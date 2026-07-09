Tin thế giới tối 9-7: Cháy nhà máy giày Trung Quốc gây thương vong lớn

(GLO)- Iran tấn công 4 căn cứ Mỹ; NATO khẳng định quyết tâm đạt mục tiêu tăng ngân sách quốc phòng lên 5% GDP; Cựu tổng thống Hàn Quốc kháng cáo bất thành; Cháy nhà máy giày Trung Quốc gây thương vong lớn... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 9-7

Iran tấn công 4 căn cứ Mỹ

Đài NBC News ngày 9-7 dẫn thông cáo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã tấn công 2 căn cứ Mỹ ở Kuwait và 2 căn cứ khác của Mỹ ở Bahrain, nhằm đáp trả đợt tấn công mới nhất.

Lực lượng này xác định 2 căn cứ tại Kuwait là Arifjan và Ali Al Salem, còn 2 căn cứ tại Bahrain là Juffair và Sheikh Isa, tất cả đều từng là mục tiêu của các cuộc tấn công từ Iran. Các cuộc tấn công mới của Iran được tiến hành với sự kết hợp giữa tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

Khói bốc lên tại một khu vực Mỹ tấn công ở Iran. Ảnh: Reuters

IRGC tuyên bố nếu hành động gây hấn của Mỹ tiếp tục, "các biện pháp đáp trả mạnh mẽ của chúng tôi sẽ mở rộng sang các căn cứ khác của Mỹ trên khắp khu vực".

Trước đó, IRGC cho biết Mỹ đã tấn công một cây cầu đường sắt ở Aqqala, một khu vực phía đông bắc Tehran.

NATO khẳng định quyết tâm đạt mục tiêu tăng ngân sách quốc phòng lên 5% GDP

Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) đã khép lại với thông điệp chính rằng các đồng minh châu Âu đang tăng cường trách nhiệm đối với an ninh chung, song liên minh này vẫn tiếp tục phụ thuộc đáng kể vào năng lực quân sự của Mỹ trong thời gian tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8-7-2026. Ảnh: THX/TTXVN

Tại hội nghị, các nước thành viên NATO nhấn mạnh quyết tâm tăng đầu tư quốc phòng, trong đó thúc đẩy mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035. Tổng Thư ký NATO Mark Rutte khẳng định các đồng minh châu Âu đang tăng trách nhiệm đối với an ninh chung, đồng thời cho biết ngành công nghiệp quốc phòng đang mở rộng sản xuất và các năng lực mới đang được đưa vào sử dụng.

Dù hội nghị phát đi thông điệp về sự đoàn kết, vấn đề quan hệ xuyên Đại Tây Dương vẫn là một thách thức. Tổng thống Trump tiếp tục gây tranh cãi khi đề cập khả năng Mỹ kiểm soát Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, và chỉ trích Tây Ban Nha về mức đóng góp quốc phòng.

Tuy nhiên, kết thúc hội nghị, ông Trump đánh giá cuộc họp của Hội đồng Bắc Đại Tây Dương là "một cuộc gặp tuyệt vời" và nhấn mạnh tinh thần đoàn kết trong liên minh.

Cựu tổng thống Hàn Quốc kháng cáo bất thành

Chiều 9-7, Tòa án tối cao của Hàn Quốc đã tiến hành phiên xét xử cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về tội danh “cản trở thi hành công vụ”.

Tại đây, Tòa tối cáo đã bác đơn kháng án của ông Yoon. Theo đó, mức án 7 năm tù khổ sai mà Tòa án cấp cao thủ đô Seoul tuyên phạt cựu Tổng thống vào hôm 29-4 vừa qua đã chính thức có hiệu lực thi hành. Đây là lần đầu tiên Tòa án tối cao Hàn Quốc đưa ra phán quyết và cũng là lần đầu tiên một nhóm tội danh của ông Yoon Suk Yeol chính thức được xác lập.

Tòa án tối cao Hàn Quốc đóng cửa trước phiên xét xử đầu tiên đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol. Ảnh: Yonhap

Trong phiên xét xử sơ thẩm diễn ra vào tháng 1-2026, ông Yoon bị cáo buộc đã chỉ thị cho lực lượng cảnh vệ Phủ Tổng thống ngăn chặn các cơ quan điều tra thực thi lệnh bắt giữ cá nhân ông vào tháng 1-2025. Tòa án trung ương thủ đô Seoul đã nhận định cựu Tổng thống “có tội” và tuyên phạt ông Yoon 5 năm tù khổ sai. Tuy nhiên, trong phiên phúc thẩm, Tòa án cấp cao thủ đô Seoul đã tăng nặng hình phạt lên 7 năm tù khổ sai.

Cháy nhà máy giày Trung Quốc gây thương vong lớn

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra chỉ thị khẩn cấp sau vụ cháy gây thương vong lớn tại nhà máy sản xuất giày tại tỉnh Phúc Kiến.

Vụ cháy xảy ra tại nhà máy sản xuất giày ở Tấn Giang, thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, miền đông Trung Quốc ngày 9-7. Theo Tân Hoa xã, vụ cháy bắt đầu vào giữa trưa, khiến nhiều người bị mắc kẹt hoặc mất tích.

Hình ảnh từ video được cho là quay vụ cháy tại nhà máy sản xuất giày dép ở Phúc Kiến (Trung Quốc) ngày 9-7. Ảnh chụp màn hình

Theo kết quả điều tra sơ bộ, đám cháy bắt đầu từ tầng trệt của nhà máy. Các vật liệu sản xuất giày dép được lưu trữ trong tòa nhà rất dễ cháy và có thể khiến ngọn lửa lan nhanh.

Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cùng Cơ quan Cứu hỏa và Cứu hộ quốc gia đã điều tổ công tác chung đến hiện trường để hướng dẫn công tác ứng phó và cứu nạn.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập cận Bình đã yêu cầu dốc toàn lực cho chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn, xác định nguyên nhân tai nạn và xử lý nghiêm khắc những người chịu trách nhiệm cho vụ việc "gây thiệt hại nhân mạng nặng nề" này.