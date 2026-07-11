Ông Trump bị cáo buộc muốn can thiệp bầu cử giữa kỳ

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối mặt làn sóng chỉ trích sau khi sa thải 3 thành viên còn lại của Ủy ban Hỗ trợ bầu cử Mỹ (EAC), cơ quan liên bang độc lập có nhiệm vụ hỗ trợ công tác quản lý bầu cử trên toàn quốc.

Động thái này khiến EAC không còn ủy viên nào để tiến hành các cuộc bỏ phiếu chính thức, trong bối cảnh Mỹ chỉ còn vài tháng là bước vào cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026, theo The Guardian ngày 11.7.

Các nhà phê bình cáo buộc chính quyền Tổng thống Trump đang tìm cách gia tăng ảnh hưởng của liên bang đối với hệ thống bầu cử, vốn chủ yếu do các bang điều hành.

Chủ tịch NAACP Derrick Johnson cho rằng ông Trump "sợ quyền lực của cử tri" và cáo buộc Tổng thống Mỹ muốn "gian lận cuộc bầu cử này". Ông Johnson tuyên bố tổ chức dân quyền này sẽ nỗ lực đưa cử tri đến các điểm bỏ phiếu và bảo vệ tiếng nói của họ.

Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer cũng chỉ trích quyết định trên, gọi đây là "nỗ lực trắng trợn" nhằm giành quyền kiểm soát bầu cử "trước khi một lá phiếu nào được bỏ ra".

"Việc sa thải tất cả các thành viên còn lại của Ủy ban Hỗ trợ bầu cử lưỡng đảng chỉ vài tháng trước bầu cử giữa kỳ là một nỗ lực trắng trợn nhằm giành quyền kiểm soát các cuộc bầu cử của chúng ta", ông Schumer viết trên mạng xã hội. Ông cho hay thêm rằng các thượng nghị sĩ Dân chủ sẽ phản đối động thái này "bằng mọi giá".

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo chí trên chuyên cơ Không lực Một sau khi hạ cánh ở Suffolk, miền Đông nước Anh ngày 8.7.2026. Ảnh: AP

Theo The Guardian dẫn 2 nguồn thạo tin, 2 thành viên đảng Dân chủ của EAC là Thomas Hicks và Benjamin Hovland đã nhận email thông báo bị sa thải ngay lập tức. Thành viên đảng Cộng hòa còn lại, bà Christy McCormick, được cho là bị buộc phải từ chức. Ghế thứ tư tại ủy ban đã bỏ trống từ đầu năm, sau khi thành viên đảng Cộng hòa Donald Palmer rời cơ quan này để gia nhập Viện nghiên cứu Heritage Foundation.

Nhà Trắng lập luận tổng thống có quyền cách chức các quan chức không phù hợp với mục tiêu bảo đảm an ninh bầu cử, đồng thời viện dẫn một phán quyết gần đây của Tòa án tối cao Mỹ về thẩm quyền sa thải lãnh đạo các cơ quan độc lập.

Tuy nhiên, một số chuyên gia luật bầu cử cho rằng phạm vi áp dụng phán quyết này đối với các cơ quan lưỡng đảng như EAC vẫn chưa rõ ràng, do Quốc hội Mỹ thiết kế EAC theo nguyên tắc cân bằng đảng phái.

EAC được thành lập sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi năm 2000. Cơ quan này không trực tiếp tổ chức bầu cử, nhưng phụ trách phân bổ tài trợ liên bang cho an ninh bầu cử, duy trì mẫu đăng ký cử tri qua thư trên toàn quốc, chứng nhận máy bỏ phiếu theo tiêu chuẩn liên bang và tư vấn cho giới chức bầu cử tại các bang, địa phương.

Việc EAC không còn ủy viên có thể khiến cơ quan này không thể cập nhật tiêu chuẩn hệ thống bỏ phiếu hoặc mẫu đăng ký liên bang. Các vị trí thay thế cần được Thượng viện phê chuẩn, quá trình có thể kéo dài đến sát hoặc sau bầu cử giữa kỳ.

Ông Hovland, một trong các ủy viên bị sa thải, cảnh báo việc làm suy yếu EAC có thể khiến các bang, đặc biệt là những nơi thiếu nguồn lực, dễ gặp sai sót trong quản lý bầu cử. "Khi bạn yêu cầu mọi người làm nhiều hơn nhưng không cung cấp nguồn lực cần thiết, sai lầm sẽ xảy ra", ông nói với NBC News.

Theo Trí Đỗ (thanhnien.vn)