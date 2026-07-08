Tin thế giới tối 8-7: Tổng thống Mỹ tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran “đã kết thúc”

(GLO)- Tổng thống Mỹ tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran “đã kết thúc”; Iran tấn công đáp trả hơn 80 căn cứ của Mỹ tại khu vực; Hàn Quốc sẽ viện trợ 100 triệu USD cho Ukraine... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 8-7.

Tổng thống Mỹ tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran “đã kết thúc”

Ngày 8-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran đã kết thúc, trong bối cảnh xung đột giữa hai nước bùng phát trở lại.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), Tổng thống Trump cho biết mặc dù thỏa thuận ngừng bắn không còn hiệu lực, tiến trình đàm phán giữa hai bên vẫn có thể tiếp tục.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tuyên bố mới về Iran tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) hôm 8-7. Ảnh: Reuters

Sau tuyên bố của Tổng thống Trump, giá dầu thế giới đã tăng hơn 5%. Cụ thể, giá dầu thô Brent Biển Bắc đã tăng 5,3% lên 78,09 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 5,4% lên 74,23 USD/thùng.

Đợt leo thang quân sự mới nhất giữa Mỹ và Iran đang có nguy cơ làm đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa hai bên và đẩy khu vực Trung Đông vào một vòng xoáy xung đột mới.

Iran tấn công đáp trả hơn 80 căn cứ của Mỹ tại khu vực

Ngày 8-7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait, để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ trước đó cùng ngày.

Iran tấn công trả đũa, nhắm vào các căn cứ của Mỹ ở Bahrain và Kuwait. Video: Mirror Now

Theo tuyên bố của IRGC, trong đợt đáp trả đầu tiên, Hải quân và Lực lượng Hàng không Vũ trụ của lực lượng này đã phối hợp tấn công 85 cơ sở quân sự trọng yếu của Mỹ tại Bahrain và Kuwait, đồng thời bắn hạ một thiết bị bay không người lái MQ-9.

Đài truyền hình nhà nước Iran Press TV cho biết nhiều vụ nổ lớn đã làm rung chuyển căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait và nhiều khu vực tại Bahrain, nơi đặt Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ.

Cùng ngày, truyền thông Iran đưa tin một loạt vụ nổ đã xảy ra tại thành phố cảng Bushehr, phía Tây Nam nước này, sau khi xung đột quân sự với Mỹ bùng phát trở lại. Bushehr là nơi đặt nhà máy điện hạt nhân dân sự duy nhất của Iran và nằm gần đảo Kharg, cảng xuất khẩu dầu mỏ chủ lực, nơi khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của nước này được trung chuyển.

Tổng thống Mỹ tuyên bố cắt đứt quan hệ thương mại với Tây Ban Nha

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8-7 cho biết, ông đã chỉ đạo Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cắt đứt toàn bộ quan hệ thương mại giữa Mỹ và Tây Ban Nha, đồng thời gọi Madrid là một "đối tác tồi tệ" trong NATO.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên phải) và Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8-7. Ảnh: Reuters

Động thái trên diễn ra sau khi Tây Ban Nha không đồng ý với mục tiêu mới của NATO là nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP, đồng thời từ chối cho Mỹ sử dụng không phận và các căn cứ quân sự trên lãnh thổ nước này trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Phát biểu cùng Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 8-7, ông Trump khẳng định không muốn duy trì quan hệ thương mại với Tây Ban Nha.

"Tây Ban Nha không đồng ý với bất cứ điều gì và các ông không nên tiếp tục gánh vác họ. Tôi không muốn có bất kỳ hoạt động thương mại nào với họ", - nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố.

Hàn Quốc sẽ viện trợ 100 triệu USD cho Ukraine

Hàn Quốc vừa quyết định một khoản viện trợ bổ sung cho Ukraine, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ cho quốc gia này trong thời gian tới.

Thông tin với báo chí bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ankara, Thủ trưởng Cơ quan an ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac - nhân vật đang tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ để dự hội nghị NATO, cho biết Chính phủ Hàn Quốc vừa quyết định sẽ tiến hành một đợt viện trợ quy mô 100 triệu USD cho Ukraine.

Thủ trưởng Cơ quan an ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac công bố quyết định viện trợ cho Ukraine bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara. Ảnh: Yonhap

Trong một diễn biến có liên quan, các quan chức của Nhà Xanh, tức Phủ Tổng thống Hàn Quốc, khẳng định tất cả các hoạt động viện trợ mà nước này dành cho Ukraine, trong đó có cả khoản 100 triệu USD nêu trên, sẽ không bao gồm các vũ khí sát thương và quan điểm của Seoul về vấn đề này sẽ không bao giờ thay đổi.