Tin thế giới sáng 8-7: Ukraine không kích Moscow, Nga tập kích Kiev để đáp trả

(GLO)- Mỹ tấn công nhiều mục tiêu tại Iran; Washington thu hồi quy chế miễn trừ dầu mỏ Iran; Ukraine không kích Moscow, Nga tập kích Kiev để đáp trả; Pháp và Syria ký loạt thỏa thuận hợp tác trong chuyến thăm của Tổng thống Macron... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 8-7.

Mỹ tấn công nhiều mục tiêu tại Iran

Không nằm ngoài nhận định của giới phân tích, sáng sớm 8-7, lực lượng Mỹ đã tấn công đáp trả Iran chỉ vài giờ sau khi ba tàu thương mại bị tấn công tại eo biển Hormuz.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm "áp đặt cái giá nặng nề cho hành vi nhắm mục tiêu và tấn công tàu thương mại".

Các vụ nổ ở Bandar Abbas (Iran) khi Mỹ tấn công đáp trả Iran vào sáng sớm 8-7. Video: Iran International - English

Các quan chức Mỹ cho biết mục tiêu tấn công bao gồm hệ thống phòng không, hệ thống giám sát bờ biển, tên lửa đất đối không, bệ phóng tên lửa hành trình chống hạm, máy bay không người lái và các cơ sở cảng biển của Iran. Các quan chức Mỹ dự báo các cuộc tấn công có thể kéo dài nhiều giờ.

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran ghi nhận tiếng nổ tại Qeshm và Bandar Abbas. Mức độ thương vong cũng như thiệt hại do các đòn tập kích mới nhất của lực lượng Mỹ gây ra chưa được công bố. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng chưa công bố biện pháp đáp trả.

Washington thu hồi quy chế miễn trừ dầu mỏ Iran

Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 7-7 đã quyết định thu hồi quy chế miễn trừ cho phép Iran tiếp tục xuất khẩu dầu, sau các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại eo biển Hormuz.

Quyết định trên được đưa ra nhằm đáp trả các hành động mà Washington cho là làm gia tăng bất ổn đối với tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

Mỹ thu hồi quy chế miễn trừ dầu mỏ Iran sau vụ tàu đi qua eo biển Hormuz bị tấn công. Ảnh: Reuters

Giới chức Mỹ nhấn mạnh việc Iran được hưởng các cơ chế nới lỏng trừng phạt luôn gắn với điều kiện Tehran phải thực hiện đầy đủ các cam kết trong bản ghi nhớ giữa hai bên.

Trao đổi với hãng tin CNBC, một quan chức Mỹ chỉ rõ: "Như Tổng thống Trump và chính quyền đã nhiều lần khẳng định, các lợi ích dành cho Iran hoàn toàn phụ thuộc vào việc nước này tuân thủ các cam kết. Iran chỉ được hưởng các quyền lợi nếu có những hành động phù hợp."

Ukraine không kích Moscow, Nga tập kích Kiev để đáp trả

Ukraine rạng sáng 7-7 đã tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào thủ đô Moscow của Nga. Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết hơn 430 UAV đã được phóng về phía thủ đô của Nga. Theo ông, phần lớn số UAV đã bị đánh chặn từ xa trước khi tiếp cận Moscow, trong khi 36 chiếc bị bắn hạ ở khu vực lân cận thành phố.

Để đáp trả, rạng sáng 8-7, Liên bang Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine. Cuộc tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi Hội nghị Thượng đỉnh NATO chính thức khai mạc tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), khiến nhiều đám cháy bùng phát trên khắp thủ đô Ukraine.

Tòa nhà ở Kiev (Ukraine) bốc cháy sau khi trúng tập kích của Nga. Ảnh: AFP

Theo Thị trưởng Kiev, ông Vitali Klitschko, một vụ tấn công bằng tên lửa tại quận Desnianskyi đã khiến các kho chứa hàng bốc cháy. Tại quận Sviatoshynskyi, một đám cháy khác cũng bùng phát ở một tòa nhà không phải khu dân cư.

Viết trên Telegram, ông Klitschko cảnh báo người dân ở trong các hầm trú ẩn khi tên lửa đạn đạo đang tấn công thủ đô.

Theo báo Ukrainska Pravda, cuộc tấn công dường như đã vượt qua quy trình cảnh báo sớm, khi người dân nghe thấy những tiếng nổ đầu tiên trước khi còi báo động không kích chính thức được kích hoạt.

Sau đó, Không quân Ukraine xác nhận có mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo được phóng từ hướng Bắc. Đến 0 giờ 39 phút, Không quân Ukraine cho biết mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo đã mở rộng sang nhiều khu vực khác của Ukraine.

Pháp và Syria ký loạt thỏa thuận hợp tác trong chuyến thăm của Tổng thống Macron

Ngày 7-7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa đã chứng kiến lễ ký kết hàng loạt thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của nhà lãnh đạo Pháp tới Damascus.

Theo giới chức hai bên, các cam kết lần này phủ rộng trên hàng loạt lĩnh vực then chốt, từ hạ tầng, giao thông, logistics cho đến tài chính, văn hóa và bảo tồn di sản.

Chuyến thăm của Tổng thống Emmanuel Macron diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Damascus vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Ảnh: Reuters

Một trong những nội dung đáng chú ý là Tập đoàn vận tải biển của Pháp đã ký thỏa thuận quản lý hoạt động vận tải hàng hóa tại sân bay quốc tế Damascus, đồng thời khai thác hai cảng cạn phục vụ logistics trong nước. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực vận tải, cải thiện kết nối chuỗi cung ứng và hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế của Syria.

Bên cạnh đó, hai bên cũng nhất trí triển khai các thủ tục hoàn trả những tài sản bị tịch thu dưới thời chính quyền cũ. Đồng thời, Pháp sẽ trao trả một số hiện vật khảo cổ của Syria được lưu giữ tại nước này hơn một thập kỷ.

Chuyến thăm của Tổng thống Macron được coi là những viên gạch đầu tiên, đặt nền móng cho sự trở lại đầy chiến lược của Pháp vào tiến trình tái thiết Syria sau nhiều năm dài chìm trong khói lửa xung đột.