ANI/TTXVN

Ngày 9-7, một quan chức Mỹ cho biết nước này sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán kỹ thuật với Iran nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao, dù xung đột giữa hai bên tiếp tục leo thang, với các đợt tấn công quân sự và biện pháp trả đũa trong những ngày gần đây.

Theo quan chức trên, chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn duy trì mục tiêu giải quyết bất đồng thông qua đối thoại, song khẳng định các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz là "hành động khủng bố" và không thể chấp nhận.

Mỹ cho rằng Iran đã vi phạm các cam kết trong bản ghi nhớ đạt được giữa hai bên hồi tháng trước.

Israel hạ sát chỉ huy Hamas, sẵn sàng nối lại chiến dịch tấn công Iran

Quân đội Israel đã tiêu diệt một chỉ huy của Hamas có liên quan tới cuộc tấn công hồi tháng 10-2023, đồng thời phá hủy hàng loạt đường hầm của lực lượng này ở Gaza.

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Quân đội Israel không kích hạ sát lãnh đạo Hamas. Ảnh chụp màn hình

Theo Times of Israel, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) ngày 10-7 đã đăng tải đoạn video xác nhận việc hạ sát Yahya Saeed Mohammed Hamdan - chỉ huy đơn vị Nukhba của Hamas.

"Hamdan là nhân vật chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công nhắm vào căn cứ quân sự của Israel ngày 7-10-2023. Trong thời gian vừa qua, người này đã liên tục thúc đẩy việc khôi phục năng lực tác chiến của Hamas ở Dải Gaza. Vì lẽ đó, Hamdan bị coi là một mối nguy cần phải tiêu diệt", IDF thông báo.

Cùng ngày, IDF cũng thông báo về việc phá hủy 5 đường hầm của Hamas ở miền bắc Gaza. Đại diện IDF cho biết 5 đường hầm này có tổng chiều dài khoảng 2km, vốn được sử dụng cho các hoạt động quân sự của Hamas.

Hàn Quốc hỗ trợ khẩn cấp 1,54 triệu USD khắc phục hậu quả mưa lớn

Ngày 10-7, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định cấp 2,1 tỷ won (khoảng 1,54 triệu USD) từ quỹ hỗ trợ đặc biệt để khắc phục hậu quả mưa lớn tại 6 địa phương, trong bối cảnh nhiều khu vực miền Trung hứng chịu mưa lớn kéo dài, gây thiệt hại về hạ tầng, nông nghiệp và buộc hàng trăm người phải sơ tán.

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Nước sông dâng cao do mưa lớn tại Mungyeong, tỉnh Gyeongsang Bắc, Hàn Quốc ngày 9-7-2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Bộ Nội vụ và An ninh cho biết nguồn kinh phí sẽ được phân bổ cho các địa phương gồm Daejeon, Sejong, Gyeonggi, Chungbuk, Chungnam và Gyeongbuk nhằm hỗ trợ công tác quản lý an toàn thiên tai, sửa chữa khẩn cấp các công trình bị hư hại, cứu trợ người dân phải sơ tán và triển khai các biện pháp ngăn ngừa thiệt hại thứ cấp.

Từ ngày 8 đến 10/7, nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa rất lớn, gây ra 453 sự cố, bao gồm ngập úng đường giao thông, cây xanh gãy đổ, sạt lở đất, ngập tầng hầm và mất điện. 24 ngôi nhà bị ngập, 436,2 ha cây trồng thiệt hại, trong đó tỉnh Chungnam chiếm hơn 90% tổng diện tích bị ảnh hưởng. Ngoài ra, 758 người tại 7 địa phương đã phải sơ tán tạm thời.

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