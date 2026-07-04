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Thế giới

Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh bản sắc nước Mỹ nhân dịp 250 năm lập quốc

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Trước thềm quốc khánh Mỹ, Tổng thống Trump ca ngợi vị thế đất nước, cho rằng khi nước Mỹ tiến gần cột mốc lập quốc, gìn giữ bản sắc dân tộc và giá trị đã tạo nên đất nước càng trở nên quan trọng.

Ngày 3/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Núi Rushmore (bang South Dakota) để mở màn các hoạt động cao điểm nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc Mỹ, trước thềm chủ trì lễ kỷ niệm quy mô lớn tại thủ đô Washington D.C. vào đúng ngày Quốc khánh 4/7.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, tại Núi Rushmore - nơi khắc chân dung 4 vị tổng thống George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln - Tổng thống Trump có bài phát biểu về lịch sử lập quốc, tham dự lễ chào cờ và theo dõi màn bắn pháo hoa.

Trong phát biểu, ông ca ngợi vị thế của nước Mỹ và tôn vinh vai trò của các nhà lãnh đạo trong lịch sử, đồng thời cho rằng khi nước Mỹ tiến gần cột mốc 250 năm lập quốc, việc gìn giữ bản sắc dân tộc và những giá trị đã tạo nên đất nước càng trở nên quan trọng.

Đây cũng là thông điệp mà Tổng thống Trump nhiều lần đề cập trong những tuần gần đây, trong bối cảnh ông cho rằng trong thời gian qua đã xuất hiện những xu hướng có thể làm thay đổi bản sắc, tinh thần dân tộc và mối liên hệ của người dân với lịch sử.

Trước đó, ngày 1/7, Tổng thống Trump đã dự lễ khánh thành Bảo tàng Tổng thống Theodore Roosevelt tại Medora (bang North Dakota), nhấn mạnh vai trò của các nhà lãnh đạo trong việc định hình nước Mỹ và kêu gọi đoàn kết dân tộc nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc.

Sau sự kiện tại Núi Rushmore, ông Trump sẽ trở về Washington để chủ trì lễ kỷ niệm tại National Mall với bài phát biểu trước công chúng và màn bắn pháo hoa được xem là điểm nhấn của chuỗi hoạt động "America 250".

Giới quan sát nhận định việc lựa chọn Núi Rushmore - một biểu tượng lịch sử và tinh thần lập quốc của Mỹ - để mở màn các hoạt động kỷ niệm cho thấy Nhà Trắng muốn nhấn mạnh thông điệp về lòng yêu nước, di sản lịch sử và sự thống nhất quốc gia.

Chuyến đi cũng được xem là một phần trong nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm gắn chương trình nghị sự "Nước Mỹ trên hết" với các hoạt động kỷ niệm 250 năm lập quốc, trong bối cảnh chính quyền đang đẩy mạnh nhiều dự án mang dấu ấn lịch sử tại thủ đô Washington.

Trước đó, bài phát biểu tối 24/6 của Tổng thống Trump tại khu Quảng trường Quốc gia (National Mall) ở thủ đô Washington D.C. đã mở đầu chuỗi hoạt động “Freedom 250” kéo dài 16 ngày nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Xứ sở cờ hoa./.

Theo Đoàn Hùng (TTXVN/Vietnam+)

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