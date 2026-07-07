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Thế giới

Trung Quốc phóng thử tên lửa từ tàu ngầm, khẳng định không đe dọa nước nào

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (Theo Reuters, Financial Times, THX)

(GLO)- Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) ngày 6-7 xác nhận đã tiến hành thành công vụ phóng thử một tên lửa chiến lược từ tàu ngầm hạt nhân tại Thái Bình Dương. Đây là một trong số ít lần Bắc Kinh công khai thông báo về hoạt động thử nghiệm loại vũ khí chiến lược này.

Theo thông báo của Hải quân PLA được Tân Hoa Xã đăng tải, tên lửa được phóng lúc 12 giờ 01 phút trưa ngày 6-7, mang đầu đạn giả và rơi chính xác xuống vùng biển được chỉ định trên Thái Bình Dương.

Phía Trung Quốc cho biết đây là nội dung huấn luyện thường kỳ trong chương trình diễn tập quân sự hằng năm, đã thông báo trước cho các quốc gia liên quan, đồng thời khẳng định vụ phóng tuân thủ luật pháp quốc tế và không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào.

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Trong cuộc diễn tập trên biển ngày 6/7, Trung Quốc phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm. Ảnh: Hải quân Trung Quốc.

Trước khi cuộc thử nghiệm diễn ra, truyền thông Australia dẫn lời các quan chức nước này cho biết, Bắc Kinh đã gửi thông báo tới nhiều chính phủ trong khu vực về kế hoạch phóng một tên lửa tầm xa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân xuống Thái Bình Dương.

Trong khi đó, dữ liệu từ Công ty theo dõi tàu biển Starboard Maritime Intelligence của New Zealand cho thấy Trung Quốc đã triển khai ba tàu theo dõi vệ tinh tại nhiều vị trí trên Thái Bình Dương để hỗ trợ hoạt động thử nghiệm.

Tuy nhiên, vụ phóng đã nhanh chóng làm dấy lên phản ứng từ nhiều quốc gia trong khu vực. Theo Reuters, Australia, New Zealand, Nhật Bản và Mỹ đều bày tỏ quan ngại, cho rằng hoạt động này có thể làm gia tăng căng thẳng và ảnh hưởng đến ổn định khu vực.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese gọi đây là hành động mang tính khiêu khích, trong khi Thủ tướng Quần đảo Solomon Matthew Wale nhận định việc thử tên lửa tại Thái Bình Dương gây lo ngại cho an ninh của các quốc đảo trong khu vực, bất kể quốc gia nào thực hiện.

Theo ReutersFinancial Times, các nước cũng cho rằng Trung Quốc không đưa ra khoảng thời gian cảnh báo trước dài như thông lệ đối với các vụ thử tên lửa tầm xa. Financial Times cho biết, tên lửa được phóng vào khu vực nằm trong khu vực phi hạt nhân Nam Thái Bình Dương, được thiết lập theo Hiệp ước Rarotonga năm 1985, khiến Australia và New Zealand bày tỏ lo ngại về tác động đối với an ninh khu vực.

Phía Trung Quốc tiếp tục khẳng định đây chỉ là một cuộc huấn luyện theo kế hoạch thường niên, đã thực hiện đầy đủ các thủ tục thông báo cần thiết và không nhằm gửi thông điệp đe dọa bất kỳ quốc gia nào.

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