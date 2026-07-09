Tin thế giới sáng 9-7: Mỹ tiếp tục tấn công loạt mục tiêu ở Iran

(GLO)- Mỹ tiếp tục tấn công loạt mục tiêu ở Iran; Tổng thống Putin tuyên bố Ukraine thất bại trong mục tiêu làm rung chuyển nước Nga; Ukraine tấn công 9 tàu chở dầu của Nga; FBI bất ngờ điều tra Liên đoàn bóng đá Argentina... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 9-7.

Mỹ tiếp tục tấn công loạt mục tiêu ở Iran

Quân đội Mỹ không kích loạt mục tiêu ở Iran, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn giữa Washington và Tehran đã kết thúc.

Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, thông báo trên X ngày 8-7: "Theo chỉ đạo từ Tổng tư lệnh, lực lượng Mỹ đã tiến hành các đợt không kích tăng cường vào Iran để làm suy giảm hơn nữa khả năng đe dọa tự do hàng hải tại eo biển Hormuz".

Khói bốc lên từ một cảng biển gần eo biển Hormuz sau cuộc tấn công của Mỹ tại Kuhestak, tỉnh Hormozgan, Iran, vào ngày 8-7. Hình ảnh được trích xuất từ một video trên mạng xã hội Ảnh: Reuters

CENTCOM không nêu cụ thể các mục tiêu bị nhắm tới. Nhưng theo hãng thông tấn Iran IRNA, nhiều vụ nổ đã xuất hiện tại các địa điểm dọc bờ biển miền nam nước này, làm rung chuyển các thành phố cảng Bandar Abbas, Konarak và Chabahar. Một phần thành phố Chabahar bị mất điện và có tiếng chiến đấu cơ vang lên gần đảo Kish.

Mehr News đưa tin nhiều vụ nổ cũng được ghi nhận tại thành phố Iranshahr, đông nam Iran.

Iran chủ động đề nghị thỏa thuận sau các đòn tấn công của Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8-7 cho biết Iran đã chủ động liên hệ với Washington để đề nghị đạt được một thỏa thuận sau các cuộc tấn công liên tiếp của Mỹ nhằm vào các mục tiêu của nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Tuy nhiên, ông nói chưa rõ liệu Tehran có còn "xứng đáng" để đạt được một thỏa thuận hay không. "Họ đã gọi điện cách đây không lâu. Họ rất muốn đạt được một thỏa thuận. Tôi chỉ không biết liệu họ có xứng đáng để có được một thỏa thuận hay không", ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một khi trở về từ Hội nghị thượng đỉnh NATO.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump cảnh báo Iran rằng các đòn đáp trả của Washington sẽ "nghiêm trọng hơn nhiều" nếu lực lượng Iran tiếp tục nhằm vào các tàu thuyền hoạt động tại eo biển Hormuz.

"Đây là sự đáp trả đối với vụ Iran tấn công tàu thuyền. Nếu điều đó tiếp diễn, hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn nhiều!", ông Trump viết.

Tổng thống Putin tuyên bố Ukraine thất bại trong mục tiêu làm rung chuyển nước Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 8-7 cho biết các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga sẽ không làm mất ổn định nền kinh tế cũng như không gây ra tâm lý hoảng loạn trong xã hội.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP

Trong cuộc họp trực tuyến với các quan chức chính phủ, tổng thống Putin cho rằng Ukraine đang gia tăng các cuộc tấn công tầm trung và tầm xa nhằm vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm nhà máy lọc dầu, trạm nén khí, hạ tầng giao thông và các tuyến vận tải kết nối giữa lãnh thổ Nga với bán đảo Crimea.

Theo phía Nga, các cuộc tấn công này đã làm gián đoạn hoạt động hậu cần, ảnh hưởng đến nguồn cung nhiên liệu tại một số khu vực và gây thương vong cho dân thường.

"Rõ ràng đối phương đang tìm cách gây tổn hại cho nền kinh tế của chúng ta, nhưng trên hết là tạo ra tâm lý lo lắng trong xã hội. Chúng tôi hiểu rằng mục tiêu đó sẽ không thể đạt được", ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga đã yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp năng lượng để nhanh chóng khắc phục tình trạng thiếu nhiên liệu cục bộ nếu xảy ra.

Ukraine tấn công 9 tàu chở dầu của Nga

Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine tuyên bố đã liên tiếp tấn công các tàu chở dầu thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga trên Biển Azov, đồng thời đánh trúng hàng loạt mục tiêu quân sự và hạ tầng năng lượng tại Crimea cũng như các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát.

Theo chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine Robert Brovdi (biệt danh Madyar), chỉ trong 72 giờ qua, lực lượng Ukraine đã tấn công tổng cộng 21 phương tiện trên biển, gồm 19 tàu chở dầu thuộc "hạm đội bóng tối", một tàu chở hàng và một chuyến phà tại khu vực Kerch.

Ukraine tuyên bố tấn công hàng loạt tàu chở dầu của Nga. Ảnh chụp màn hình

Song song với các hoạt động trên biển, Ukraine cũng mở rộng chiến dịch tấn công vào Crimea.

Theo Kiev, chiến dịch "Tắt nguồn Crimea" tiếp tục gây ảnh hưởng đến hạ tầng năng lượng khi thêm 6 trạm biến áp bị mất điện trong đêm. Tính từ ngày 1 đến 8-7, Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine đã tập kích 50 cơ sở năng lượng cùng nhiều mục tiêu quân sự và hậu cần quan trọng của Nga.

FBI bất ngờ điều tra Liên đoàn bóng đá Argentina

Trong bối cảnh đội tuyển Argentina liên tiếp giành chiến thắng để tiến sâu tại World Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) lại đối mặt với một diễn biến gây chú ý ngoài sân cỏ khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và các công tố viên liên bang Mỹ bắt đầu điều tra sơ bộ về hoạt động quản lý các hợp đồng thương mại quốc tế của AFA.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina (phải) cổ vũ cho đội tuyển Argentina trong trận đấu ngày 3-7. Ảnh: AP

Doanh nhân Guillermo Tofoni - người từng tố cáo mô hình quản lý tài chính của AFA - đã được triệu tập đến Miami để cung cấp lời khai cho các điều tra viên thuộc Bộ Tư pháp Mỹ và FBI. Buổi làm việc kéo dài hơn hai giờ, tập trung vào dòng tiền hàng trăm triệu USD được luân chuyển qua các ngân hàng và công ty đặt tại Mỹ trong các hoạt động thương mại quốc tế của AFA.

Theo các tài liệu báo chí điều tra công bố trước đó, trọng tâm vụ việc là công ty TourProdEnter LLC, doanh nghiệp được AFA chỉ định làm đơn vị độc quyền thu các khoản doanh thu từ tài trợ, bản quyền thương mại, các trận giao hữu và nhiều hợp đồng quốc tế của đội tuyển Argentina sau chức vô địch World Cup 2022. Dòng tiền được cho là đã đi qua nhiều ngân hàng tại Mỹ và một số công ty có hoạt động kinh doanh chưa được làm rõ.



Đây mới là giai đoạn điều tra ban đầu nhằm xác minh liệu các giao dịch tài chính này có vi phạm luật pháp Mỹ hay không. Hiện chưa có bất kỳ cáo buộc hình sự hay quyết định truy tố nào được đưa ra đối với AFA hoặc các lãnh đạo của tổ chức này.