Tin thế giới sáng 10-7: Mỹ phê duyệt bán tên lửa Tomahawk cho Đức

(GLO)- Mỹ phê duyệt bán tên lửa Tomahawk cho Đức; Iran tiếp tục bị không kích sau khi lệnh ngừng bắn với Mỹ đổ vỡ; Palestine sắp tổ chức bầu cử Quốc hội; CH Séc không tham gia gói viện trợ 70 tỷ euro cho Ukraine... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 10-7.

Mỹ phê duyệt bán tên lửa Tomahawk cho Đức

Ngày 9-7, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Mỹ đã phê duyệt việc bán cho Đức các tên lửa Tomahawk cùng hệ thống bệ phóng mặt đất Typhon. Động thái này đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang và tăng cường năng lực răn đe của Berlin.

Một hệ thống tên lửa Tomahawk của HMAS Brisbane ở ngoài khơi phía tây nước Mỹ. Ảnh: AFP

Phát biểu sau Hội nghị Thượng đỉnh NATO, Thủ tướng Friedrich Merz cho biết quyết định phê duyệt bán tên lửa Tomahawk cho Đức dự kiến sẽ được hoàn tất trong tháng 8 năm nay. Người đứng đầu Chính phủ Đức không tiết lộ số lượng tên lửa mà Đức sẽ mua, song khẳng định đây là bước đi then chốt trong chiến lược xây dựng năng lực tấn công tầm xa mà nước này còn thiếu.

Giới quan sát nhận định việc Mỹ phê duyệt bán tên lửa Tomahawk cho Đức phản ánh xu hướng các đồng minh châu Âu đang đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội trong nỗ lực tăng cường năng lực phòng thủ tập thể của NATO trước các thách thức an ninh mới.

Iran tiếp tục bị không kích sau khi lệnh ngừng bắn với Mỹ đổ vỡ

Truyền thông Iran đưa tin một loạt vụ nổ đã được nghe thấy tại hai thành phố ở Iran, gồm Konarak và Bushehr cuối ngày 9-7.

Khói bốc lên tại một khu vực Mỹ tấn công ở Iran. Ảnh: Reuters

Ehsan Jahanian, phó tỉnh trưởng phụ trách chính trị và an ninh của tỉnh Bushehr, chia sẻ với IRNA rằng một cơ sở quân sự bên ngoài thành phố đã bị trúng “hỏa lực của Mỹ và Israel", và hệ thống phòng không của Iran sau đó đã đáp trả.

Cùng lúc đó, Tỉnh trưởng Mohammad Younes Haqqani cho hay, các máy bay phản lực đối phương đã nhắm mục tiêu vào vùng quân sự hải quân ở thành phố Konarak thuộc miền Nam Iran theo hai giai đoạn.

Ông Haqqani cho biết hai vụ nổ đã được nghe thấy trong khu vực quân sự hải quân. Ông nói thêm rằng các cơ quan cứu hộ, an ninh và các bên liên quan khác đã ngay lập tức được triển khai tới hiện trường.

Tuy nhiên, một quan chức Mỹ khẳng định quân đội Mỹ hiện không tiến hành các cuộc không kích. Các quan chức Israel cho biết họ "không biết về bất kỳ sự liên quan nào của Israel vào các cuộc không kích ở Iran vào lúc này".

Palestine công bố thời điểm tổ chức bầu cử Quốc hội đầu tiên sau gần 20 năm

Ngày 9-7, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã ký ban hành sắc lệnh ấn định ngày 28-11 là ngày tổ chức bầu cử Hội đồng Lập pháp Palestine (Quốc hội), đánh dấu cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên sau gần 20 năm.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas (trái) bỏ phiếu trong cuộc bầu cử thành phố vào tháng 10-2012 tại Ramallah thuộc khu Bờ Tây bị chiếm đóng. Ảnh: Getty Images

Theo sắc lệnh, cử tri tại Bờ Tây, Dải Gaza và Đông Jerusalem sẽ đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu. Bầu cử tổng thống Palestine dự kiến được tổ chức trong quý I/2027, song thời điểm cụ thể chưa được công bố.

Đây sẽ là cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên kể từ năm 2006 và cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên kể từ năm 2005. Văn phòng Tổng thống Abbas cho biết quyết định này nhằm thúc đẩy tiến trình dân chủ và hoàn thiện hệ thống bầu cử của Nhà nước Palestine.

Ông Abbas cũng đã ký sắc lệnh nâng số ghế trong Hội đồng Lập pháp từ 132 lên 200. Mục tiêu là hình thành một ban lãnh đạo mới được bầu cử, qua đó tạo cơ sở để cộng đồng quốc tế và các nước Arab làm việc với các thể chế được bầu thay vì các phe phái chính trị.

CH Séc không tham gia gói viện trợ 70 tỷ euro cho Ukraine

Thủ tướng Séc Andrej Babiš mới đây tuyên bố, nước này sẽ không tham gia gói viện trợ quân sự trị giá 70 tỷ euro, được các nước thành viên NATO nhất trí thông qua dành cho Ukraine tại Hội nghị Thượng đỉnh tại Ankara vừa qua.

Thủ tướng Séc Andrej Babiš. Ảnh: Reuters

Theo tuyên bố của Hội nghị tại Ankara, các đồng minh NATO cam kết viện trợ 70 tỷ euro cho Ukraine vào năm 2026 và duy trì mức viện trợ ít nhất ở mức tương đương vào năm 2027. Gói viện trợ với con số cụ thể này nhằm hỗ trợ các nhà sản xuất quốc phòng Ukraine có thể lập kế hoạch sản xuất và đảm bảo nguồn cung dài hạn trong tương lai.

Phát biểu trước báo giời, Thủ tướng Babiš khẳng định, mỗi quốc gia thành viên NATO sẽ tự quyết định mức độ tham gia vào gói viện trợ này. Séc không xem gói viện trợ 70 tỷ euro là nghĩa vụ bắt buộc mà mỗi nước phải thực hiện theo công thức chung và sẽ không tham gia vào gói này. Theo ông Babis, điều quan trọng là cần tập trung vào việc phát triển các giải pháp châu Âu cùng các dự án chung nhằm tăng cường phòng thủ chống lại tên lửa đạn đạo, đặc biệt sau những bài học từ các xung đột ở Ukraine và Iran.

Dịch Ebola diễn tiến nhanh chưa từng có

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) ngày 9.7 đánh giá đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay ở CHDC Congo đang 'diễn tiến nhanh chưa từng có'.

Các nhân viên y tế khử trùng sau khi vận chuyển một bệnh nhân mắc bệnh Ebola từ xe cứu thương tại Trung tâm Điều trị Ebola (ETC) ở tỉnh Ituri thuộc CHDC Congo vào ngày 23-6 Ảnh: AFP

Phát biểu với các phóng viên, ông Wessam Mankoula, người đứng đầu bộ phận chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp của CDC châu Phi cho biết: "Đây là đợt bùng phát Ebola diễn tiến nhanh chưa từng có, không chỉ so với các đợt bùng phát Bundibugyo trước đây, mà còn so với tất cả các loại virus khác gây ra bệnh Ebola".

Ôngng Mankoula cho biết thêm số ca mắc bệnh ước tính đang tăng gấp đôi sau mỗi 28 ngày.

Số liệu cập nhật mới nhất do WHO công bố cho thấy đã có 1.759 trường hợp được xác nhận mắc bệnh ở CHDC Congo kể từ khi dịch Ebola được công bố bùng phát vào giữa tháng 5. Trong số ca nhiễm đó có 600 trường hợp tử vong.

Cũng theo ông Mankoula, cần tổng cộng 1,4 tỉ USD cho công tác ứng phó dịch bệnh và viện trợ nhân đạo.